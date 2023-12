Hệ thống âm thanh hàng chục tỉ đồng xuất hiện tại Việt Nam AVShow

Triển lãm năm nay thu hút 18 đơn vị tham gia và 24 phòng triển lãm. Nhóm thiết bị Hi-end nổi bật với sự xuất hiện của các thương hiệu quen thuộc như Bowers & Wilkins, McIntosh, Goldmund, Kaiser, Cabasse, Avantgarde...

Hệ thống hi-end với cặp "siêu loa" đầu bảng flagship mới của Goldmund tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam AVShow 2023 (Ảnh: Như Ý).

Nổi bật tại triển lãm lần này là hệ thống hi-end với cặp "siêu loa" đầu bảng flagship mới của Goldmund - một trong những kiểu loa active hiếm hoi trong phân khúc loa ultra high-end trị giá gần 20 tỉ đồng, cùng với các thiết bị tham chiếu từ Nagra và Dcs. Tổng cộng hệ thống trình diễn trị giá tới 36 tỉ đồng. Đây là hệ thống "khủng" nhất tại triển lãm lần này.

Ngoài ra, triển lãm cũng có sự xuất hiện của nhiều cặp loa tiền tỷ như loa kèn Avantgarde Trio G3 gần 8 tỷ đồng, loa Kaiser Vivace MKII V2 hơn 1,5 tỷ đồng, loa B&W 801 D4 Signature hơn 1 tỉ đồng, loa Cabasse The Pearl Pelegrina hơn một tỷ đồng...

Bên cạnh nhóm thiết bị Ultra Hi-end, triển lãm cũng có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu Hi-Fi hướng tới công nghệ hiện đại, nhiều sản phẩm "all in one" chơi nhạc số. Các thương hiệu phổ thông trong phân khúc này tới từ Klipsch, TEAC, JBL, Yamaha...

Triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam AVShow 2023 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 9 đến hết 11/12.