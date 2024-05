Hơn 25.000 nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung tại Asia Tech x Singapore

Sự kiện ATxSG lần thứ tư tạo cơ hội thảo luận về các chủ đề liên quan đến mối quan hệ phức tạp giữa công nghệ, xã hội và nền kinh tế số.

Tại hội nghị ATxAI của ATxSummit 2023, các nhà tiên phong trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đã thảo luận về những cơ hội của GenAI.

Kiren Kumar, Phó giám đốc điều hành IMDA, cho biết: "Mỗi ngày, chúng ta lại chứng kiến và trải nghiệm những tác động đột phá ngày càng tăng của công nghệ trong cách chúng ta sinh sống, làm việc và vui chơi. Chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân cần nỗ lực hợp tác để tham gia vào các cuộc thảo luận chiến lược và dẫn đầu các sáng kiến nhằm tạo ra tác động tích cực đến tương lai số hóa của chúng ta.

Với vị thế của Singapore là một điểm giao thoa toàn cầu ở khu vực châu Á đối với các nền kinh tế số đang phát triển nhanh nhất thế giới, chúng tôi rất mong đợi được đón tiếp những quý khách tham gia ATxSG năm nay và khuyến khích họ tìm hiểu, đột phá từ các phiên thảo luận quan trọng này".

Tại hội nghị Women in Tech của ATxSummit 2023, những nhà lãnh đạo công nghệ nữ chia sẻ góc nhìn về cách phụ nữ đang tiên phong trong lĩnh vực công nghệ.

ATxSummit, tiêu điểm của ATxSG, sẽ quy tụ hơn 80 diễn giả toàn cầu và 3.000 khách từ 55 quốc gia thuộc các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và chính phủ. Sự kiện chỉ dành cho cá nhân nhận được thiệp mời, được tổ chức tại Capella Singapore.

Theo đó, ngày 29/5, Gala khai mạc tổ chức tại Gardens by the Bay với sự chủ trì của ông Tharman Shanmugaratnam, Tổng thống Singapore. Ngày 30/5 diễn ra Hội nghị toàn thể hàng đầu, nơi các nhà lãnh đạo chính phủ và ngành sẽ cùng tranh luận về trí tuệ nhân tạo, quản trị và an toàn, điện toán lượng tử và tính bền vững. Khách mời danh dự là ông Heng Swee Keat, Phó thủ tướng Singapore kiêm Bộ trưởng điều phối chính sách kinh tế sẽ có bài phát biểu khai mạc.

Ngày 31/5, trong khuôn khổ AT&Summit, hội nghị nổi bật là ATxAI sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại quan trọng xung quanh việc phát triển AI có trách nhiệm cũng như các cơ hội và thách thức về AI. Hội nghị Phụ nữ và thanh niên trong lĩnh vực công nghệ là diễn đàn nơi các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ngành thảo luận về cách công nghệ có thể mang lại những đột phá cho giáo dục, đẩy mạnh hòa nhập và thu hẹp chênh lệch giới tính.

Bà Josephine Teo, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore, đồng thời là Bộ trưởng phụ trách Quốc gia thông minh và An ninh mạng, tham dự và phát biểu với tư cách là khách mời danh dự của AtxAI. Bà cũng là diễn giả tại buổi thảo luận Phụ nữ và thanh niên trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore, cũng tham gia trong nhóm diễn giả tại buổi thảo luận Phụ nữ và thanh niên trong lĩnh vực công nghệ về chủ đề "Cách mạng hóa trong học tập - đổi mới giáo dục tương lai".

Hội nghị Plenary - chỉ dành cho khách mời của ATxSummit - quy tụ những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và chính phủ, tham gia các buổi tọa đàm chuyên sâu về sự giao thoa giữa công nghệ, xã hội và nền kinh tế số.

ATxSummit có sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ và doanh nghiệp trên khắp thế giới, bao gồm bà Paula Ingabire, Bộ trưởng Bộ Đổi mới sáng tạo và Công nghệ thông tin truyền thông của Rwanda, bà Jessica Rosenworcel, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, ông Amandeep Singh Gill, đặc phái viên về công nghệ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, một số lãnh đạo ngành tham gia AT&Summit, bao gồm ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic, bà Mira Murati, CTO OpenAI, Tiến sĩ Hongjiang Zhang, Chủ tịch sáng lập Học viện AI Bắc Kinh, ông John Churchill, CTO Dyson, bà Natasha Crampton, Giám đốc chuyên trách Sử dụng AI có trách nhiệm của Microsoft, Giáo sư Dame Wendy Hall, Giáo sư đại học do Hoàng gia Anh bổ nhiệm chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Southampton, Tiến sĩ Parag Khanna, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành AlphaGeo, Tiến sĩ Hiroaki Kitano, Phó chủ tịch điều hành kiêm CTO Sony Group Corporation và bà Selina Yuan, Chủ tịch Alibaba Cloud Intelligence International kiêm Phó chủ tịch Alibaba Group.

ATxSG là sự kiện công nghệ thường niên hàng đầu châu Á do Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) và Informa Tech phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Singapore. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến vào năm 2021, và 2 năm tiếp theo được tổ chức trực tiếp. Các sự kiện trước đây đã hé lộ những thông báo quan trọng và cập nhật đáng chú ý trong nỗ lực của Singapore nhằm định hình một tương lai kỹ thuật số toàn diện, chẳng hạn như ra mắt Quỹ xác thực AI hồi năm 2023.

