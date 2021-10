Người Việt "online" gần 7 tiếng mỗi ngày, nguy cơ mất an toàn tăng lên

Dân trí Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng an toàn thông tin mạng giờ đây là câu chuyện của mọi người và càng trở nên cấp thiết hơn khi tới đây người Việt Nam sẽ trực tuyến nhiều lên.

"Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải" là chủ đề của Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng - Vietnam Security Summit 2021. Chương trình năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến, do Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT và IEC Group phối hợp thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu khai mạc Vietnam Security Summit 2021. (Ảnh: IEC)

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh về một cuộc sống bình thường mới. Bản thân sự thay đổi của Vietnam Security Summit 2021 khi lần đầu tiên tổ chức trực tuyến cũng cho thấy sự thích nghi của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trước những thách thức mới.

Theo ông Dũng, không gian mạng, nơi mà mọi người dân có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn nhờ CNTT và truyền thông, dần trở nên hiện hữu. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã giúp xóa nhòa ranh giới địa lý, chuyển dịch một xã hội truyền thống sang các hoạt động được thực hiện trên không gian mạng.

Thực tế tại Việt Nam, sự chuyển dịch này cũng đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Trung bình mỗi ngày người Việt trực tuyến trên Internet khoảng gần 7 giờ. Dự báo trong thời gian tới, con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ mất an toàn thông tin mạng sẽ cao hơn.

Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt có thể tăng lên theo hàm số mũ. Hiện nay mỗi giây trên thế giới ước tính sẽ có 900 cuộc tấn công mạng, có 5 mã độc mới được sinh ra. Hàng chục điểm yếu hay lỗ hổng được phát hiện mỗi ngày.

Nhìn vào thực tế đó, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng: "An toàn thông tin mạng giờ đây là câu chuyện của mọi người".

Vietnam Security Summit 2021 nêu thách thức và đi tìm lời giải cho an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số. (Ảnh: IEC)

Cũng tại sự kiện, đại diện Cục An ninh mạng (Bộ Công an) nhận định Việt Nam chịu nhiều đợt tấn công nhằm vào các hệ thống thông tin quốc gia, phát tán thông tin sai sự thật để chiếm đoạt lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các cuộc tấn công có chủ đích nhằm phát tán mã độc nhắm ăn cắp dữ liệu.

Nhiều nguy cơ nhưng các doanh nghiệp Việt lại thiếu những chuyên gia chất lượng cao về an ninh mạng để có thể xây dựng kịch bản và phương án ứng phó trước những cuộc tấn công. Do vậy trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ triển khai chiến dịch phổ cập an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân.

Tại Vietnam Security Summit 2021, Bộ TT&TT chính thức khai trương Visafe - ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động cho người dân. Chương trình sẽ giúp bảo vệ trước các nguy cơ tấn công mạng nghiêm trọng, chặn các trang có chứa mã độc, botnet, những web thu thập, theo dõi dữ liệu hành vi người dùng và tự động chặn link, trang web được đánh giá không an toàn...

Đình Nam