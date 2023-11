Hướng dẫn đăng ký tài khoản và sử dụng ChatGPT miễn phí tại Việt Nam

ChatGPT chính thức cho phép người dùng Việt Nam đăng ký và sử dụng miễn phí

ChatGPT (Viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer) là một chatbot được phát triển bởi OpenAI, hãng công nghệ Mỹ chuyên nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo.

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được tích hợp trí tuệ nhân tạo (A.I), cho phép trò chuyện với con người một cách tự động thông qua các đoạn chat. Người dùng có thể đặt các câu hỏi để ChatGPT trả lời, hoặc đưa ra những yêu cầu để công cụ này đáp ứng, chẳng hạn soạn thảo email xin việc, lên kế hoạch dự án hoặc kể một câu chuyện, viết đoạn văn…

ChatGPT đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu vào đầu năm 2023, khi thể hiện khả năng nhận diện ngôn ngữ cực kỳ tốt và đưa ra những câu trả lời ấn tượng, cho thấy tầm hiểu biết rộng về rất nhiều lĩnh vực.

"Cơn sốt" ChatGPT đã mở ra một cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, khi các "ông lớn công nghệ" đã đồng loạt cho ra mắt những chatbot tích hợp A.I của riêng mình để cạnh tranh với ChatGPT, chẳng hạn Bard của Google, Bing AI Chat của Microsoft hay Ernie Bot của Baidu…

Người dùng có thể yêu cầu ChatGPT viết những đoạn mã lập trình đơn giản bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (Ảnh chụp màn hình).

Để đăng ký tài khoản và sử dụng ChatGPT, người dùng cần phải khai báo và xác nhận số điện thoại cá nhân. Trước đây, ChatGPT không cho phép người dùng sử dụng số điện thoại tại Việt Nam để đăng ký. Do vậy, nhiều người dùng Việt Nam đã phải chi tiền để sử dụng các dịch vụ đăng ký giúp tài khoản ChatGPT và thường không thể sử dụng tài khoản "chính chủ".

Mới đây, ChatGPT đã chính thức mở cửa cho phép người dùng sử dụng số điện thoại tại Việt Nam để khai báo, đồng nghĩa với việc người dùng Việt đã có thể đăng ký và sử dụng ChatGPT miễn phí.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ChatGPT bằng số điện thoại tại Việt Nam

- Để đăng ký tài khoản mới ChatGPT, người dùng truy cập vào trang chủ của ChatGPT tại https://chat.openai.com/auth/login, nhấn nút "Sign up" để đăng ký một tài khoản sử dụng mới.

- Bước tiếp theo, bạn điền địa chỉ email vào khung trống rồi nhấn nút "Continue", hoặc chọn "Continue with Microsoft Account", "Continue with Google", "Continue with Apple" để sử dụng tài khoản Microsoft, Google hoặc Apple sẵn có đăng ký ChatGPT.

- Người dùng có thể sử dụng email của mình để làm tên đăng nhập cho tài khoản ChatGPT. Điền email và mật khẩu tài khoản ChatGPT tại bước tiếp theo, sau đó nhấn nút "Continue".

Lưu ý: mật khẩu tài khoản ChatGPT phải có tối thiểu 12 ký tự.

- Một email từ ChatGPT sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản. Bạn nhấn vào đường link được đính kèm trong email để xác nhận tài khoản ChatGPT.

- Sau khi nhấn vào đường link xác nhận, bạn sẽ được chuyển đến một trang web mới. Tại giao diện trang web này, bạn khai báo thông tin họ, tên, ngày sinh và nhấn nút "Continue".

- Bước tiếp theo, ChatGPT sẽ yêu cầu người dùng khai báo số điện thoại của mình. Trước đây, ChatGPT không hỗ trợ người dùng tại Việt Nam đăng ký tài khoản, do vậy bạn không thể khai báo số điện thoại tại Việt Nam.

Giờ đây, bạn có thể khai báo và sử dụng số điện thoại tại Việt Nam để đăng ký và sử dụng ChatGPT. Tại giao diện trang web này, bạn chọn mã vùng quốc gia Việt Nam, sau đó điền số điện thoại di động của mình và nhấn nút "Send code via SMS".

Chờ trong giây lát, một tin nhắn SMS chứa mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại bạn đã khai báo ở trên. Điền đoạn mã xác nhận này vào trang web, lập tức tài khoản ChatGPT của bạn sẽ được xác nhận và kích hoạt.

Giờ đây, bạn có thể sử dụng ChatGPT hoàn toàn miễn phí và được hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt. Người dùng có thể đặt những câu hỏi và đưa ra yêu cầu cho ChatGPT bằng tiếng Việt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào và nhận lại được câu trả lời cũng bằng ngôn ngữ tương ứng, giúp quá trình sử dụng ChatGPT được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Một điều cần lưu ý rằng, với tài khoản ChatGPT miễn phí, người dùng chỉ có thể sử dụng mô hình ngôn ngữ GPT-3.5, với cơ sở dữ liệu chỉ được cập nhật đến tháng 1/2022. Điều này đồng nghĩa với việc ChatGPT chỉ có thể đưa ra những câu trả lời về các sự kiện xảy ra trước tháng 1/2022.

Để sử dụng phiên bản GPT-4.0 với cơ sở dữ liệu mới nhất, người dùng sẽ phải đăng ký gói tài khoản Plus có giá 20 USD/tháng. Tuy nhiên, về cơ bản GPT-3.5 vẫn cho thấy khả năng hiểu các câu hỏi và đưa ra câu trả lời bằng tiếng Việt một cách thông minh.

Ngoài ra, mặc dù phiên bản ChatGPT miễn phí không được truy cập internet và cơ sở dữ liệu chỉ được cập nhật đến tháng 1/2022, tuy nhiên, ChatGPT vẫn sẽ tự động cập nhật các thông tin thông qua những cuộc trò chuyện với người dùng, điều này sẽ giúp ChatGPT có thể đưa ra các câu trả lời chính xác hơn theo thời gian.

Người dùng có thể tự đăng ký tài khoản và tự trải nghiệm các tính năng của ChatGPT, giúp hỗ trợ tốt hơn cho việc tra cứu dữ liệu để đáp ứng cho công việc hoặc học tập. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo bài viết của Dân trí tại đây để sử dụng trợ lý ảo tích hợp A.I có tên gọi CoPilot ngay trên Windows.