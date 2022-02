Hướng dẫn thiết kế tấm thiệp mời, thiệp mừng đẹp mắt cho những dịp đặc biệt

Để tự tay tạo ra những tấm thiệp mời hoặc thiệp chúc mừng cho những dịp đặc biệt, chúng ta thường phải nhờ đến sự trợ giúp của những phần mềm đồ họa. Tuy nhiên, không phải ai cũng rành sử dụng những phần mềm đồ họa phức tạp như vậy.

Trong trường hợp này, HappyCard sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đây là phần mềm cho phép người dùng tự mình tạo ra các tấm thiệp từ những mẫu sẵn có. Người dùng có thể chèn hình ảnh của chính mình và nội dung văn bản lên các mẫu thiệp sẵn có.

Ưu điểm của HappyCard đó là cung cấp các mẫu thiệp đa dạng, phù hợp với những chủ đề và ngày lễ đặc biệt, chẳng hạn thiệp mời/mừng sinh nhật, đám cưới, đính hôn hoặc các dịp đặc biệt khác. Ngoài ra, các mẫu thiệp do phần mềm cung cấp cũng rất đẹp mắt và đầy tính nghệ thuật, cho phép người dùng tạo ra các tấm thiệp phù hợp và ưng ý nhất.

Sau khi thiết kế thiệp với HappyCard, bạn có thể lưu lại dưới dạng hình ảnh để gửi những tấm thiệp này qua email hoặc tin nhắn, chia sẻ lên mạng xã hội hoặc có thể in ra thành những tấm thiệp thực sự để gửi tận tay người nhận.

Hướng dẫn nhận bản quyền miễn phí của phần mềm

Mặc định, HappyCard có giá 34 USD, còn phiên bản sử dụng thử bị giới hạn về tính năng. Hiện tại, hãng phần mềm Abelssoft, nhà phát triển của HappyCard, đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp phiên bản chuyên nghiệp của phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm tại đây.

Sau khi cài đặt và kích hoạt phần mềm, trong lần đầu tiên, một hộp thoại hiện ra yêu cầu người dùng điền tên, địa chỉ email để nhận mã bản quyền. Bạn điền thông tin vào các khung tương ứng, đánh dấu đồng ý vào các điều khoản sử dụng rồi nhấn nút "Get free unlock email now".

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình kích hoạt và có thể sử dụng phần mềm với đầy đủ tính năng, mà không cần phải điền mã bản quyền kích hoạt phần mềm.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

HappyCard cho phép người dùng tự thiết kế 3 kiểu thiệp khác nhau, bao gồm thiệp quà tặng (Gift Card), thiệp chúc mừng (Greeting Card) và thiệp mời (Invitation).

Dạng thiệp quà tặng thường dành cho những người kinh doanh, buôn bán… muốn tạo ra những kiểu thiệp các chương trình khuyến mãi hay giảm giá để tặng cho khách hàng của mình. Với người dùng phổ thông, bạn chỉ cần quan tâm đến cách để tạo ra những tấm thiệp chúc mừng (Greeting Card) và thiệp mời (Invitation).

Tùy thuộc vào mục đích tạo thiệp, bạn có thể chọn các dạng thiệp phù hợp. Chẳng hạn trong trường hợp muốn tạo một tấm thiệp để chúc mừng sinh nhật một ai đó, bạn nhấn chọn "Start Now" tại mục "Greeting Card" trên giao diện chính của phần mềm.

HappyCard sẽ cung cấp cho người dùng nhiều mẫu thiệp để lựa chọn, bao gồm các loại thiệp chúc mừng sinh nhật, mừng Giáng sinh, chúc mừng em bé mới sinh hoặc thiệp chia buồn…

Bạn có thể lựa chọn cho mình một mẫu thiệp phù hợp do phần mềm cung cấp, sau đó nhấn đôi vào từng các nội dung trên mẫu thiệp để thay đổi nội dung, chẳng hạn như thay đổi hình ảnh, câu chúc, font chữ, bố cục… của tấm thiệp.

Trong trường hợp muốn chèn hình ảnh của chính bạn vào tấm thiệp, nhấn nút "Image" từ menu bên trái, sau đó chọn "Import your own photos" rồi tìm và chèn những hình ảnh của bạn vào phần mềm. Sau đó, kéo và thả những hình ảnh này lên nội dung của tấm thiệp. Người dùng có thể điều chỉnh vị trí, phóng to, thu nhỏ và xoay tấm ảnh sao cho phù hợp với bố cục tấm thiệp.

Tương tự, bạn có thể kéo và thả các nhãn dán, logo hoặc tạo thêm các nội dung văn bản… từ menu bên trái lên nội dung tấm thiệp để thiết kế theo đúng ý mình.

Ngoài việc sử dụng những mẫu thiệp sẵn có do phần mềm cung cấp, bạn có thể nhấn vào nút "Create blank template" để tự sáng tạo ra một mẫu thiệp của riêng mình.

Sau khi đã cảm thấy ưng ý với tấm thiệp do mình tạo ra, nhấn nút "Export" ở phía dưới để lưu tấm thiệp dưới dạng hình ảnh. Bây giờ, bạn có thể sử dụng hình ảnh của tấm thiệp để gửi đến bạn bè và người thân thông qua email, ứng dụng nhắn tin hoặc chia sẻ lên mạng xã hội… Ngoài ra, bạn có thể nhấn nút "Print" để in tấm thiệp do mình thiết kế ra giấy để gửi đến người nhận.

Với HappyCard, bạn có thể dễ dàng tạo ra cho mình những tấm thiệp mời hoặc thiệp chúc mừng để sử dụng cho các dịp đặc biệt mà không cần phải mất quá nhiều thời gian, nhưng vẫn đảm bảo tấm thiệp có đủ tính thẩm mỹ. Ngoài ra, việc sử dụng các tấm thiệp mời bằng hình ảnh này sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí đáng kể để thiết kế và in thiệp mời như trước đây.