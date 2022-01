Lần đầu ở Việt Nam có cuộc thi an toàn thông tin dành cho học sinh

Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA thông tin về cuộc thi "Học sinh với An toàn thông tin năm 2022" lần đầu tiên được tổ chức.

Ngày 13/1, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã chính thức phát động cuộc thi trực tuyến "Học sinh với an toàn thông tin 2022" dành cho học sinh phổ thông cơ sở trên toàn quốc. Đây là cuộc thi được sự ủng hộ, bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng hành trực tiếp là Cục An toàn thông tin, Vụ Giáo dục chính trị Công tác học sinh, sinh viên và Cục Trẻ em.

Tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA cho biết: "Trong thời đại số, Internet đã trở thành một môi trường để trẻ em học tập, vui chơi, kết nối bạn bè, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xâm hại. Bởi vậy, tạo điều kiện để trẻ em nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng là một vấn đề được quan tâm đặc biệt tại nhiều quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam".

Chia sẻ thêm, ông Hưng cho biết đây là lần đầu tiên cuộc thi được VNISA chủ trì tổ chức và dự kiến sẽ được duy trì thường niên, trở thành một phần trong chuỗi hoạt động Ngày an toàn thông tin Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh "chăm sóc và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội".

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc cho hay, dân số Việt Nam hiện có khoảng 98 triệu dân, trong đó có khoảng 24,7 triệu là trẻ em và 2/3 trong số này có thể tiếp cận thiết bị kết nối Internet. Trong đó, 43,4% có thời gian sử dụng trung bình một ngày từ 1-3 tiếng.

Mặc dù môi trường Internet mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho trẻ em như: Cung cấp kiến thức, thông tin; tương tác, chia sẻ, kết nối; vui chơi, giải trí hấp dẫn, đa dạng. Tuy nhiên, Internet cũng có nhiều cạm bẫy khó lường đối với nhóm đối tượng là trẻ em - vốn chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng.

Do đó, cuộc thi được tổ chức với nội dung xoay quanh các kiến thức về quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và những kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng chống nguy cơ mất an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và một số tình huống ví dụ điển hình.

Theo đại diện của VNISA, các thí sinh sẽ dự thi theo hình thức trực tuyến qua website của Ban tổ chức cuộc thi. Mỗi thí sinh chỉ đăng ký một tài khoản để dự thi. Thí sinh chỉ được thi 1 lần và có thể tham gia thi vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian mà Ban tổ chức thông báo.

Theo kế hoạch, hệ thống thi thử sẽ được mở từ ngày 16/2. Các thí sinh được thử thi không hạn chế số lần. Thời gian thi chính thức dự kiến kéo dài từ 3/3 đến 24/3, ngay sau khi cuộc thi được chính thức phát động.