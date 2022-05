HANET sản xuất máy tính bảng chống nước, bảo vệ mắt và "phi lợi nhuận"

Khi nhu cầu học tập trực tuyến lên ngôi, thị trường xuất hiện đa dạng các thiết bị hỗ trợ học tập như laptop, máy tính bảng... Để thuận tiện cho việc học tập của học sinh, đặc biệt ở độ tuổi từ 6 - 15 tuổi, máy tính bảng chính là sự lựa chọn mang lại ưu thế.

Đâu là chiếc máy tính bảng tối ưu chi phí nhưng vẫn đem lại trải nghiệm học tập tốt?

Thông thường, các loại máy tính bảng thuộc phân khúc giá rẻ (khoảng 2,5 - 3,5 triệu đồng) sẽ dừng lại ở cấu hình RAM 2GB hoặc 3GB, CPU Quad Core 1.5GHz, kích thước màn hình 7-8 inch. Các thông số này phản ánh những hạn chế như cấu hình máy thấp có thể khiến máy hoạt động kém hiệu quả nếu cài đặt nhiều ứng dụng, gây ra tình trạng giật lag nếu sử dụng nhiều tác vụ cùng lúc, khó đáp ứng được khả năng học tập lâu dài, chất lượng màn hình thấp có thể gây ra tình trạng mỏi mắt nếu dùng lâu.

Trong khi đó, các loại máy tính bảng có cấu hình lớn cao hơn từ 4GB RAM sẽ có mức giá khoảng trên 4 triệu đồng. Vì vậy, không nhiều máy tính bảng nào có thể đáp ứng được tiêu chí giá rẻ mà lại sở hữu được cấu hình khá, chạy ổn định như HANET Smart EDU P.

Máy tính bảng HANET Smart EDU P là sản phẩm được công ty HANET Technology (thuộc Tập đoàn Công nghệ G-Group) thiết kế và sản xuất "phi lợi nhuận" nhằm đóng góp cho dự án nhân văn "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Giáo dục kêu gọi.

Hơn cả một chiếc máy tính bảng thông thường đáp ứng đủ các tiêu chí mà Bộ Thông tin & Truyền thông đưa ra tại công văn số 3693/BTTTT-CNTT, máy tính bảng HANET Smart EDU P vượt tiêu chí khi có 4GB RAM, camera trước 5MP, camera sau 8MP, thân thiện với môi trường RoHS, bảo vệ mắt với công nghệ lọc ánh sáng xanh cùng màn hình lớn 10.1 inch, vỏ máy có kết cấu chống va đập, chống nước theo tiêu chuẩn IPX5, tiêu chuẩn tiết kiệm điện ENERGY STAR được chứng nhận bởi các tổ chức có thẩm quyền tại Việt Nam và được bán với mức giá chỉ 2,5 triệu đồng.

Sở dĩ HANET Smart EDU P có mức giá rẻ mà lại được cấu hình cao hơn các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường là vì sản phẩm này được HANET Technology sản xuất "phi lợi nhuận", phục vụ mục tiêu hỗ trợ thiết bị học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

HANET Smart Edu P - Máy tính bảng chống nước tiêu chuẩn IPX5 dành cho học tập.

Hiện tại, các đơn vị Giáo dục, Sở Ban Ngành có nhu cầu đặt hàng máy tính bảng HANET Smart EDU P với số lượng lớn sẽ nhận được mức giá 2,5 triệu đồng/chiếc so với chất lượng cấu hình mà chiếc máy này đang sở hữu. Đại diện HANET cho biết: "HANET có thể đáp ứng nhu cầu từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn chiếc máy tính bảng phục vụ học sinh các tỉnh thành cả nước".

Việc trang bị cấu hình RAM 4GB và CPU Quad Core 2.0GHz sẽ đảm bảo hoạt động tốt trong nhiều năm, giúp cho máy hoàn toàn có thể chạy các tác vụ có mức đồ họa cao. Màn hình 10.1 inch cùng công nghệ lọc ánh sáng xanh của HANET Smart EDU P giúp học sinh dễ dàng theo dõi thầy cô giảng bài, đọc chữ, hạn chế các vấn đề ảnh hưởng đến mắt thường hay gặp phải ở các dòng máy có kích thước màn hình nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, máy tính bảng HANET Smart EDU P sử dụng băng tần Wi-Fi 5Ghz, điều này có nghĩa là bạn có thể tải file nhanh hơn, mở các trang web nhanh hơn, thao tác nhiều ứng dụng cần băng thông cao mà không lo bị gặp vấn đề về kết nối mạng. Bluetooth 5.0 được tích hợp vào trong máy tính bảng cũng đem lại tốc độ kết nối nhanh gấp 2 lần và giảm lượng điện tiêu thụ đi tối đa 2,5 lần so với thế hệ 4.0 trước đó. Với một chiếc máy có nhiều tính năng như HANET Smart EDU P, học sinh hoàn toàn có thể yên tâm học tập và có những trải nghiệm tốt qua các ứng dụng học tập như Zoom, Microsoft Team, Google Meet...

Máy tính bảng HANET Smart EDU P sở hữu cấu hình 4GB RAM, màn hình 10.1 inch có giá chỉ 2,5 triệu đồng.

Một điểm cộng cho chiếc máy tính bảng này là được cấp bản quyền sử dụng Android 11 GMS - điều kiện tiên quyết để một chiếc máy có thể chạy được các ứng dụng của Google như Gmail, Chrome, Google Search, Google Maps, Google Docs… Các dòng máy tính bảng không có GMS Core sẽ phải dùng một kho ứng dụng khác thay vì Google Play với nguy cơ bị rò rỉ thông tin hay bị cài app nhúng mã độc.

Hiện nay, rất nhiều loại máy tính bảng trên thị trường có giá thành rẻ, nhưng chưa chắc đã đảm bảo được độ bền của sản phẩm do chất liệu cấu tạo được tái chế từ nguyên vật liệu đã qua sử dụng, vỏ máy có thể làm từ cao su không được thân thiện với môi trường. Cùng trong phân khúc giá thành rẻ nhưng linh kiện máy tính bảng HANET Smart EDU P được sản xuất mới 100%. Vì vậy, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về tính bền bỉ và mượt mà của HANET Smart EDU P khi sử dụng trong thời gian dài.

Với xu thế học tập trực tuyến hiện nay và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong tương lai, việc trang bị một chiếc máy tính bảng có cấu hình cao là thật sự cần thiết để đáp ứng quá trình học tập của học sinh được diễn ra hiệu quả. Bằng Sứ mệnh tạo ra các sản phẩm công nghệ chất lượng cao nhưng giá rẻ để phục vụ người dân, đội ngũ HANET Technology đã giúp nhiều học sinh có thể sở hữu thiết bị công nghệ hỗ trợ việc học tập như HANET Smart EDU P mà bình thường các em khó có điều kiện tiếp cận. Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm Máy tính bảng HANET Smart EDU P tại: https://smartedu.hanet.com/hanetsmartedup/

Máy tính bảng HANET Smart EDU dành cho thị trường bán lẻ, có thể sử dụng cùng bàn phím được thiết kế dành riêng cho máy.

Bên cạnh sản phẩm HANET Smart EDU P phục vụ các đơn vị đặt hàng với số lượng lớn, HANET Technology còn cung cấp thêm dòng máy tính bảng HANET Smart EDU (có các thông số kỹ thuật và cấu hình tương tự dòng HANET Smart EDU P) cho thị trường bán lẻ, hiện được bán với mức giá 3,3 triệu đồng. Đây cũng là một mức giá hấp dẫn trong phân khúc máy tính bảng giá rẻ có cấu hình tốt. Đặc biệt, để thuận tiện cho học tập và soạn thảo văn bản, khách hàng có thể mua kèm bàn phím được sản xuất dành riêng cho dòng máy HANET Smart EDU với giá chỉ 550 nghìn đồng.