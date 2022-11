iPad "giá rẻ" thế hệ mới lên kệ tại Việt Nam

Hơn một tháng sau khi ra mắt, iPad Gen 10 đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Mẫu máy này đang được các đại lý chào bán với mức giá 11 triệu đồng cho phiên bản 64 GB và kết nối WiFi, giảm 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất với dung lượng 256 GB và hỗ trợ kết nối 5G có giá 21 triệu đồng.

Bên trong hộp của iPad Gen 10, Apple vẫn trang bị cho người dùng đầy đủ phụ kiện, bao gồm củ sạc và cáp kết nối (Ảnh: Lê Trọng).

"Từ khi ra mắt đến nay, lượng người dùng quan tâm đến iPad Gen 10 đã cao gấp 2 lần so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này có được là do thiết kế với kiểu dáng mới, hiện đại và đẹp mắt hơn. Dự kiến, lượng người dùng quan tâm đến mẫu máy này sẽ tiếp tục tăng khoảng 15-20% so với giai đoạn ra mắt", bà Phùng Phương - đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, chia sẻ.

iPad Gen 10 đánh dấu lần "lột xác" đầu tiên của dòng máy tính bảng tiêu chuẩn từ Apple sau nhiều năm. Trên sản phẩm này, Apple đã loại bỏ phím Home vật lý quen thuộc ở mặt trước, khiến cho ngoại hình tổng thể của máy trở nên giống với iPad Air 5 và iPad Mini 6.

Màn hình của máy cũng được tăng kích thước lên thành 10,9 inch, thay vì 10,2 inch như phiên bản tiền nhiệm. Điều này giúp người dùng có được nhiều không gian hiển thị hơn. Tuy nhiên, chất lượng hiển thị không có nhiều khác biệt khi phần viền đen xung quanh vẫn xuất hiện khá rõ.

iPad Gen 10 được trang bị bộ xử lý A14 Bonic, tương tự trên các mẫu iPhone 12. Apple cho biết con chip mới này sẽ giúp iPad Gen 10 cải thiện đến 20% hiệu năng CPU, đồng thời tăng 10% khả năng xử lý đồ họa so với thế hệ trước. Máy có thể dễ dàng đáp ứng các nhu cầu sử dụng hàng ngày, thậm chí là chỉnh sửa video hoặc chơi game nặng.

Thiết kế là điểm thay đổi lớn nhất trên mẫu iPad Gen 10 (Ảnh: Lê Trọng).

Bên cạnh iPad Gen 10, mẫu iPad Pro M2 cũng đã được mở bán với mức giá cao nhất lên đến gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý cũng đồng loạt giảm giá nhiều các thiết bị như iPad Gen 9 xuống còn 7 triệu đồng.

"Với những nhu cầu đơn giản như giải trí, làm việc nhẹ nhàng, iPad Gen 9 vẫn có thể đáp ứng rất tốt. Trong khi đó, nếu người dùng yêu thích một thiết kế mới hiện đại hơn cùng hiệu năng mạnh mẽ hơn, iPad Gen 10 sẽ là lựa chọn phù hợp", ông Xà Quế Nguyên - CEO của hệ thống Hnam Mobile, nhận định.