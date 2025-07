Ứng dụng theo dõi bão Wipha được tải nhiều nhất trên iPhone

Ứng dụng theo dõi thời tiết Windy đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu về số lượt tải trên App Store tại Việt Nam vào ngày 22/7, đồng thời xếp thứ 9 trong danh sách ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên CH Play.

Sự tăng vọt này được cho là do nhu cầu theo dõi đường đi của bão Wipha.

Ứng dụng Windy dẫn đầu trong danh sách phần mềm miễn phí được tải nhiều nhất trên App Store tại Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Windy, một ứng dụng miễn phí trên cả hai nền tảng App Store và CH Play, nổi bật với khả năng hiển thị tình hình thời tiết trực quan dựa trên hình ảnh vệ tinh.

Ứng dụng này cung cấp thông tin chi tiết về hướng đi và hoàn lưu của bão, đồng thời có thể dự báo hướng di chuyển của cơn bão trong tương lai.

Độ chính xác của Windy được đánh giá cao nhờ việc sử dụng dữ liệu dự báo từ các cơ quan khí tượng thủy văn uy tín toàn cầu như Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF), Hệ thống Dự báo Toàn cầu (GFS) và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Mặc định, giao diện của Windy hiển thị bản đồ gió. Tuy nhiên, người dùng có thể dễ dàng chuyển sang chế độ "Trình theo dõi bão" để xem thông tin dự báo chi tiết về hướng di chuyển của bão Wipha theo từng khoảng thời gian cụ thể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 11h ngày 22/7, tâm bão Wipha đã đổ bộ vào khu vực đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình với cường độ mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Bão Wipha tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h. Dự báo đến 11h ngày 23/7, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão bao gồm Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Mực nước dâng do bão tại Hòn Dấu (Hải Phòng) ghi nhận cao 0,6m và tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 0,8m.