IMOU Rex 3D: Camera thông minh, có thể nhận diện con người và vật nuôi

Nhắc đến camera giám sát, người dùng Việt có lẽ không còn xa lạ với các sản phẩm của IMOU. Thương hiệu này thành lập từ năm 2015 nhưng đã vươn lên trở thành một trong những thương hiệu camera an ninh hàng đầu trên các kênh online và phủ sóng mạnh mẽ tại các kênh offline.

Trong chiến lược tiến ra toàn cầu, sau hơn 7 năm, IMOU đã từng bước tạo dựng vị thế trên thị trường, bao gồm cả Việt Nam, thiết lập vị trí trong lòng khách hàng mỗi khi nhắc đến camera hay các giải pháp nhà thông minh.

Theo đó, đại diện thương hiệu cho biết, trong năm 2022, doanh số của IMOU đạt 43 triệu USD tại thị trường Việt Nam và 4 tháng đầu năm 2023, doanh số đã rơi vào khoảng hơn 22 triệu USD.

Camera an ninh của thương hiệu IMOU không còn xa lạ với các hộ gia đình (Ảnh: IMOU).

Để có bước phát triển kể trên và thu hút 30 triệu người dùng trên toàn cầu, IMOU đã đầu tư, nghiên cứu và đổi mới sản phẩm với đội ngũ hơn 1.000 nhân viên, trong đó có tới 60% trong mảng R&D. Kết quả là công nghệ AI IMOU Sense ra đời, cung cấp đa dạng các giải pháp và tạo nên các sản phẩm thông minh, tiện lợi cho người dùng.

Công nghệ trên được ứng dụng vào các dòng camera của IMOU để hỗ trợ phát hiện chính xác con người, phương tiện, khuôn mặt, vật nuôi hay kiện hàng. Nhờ đó, hãng có thể phát triển các tính năng như cảnh báo người đột nhập, theo dõi và giám sát một đối tượng cụ thể, và khi phát hiện bất kỳ hành vi bất thường nào, thông báo sẽ được gửi tới người dùng.

Nhằm gia tăng sự tiện dụng, camera IMOU Rex 3D còn hỗ trợ đàm thoại 2 chiều theo thời gian thực. Nhờ đó, cha mẹ có thể thông qua camera nhắc nhở con cái tắt TV khi xem quá giờ quy định, ông bà lớn tuổi ở nhà cũng có thể nói chuyện trực tiếp khi không rành công nghệ.

Cũng thông qua micro và loa tích hợp, camera giám sát tân tiến của IMOU còn có thể phát hiện âm thanh bất thường như tiếng trẻ nhỏ khóc, đồ rơi vỡ,... từ đó gửi cảnh báo đến điện thoại. Hay khi camera phát hiện có xâm nhập vào nhà sẽ chủ động phát ra còi báo động với cường độ âm thanh lên đến 110dB và gửi cảnh báo đến chủ nhà thông qua ứng dụng Imou Life.

Khi có bất kỳ hành vi bất thường trong phạm vi camera theo dõi, thông báo sẽ được gửi tới app của người dùng (Ảnh: IMOU).

Đại diện thương hiệu cho biết, camera an ninh Rex 3D là một trong hai sản phẩm đầu tiên được ứng dụng công nghệ IMOU Sense của hãng, bên cạnh dòng IMOU Cruiser 2. Trong đó, Rex 3D thuộc camera trong nhà thế hệ mới với nhiều nâng cấp về thiết kế, tích hợp nhiều tính năng ưu việt so với các model trước đây và vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Theo đó, IMOU Rex 3D là camera Wi-Fi lắp đặt trong nhà với thiết kế xoay 360 độ, cho phép tự động chạy tour theo điểm mà người dùng đặt trước hoặc xoay tự động thông minh và bao quát. Dòng camera này có độ phân giải lên đến 5MP, cho phép ghi lại hình ảnh với chất lượng chuẩn QHD sắc nét gấp 4 lần chuẩn Full HD thông thường.

Với độ phân giải 5MP của dòng camera IMOU Rex 3D, người dùng có thể phóng to từng chi tiết rõ nét (Ảnh: IMOU).

Bên cạnh đó, công nghệ AI thông minh được tích hợp trên IMOU Rex 3D không chỉ có khả năng phát hiện người mà còn có thể phát hiện vật nuôi. Đây là một trong những nâng cấp nổi bật trên model mới so với các sản phẩm Rex trước đây. Nhờ vậy người dùng có thể giám sát chính xác và thông minh, biết được những gì xảy ra trong ngôi nhà mình dù ở bất kỳ đâu, tránh gặp phải các cảnh báo giả mạo.

Khi quan sát ban đêm, camera IMOU Rex 3D được tích hợp cảm biến hồng ngoại với tầm hoạt động lên đến 10 mét. Người dùng có thể dễ dàng lưu trữ với thẻ nhớ hỗ trợ tới 256GB, kết hợp cùng lưu trữ điện toán đám mây, trong khi tiết kiệm tới 50% bộ nhớ và băng thông nhờ việc camera hỗ trợ chuẩn nén H.265.

Camera IMOU Rex 3D được tích hợp cảm biến hồng ngoại với tầm hoạt động lên đến 10 mét (Ảnh: IMOU).

Ngoài việc hỗ trợ kết nối với Wi-Fi băng tần 2.4GHz, camera IMOU Rex 3D cũng có thể kết nối internet thông qua cổng RJ45. Hỗ trợ Onvif nên người dùng có thể dùng kết hợp sản phẩm này với các đầu ghi hình của bên thứ ba. Khi cần sự riêng tư, camera sẽ ẩn ống kính xuống và dừng ghi hình, đảm bảo tính bảo mật.

Thông qua công nghệ IMOU Sense mà cốt lõi là công nghệ AI hoạt động thông minh và chính xác, dòng camera giám sát IMOU Rex 3D được nâng cấp toàn diện so với trước đây và nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm mới hứa hẹn sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên an toàn, thông minh hơn, đem đến một cuộc sống tiện nghi.