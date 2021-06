iPhone 12 liên tục giảm giá tại Việt Nam

Dân trí Theo nhận định từ một số chuyên gia, iPhone 12 và các sản phẩm đời cũ hơn sẽ phải trải qua một hoặc hai đợt giảm giá nữa trước khi thế hệ iPhone 13 chính thức ra mắt.

Quý II hàng năm được xem là mùa thấp điểm đối với thị trường di động nói chung và thị trường iPhone nói riêng. Vì thế, các đại lý liên tục đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm thu hút sự quan tâm của người dùng.

Ở phân khúc cao cấp, cả 4 phiên bản iPhone 12 đang được các đại lý đồng loạt giảm giá, đặc biệt là bộ đôi iPhone 12 Pro và 12 Pro Max. Tại các hệ thống bán lẻ lớn, như TGDĐ và FPT Shop, iPhone 12 Pro Max đang được giảm lần lượt 3 triệu đồng và 4 triệu đồng, xuống mức 30 triệu đồng cho bản 128 GB và 33 triệu đồng cho bản 256 GB.

Tất cả các phiên bản iPhone 12 đều đang được điều chỉnh giảm giá.

iPhone 12 Pro bản 128 GB cũng giảm giá 2 triệu đồng, xuống còn 28 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 256 GB của mẫu máy này được điều chỉnh giảm 5,1 triệu đồng, xuống mức 28,9 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, nếu tìm đến một số đại lý có quy mô nhỏ hơn, như CellphoneS, Hnam Mobile, XT Mobile..., người dùng có thể mua được sản phẩm với mức giá thấp hơn vài triệu đồng. Cụ thể, iPhone 12 Pro và 12 Pro Max phiên bản 128 GB đang được các đại lý này chào bán với mức giá lần lượt khoảng 26 triệu đồng và 28,5 triệu đồng.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số bán ra của iPhone 12 Pro Max có sụt giảm so với thời điểm mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đây vẫn là mẫu máy cao cấp được nhiều người dùng chọn mua nhất tại Việt Nam.

"So với giai đoạn cuối năm 2020, lượng iPhone 12 bán ra có giảm xuống đôi chút. Tuy nhiên, với việc triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá, doanh số của những thiết bị này vẫn duy trì ở mức ổn định. Trong đó, iPhone 12 Pro Max là mẫu di động cao cấp bán chạy nhất tại hệ thống, vượt qua nhiều đối thủ khác từ Samsung, Oppo", đại diện truyền thông hệ thống Hnam Mobile chia sẻ với Dân trí.

Bên cạnh iPhone 12 Pro Max, mẫu iPhone 12 bản tiêu chuẩn là thiết bị bán chạy thứ 2 tại Việt Nam. Thông tin từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, trong tháng 3 vừa qua, lượng iPhone 12 bán ra thị trường đạt hơn 5.500 máy.

Hiện tại, iPhone 12 đang được các hệ thống bán ra với mức giá khoảng 19 triệu đồng cho phiên bản 64 GB và 21 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Trong khi đó, mẫu iPhone 12 Mini giảm giá mạnh về mức 15,9 triệu đồng. Tuy vậy, mẫu máy này lại không nhận được sự quan tâm của người dùng.

Dù đang bước vào mùa thấp điểm nhưng thế hệ iPhone 12 vẫn có doanh số tốt hơn hẳn so với những sản phẩm tiền nhiệm.

Trao đổi với Dân trí, các chuyên gia cho biết, dù đang bước vào mùa thấp điểm, nhưng doanh số của iPhone 12 vẫn tốt hơn hẳn so với các thế hệ trước. Điều này có được một phần do thiết kế mới của iPhone 12 khiến nhiều người thích thú. Một phần khác là do khách hàng hiện có không nhiều lựa chọn ở phân khúc điện thoại cao cấp.

Dự kiến iPhone 12 và các sản phẩm đời cũ hơn sẽ phải trải qua một hoặc hai đợt giảm giá nữa trước khi thế hệ iPhone 13 chính thức ra mắt (dự kiến vào tháng 9). Dù vậy, các chuyên gia cũng nhận định rằng mức giá của iPhone 12 sẽ khó có thể giảm mạnh bởi giá bán hiện tại đã tương đối thấp.

"Phải đến khi iPhone 13 ra mắt, giá bán của những sản phẩm cũ mới có thể giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các mẫu máy như iPhone 12 Pro và 12 Pro Max sẽ bị khai tử, giống với cách Apple đã làm với iPhone 11 Pro và 11 Pro Max để tập trung doanh số cho thế hệ mới", ông Xuân Tình, đại diện hệ thống XT Mobile nhận định.

Thế Anh