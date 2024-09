iPhone 16 Pro Max đọ độ bền với Galaxy S24 Ultra khi thả rơi tự do

Một trong những vấn đề được người dùng quan tâm khi chọn mua smartphone, đặc biệt smartphone cao cấp, đó là độ bền của sản phẩm, nhất là khi vô tình làm rơi thiết bị từ trên cao xuống.

Nhiều người dùng quan tâm đến vấn đề này vì các loại smartphone cao cấp sẽ có chi phí thay thế linh kiện rất cao. Nếu vô tình làm rơi vỡ sản phẩm, người dùng sẽ phải chi một khoản tiền lớn để thay thế mặt lưng hoặc màn hình smartphone…

Để đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như hạn chế tình trạng smartphone bị vỡ khi người dùng vô tình làm rơi, các hãng sản xuất smartphone thường sử dụng kính cường lực để trang bị cho màn hình và mặt lưng của sản phẩm.

Với phiên bản iPhone 16 Pro Max, Apple vẫn tiếp tục trang bị cho sản phẩm khung viền bằng titan và màn hình chất liệu kính cường lực Ceramic Shield được Apple phát triển độc quyền.

Ceramic Shield là loại kính cường lực được Apple phát triển và sử dụng lần đầu tiên trên phiên bản iPhone 12. Loại kính này được gia cố bằng một lớp nano tinh thể gốm, mà theo Apple sẽ giúp tăng khả năng chống va đập tốt hơn, tránh trầy xước và bị vỡ khi chịu lực tác động mạnh.

Tại sự kiện ra mắt loạt iPhone 16, Apple cho biết lớp kính Ceramic Shield trên iPhone 16 có độ bền hơn 50% so với kính Ceramic Shield thế hệ cũ và bền hơn gấp 2 lần so với các loại kính cường lực khác sử dụng trên thị trường smartphone.

iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra, smartphone nào sẽ giành chiến thắng trong bài kiểm tra độ bền? (Ảnh: SATK).

Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra - chiếc smartphone cao cấp nhất hiện nay của Samsung - cũng được trang bị khung viền bằng titan, cùng màn hình và mặt lưng bằng kính cường lực Corning Gorilla Armor. Đây là loại kính cường lực tập trung vào khả năng chống trầy xước và chống vỡ khi rơi.

Hãng sản xuất Corning cho biết loại kính cường lực của mình có khả năng chống vỡ tốt hơn gấp 3 lần so với các loại kính cường lực khác sử dụng trên màn hình smartphone.

iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra - Sản phẩm nào bền hơn khi bị rơi tự do xuống nền cứng?

Vậy lớp kính Ceramic Shield trên iPhone 16 Pro Max có đủ giúp chiếc smartphone này đánh bại Galaxy S24 Ultra trong bài kiểm tra về độ bền?

Để đi tìm câu trả lời, kênh Youtube PhoneBuff đã sử dụng một thiết bị chuyên dụng để đánh giá độ bền của bộ đôi smartphone cao cấp này bằng cách thả rơi tự do cả 2 thiết bị ở những tư thế khác nhau xuống nền cứng. Bạn đọc có thể tham khảo nội dung bài kiểm tra dưới đây.

iPhone 16 Pro Max đọ độ bền với Galaxy S24 Ultra khi thả rơi tự do (Video: PhoneBuff).

Bài kiểm tra đầu tiên là thả rơi tự do 2 sản phẩm xuống nền cứng, với mặt lưng hướng xuống dưới.

Sau cú rơi mạnh, cả 2 sản phẩm đều chịu hư hại khá nghiêm trọng ở mặt lưng, với các vết rạn xuất hiện nhiều ở lớp gương cường lực. Tuy nhiên, iPhone 16 Pro Max lại chịu thiệt hại nặng hơn khi gương trên camera đã bị nứt ngay sau bài kiểm tra đầu tiên.

Tình trạng mặt lưng 2 sản phẩm sau cú rơi đầu tiên (Ảnh cắt từ clip).

Mặt trước của 2 sản phẩm không bị hư hại gì và cả 2 thiết bị vẫn hoạt động bình thường sau cú thả rơi đầu tiên.

Ở bài kiểm tra thứ 2, khi sản phẩm bị rơi theo góc nghiêng xuống nền cứng. Ở phần thi này, khung viền bằng titan trên iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra đã cho thấy độ cứng ấn tượng, khi cả 2 sản phẩm chỉ bị trầy xước nhẹ tại vị trí va chạm.

Khung viền titan trên iPhone 16 Pro Max cho thấy độ cứng tốt hơn so với khung viền titan của Galaxy S24 Ultra (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, do iPhone 16 Pro Max sử dụng khung viền titan grade 5 có độ bền tốt hơn so với titan grade 2 trên Galaxy S24 Ultra, do vậy chiếc smartphone của Apple bị trầy xước nhẹ hơn so với đối thủ.

Tại bài kiểm tra thứ 3 với màn hình hướng xuống dưới khi rơi, cả 2 sản phẩm đều bị hư hại ở màn hình. Trong đó, Galaxy S24 Ultra có phần thiệt hại nặng hơn khi màn hình bị rạn vỡ trên phạm vi rộng, trong khi iPhone 16 Pro Max có mức độ trầy xước ít hơn. Cảm biến vân tay dưới màn hình trên Galaxy S24 Ultra cũng đã ngừng hoạt động sau bài kiểm tra này.

Dù vậy, về tổng thể cả 2 sản phẩm vẫn có thể tiếp tục hoạt động và sử dụng bình thường.

Màn hình Galaxy S24 Ultra bị rạn nghiêm trọng hơn iPhone 16 Pro Max sau cú rơi xuống nền cứng (Ảnh cắt từ clip).

Ở bài thử nghiệm cuối cùng, PhoneBuff đã cho cả 2 chiếc smartphone này rơi xuống nền thép cứng ở độ cao tối đa trong 10 lần liên tục để kiểm tra xem liệu có sản phẩm nào "sống sót" hay không.

Ngay sau cú rơi đầu tiên ở bài kiểm tra này, iPhone 16 Pro Max đã có dấu hiệu bị hư hại khi nút nguồn không còn hoạt động. Tình trạng ngưng hoạt động của iPhone 16 Pro Max càng trở nên nghiêm trọng sau những cú rơi tiếp theo, trong khi Galaxy S24 Ultra vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, sau 8 lần thả rơi liên tục, màn hình Galaxy S24 Ultra đã gặp sự cố, không còn hiển thị được bình thường. Sau cú rơi thứ 10, màn hình iPhone cũng xuất hiện lỗi hiển thị, dù vậy các tính năng cơ bản trên cả 2 sản phẩm vẫn có thể sử dụng được.

Tình trạng của 2 sản phẩm sau khi hoàn tất các bài kiểm tra thả rơi tự do (Ảnh cắt từ clip).

Sau 4 bài kiểm tra, PhoneBuff đánh giá cao độ bền của cả 2 sản phẩm, tuy nhiên, chiếc smartphone cao cấp của Samsung có vẻ đã được chấm mức điểm cao hơn so với sản phẩm của Apple. Dường như lớp kính cường lực Corning Gorilla Armor trên Galaxy S24 Ultra đã phát huy được tác dụng chống rơi vỡ như những gì đã được quảng cáo.