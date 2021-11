Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Muốn an toàn thì cần ý thức về sự không an toàn

Dân trí Trước thực trạng các mối đe dọa về ATTT ngày càng gia tăng, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng càng ý thức cao về sự không an toàn, thì càng an toàn.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội thảo - Triển lãm Quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021.

Sáng nay 25/11 đã diễn ra Hội thảo - Triển lãm Quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 với chủ đề "An toàn thông tin trong chuyển đổi số - thách thức và giải pháp" được tổ chức trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hà Nội.

Đây là sự kiện thường niên (lần thứ 14) được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) bảo trợ, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam và trên thế giới đã tăng mạnh trong giai đoạn dịch Covid-19, khi chuyển đổi số được thúc đẩy.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cũng nhấn mạnh về những thách thức trong bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho chuyển đổi số và khẳng định trách nhiệm, nhiệm vụ của các doanh nghiệp ATTT, của Hiệp hội trong việc góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tạo dựng niềm tin số cho xã hội tại Việt Nam.

Các tham luận tại Hội thảo chia sẻ về các vấn đề mang tính thời sự hiện nay như: biện pháp bảo vệ cho giao dịch tuyến; bảo mật thông tin cá nhân và phòng chống các phương thức tấn công mạng thế hệ mới... Bên cạnh đó là triển lãm trực tuyến với gần 30 gian hàng giới thiệu các giải pháp công nghệ an toàn thông tin tiên tiến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vấn đề an toàn thông tin là "điểm nóng" trên toàn cầu

Lộ lọt dữ liệu cá nhân tăng mạnh ở Việt Nam và trên thế giới.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT (Bộ TT&TT) trích dẫn một báo cáo, cho biết trung bình mỗi năm, mỗi người trên toàn cầu bị từ 3-4 cuộc tấn công mạng. Trong khi đó, rất nhiều thiết bị cá nhân của người dân chưa được trang bị đầy đủ khả năng đảm bảo ATTT.

Tính trung bình, Việt Nam có trên 90 triệu thiết bị di động, hàng chục triệu máy tính, laptop, máy tính bảng... nhưng đa số các thiết bị cá nhân này chưa được cài phần mềm bảo vệ.

Ngoài ra, chúng ta cũng có gần 3 triệu camera, nhưng rất nhiều trong số này chưa được đánh giá ATTT và chưa cài phần mềm bảo mật, từ đó đã khiến nhiều hình ảnh riêng tư bị lộ lọt trên mạng.

Ở Việt Nam, theo thống kê từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021, Cục ATTT, thuộc Bộ TT&TT đã phát hiện và xử lý 816 website lừa đảo, giả mạo ngân hàng. Trong khi đó, trên thế giới hiện có hơn 2 triệu website lừa đảo.

Trên thế giới, mới có 60% dự án phát triển phần mềm áp dụng quy trình phát triển, đánh giá ATTT rồi mới vận hành. Trong khi đó, ở Việt Nam, con số này còn thấp hơn rất nhiều. "Nếu những phần mềm này là các nền tảng số quốc gia, thì hậu quả sẽ là rất lớn", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét.

Phải có các sản phẩm an toàn thông tin "Make in Việt Nam"

Bộ trưởng TT&TT nhấn mạnh tầm quan trọng của các doanh nghiệp an toàn thông tin tại Việt Nam, cũng như việc lưu ý triển khai đồng bộ từ khâu phát triển đến đánh giá, và sử dụng.

Trước thực trạng các mối đe dọa về ATTT ngày càng gia tăng, Bộ trưởng cho rằng Việt Nam muốn an toàn, thì trước hết phải ý thức được về sự không an toàn. Tức là càng ý thức cao về sự không an toàn, thì chúng ta càng an toàn.

Tuy nhiên, muốn an toàn thì phải dùng nhiều hơn chứ không phải không dùng, hay dùng ít đi công nghệ số, Bộ trưởng nhấn mạnh. Bởi lẽ, chỉ có dùng thì vấn đề mới bộc lộ ra, và từ đó hoàn thiện.

"Các quốc gia phát triển có khả năng chống đỡ tốt hơn là vì họ đã sử dụng sớm hơn, vấn đề bộc lộ sớm hơn và hệ thống của họ hoàn thiện sớm hơn", Bộ trưởng Hùng nhận định. "Đi đầu về sử dụng công nghệ số và luôn quan tâm đến ATTT mới là cách tiếp cận đúng".

Trước đó, Bộ TT&TT đã đưa ra khuyến nghị về mô hình 4 lớp để bảo vệ các hệ thống công nghệ thông tin. bao gồm: Nhân lực tại chỗ; sự bảo vệ của doanh nghiệp chuyên trách an toàn thông tin; sự kiểm tra, tuân thủ của doanh nghiệp kiểm toán an toàn thông tin, và sự giám sát của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Ngoài ra, muốn an toàn thì phải có thì phải có các sản phẩm an toàn thông tin "Make in Việt Nam", vì chuyển đổi số quốc gia là toàn dân, toàn diện, là tất cả các ngành các lĩnh vực và mọi người dân cùng nhau chuyển đổi.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, và sự tin tưởng của Chính phủ Việt Nam dành cho các doanh nghiệp ATTT và cho biết sẽ giao cho các doanh nghiệp Việt nhiều bài toán lớn trong thời gian sắp tới.

Bộ trưởng cũng lưu ý rằng an toàn cần phải được xuất hiện trong mọi khâu, từ phát triển đến đánh giá và sử dụng. Không được coi nhẹ ở bất cứ khâu nào. Đối với các doanh nghiệp, Bộ trưởng gợi ý chi phí phù hợp dành cho an toàn thông tin là khoảng 10% của tổng chi phí hệ thống công nghệ thông tin. Đối với các đơn vị truyền thông, cần lan tỏa hơn nữa để gia tăng nhận thức của người dân về ATTT.

Bộ trưởng cho biết: "Trong không gian thực, mỗi nhà đều có cái cửa, cái khóa, thì trong thế giới số, mỗi thiết bị truy cập, mỗi kho dữ liệu của người dân... cũng phải có cái cửa, cái khóa. Nhưng để điều nhỏ nhoi này trở thành thói quen hàng ngày của mọi người, lại là một chặng đường dài của nhận thức".

Nguyễn Nguyễn