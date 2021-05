Dân trí Ổ cứng WD Purple Pro mới cung cấp hiệu suất cao, khả năng tải công việc và độ tin cậy cho các ứng dụng ghi hình với công nghệ AI tiên tiến.

Giới thiệu dòng ổ cứng WD Purple Pro - Hướng đến kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu trên thế giới ngày càng tăng trưởng, Western Digital tiếp tục mở rộng thêm sản phẩm mới WD Purple Pro, bổ sung thêm cho dãy sản phẩm ổ cứng dành cho camera giám sát và dành cho hệ thống backend server và đầu ghi camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI.

Thị trường camera giám sát toàn cầu được dự đoán tăng trưởng đến 44 tỉ USD trước năm 2025, tăng 23,6 tỉ USD so với năm 2019 theo dữ liệu của International Data Corporation (IDC). Để đáp ứng được cấu trúc video trong camera giám sát với khả năng lưu trữ và phân tích một khối lượng lớn dữ liệu video ngày càng phức tạp, có khả năng phân tích sâu các video với cường độ cao và tạo nên những áp lực chưa từng thấy lên hệ thống. Ổ cứng WD Purple Pro được thiết kế để tương thích được sức tải của những hệ thống được tối ưu hóa, tương thích với dung lượng cao, bao gồm cả những đầu ghi NVR tích hợp trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng phân tích video, các khay ổ cứng trong hệ thống, những giải pháp trong server, bao gồm cả những ứng dụng phân tích deep-learning.

Những lợi ích đem lại từ ổ cứng WD Purple Pro

Cải tiến công nghệ AllFrameTM AI giúp phân luồng video lên đến 64 camera chuẩn HD và giảm thiểu tối đa rủi ro mất khung hình, đồng thời hỗ trợ lên đến 32 luồng trí tuệ nhân tạo AI dành cho những đầu ghi hỗ trợ tính năng AI, ngay cả khi camera được kết nối với đầu ghi hay với hệ thống server điện toán đám mây.

Hiệu năng và sức chịu tải lớn, hỗ trợ lên đến 550TB một năm, cung cấp giải pháp dành cho nhu cầu sử dụng tính năng trí tuệ nhân tạo AI trong hệ thống, bao gồm tính năng đối sánh mẫu và tính năng nhận diện vật thể/sự kiện, trong lúc ghi hình vô số luồng video trên hệ thống.

Độ tin cậy và dung lượng cực cao sẽ giúp giữ lại và lưu trữ hàng ngàn video huấn luyện để giúp nâng cao khả năng hoàn thiện của thuật toán trí tuệ nhân tạo và deep-learning. Phân khúc sản phẩm từ 8TB đến 18TB sẽ là giải pháp và đi kèm với chế độ bảo hành 5 năm 1 đổi 1.

Độ bền chuẩn ổ cứng doanh nghiệp để có thể hoạt động liền mạch với những giải pháp server điện toán đám mây và server với quy mô lớn có khả năng phân tích video với mật độ cao. Cung cấp khả năng theo dõi tình trạng của ổ cứng HDD với công nghệ Western Digital Device AnalyticsTM.

"Sản phẩm mới của Western Digital là WD Purple Pro, sẵn sàng với giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo dung lượng cao cung cấp hiệu năng cần thiết cho những khối lượng công việc lớn đòi hỏi nhiều dữ liệu và cung cấp độ tin cậy cho khách hàng của chúng tôi trong việc lưu trữ dữ liệu quan trọng cấp thiết" chia sẻ bởi Dave Nieweg, Community Program Manager, Milestone Systems. Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp truy cập an toàn và bảo mật cao ở bất cứ nơi đâu: dành cho nhà trường hay một tòa nhà, theo dõi bệnh nhân tại bệnh viện, hoặc ghi hình và phân tích hệ thống đậu xe trong thành phố thông minh và dữ liệu an toàn giao thông an toàn và hiệu quả, đem đến cho người dùng một giải pháp lưu trữ đáng tin cậy từ camera giám sát đến điểm cuối của hành trình là một điều thực sự cần thiết.

Giải pháp WD Purple trong gia đình sản phẩm lưu trữ Western Digital bao gồm thẻ nhớ WD Purple microSD 1TB dành cho hệ thống camera giám sát và những thiết bị cạnh (edge devices) đến những ổ cứng HDD WD Purple dung lượng từ 1TB đến 8TB dành cho đầu ghi NVR và bây giờ, ổ cứng WD Purple Pro dung lượng từ 8TB đến 18TB hỗ trợ hệ thống với quy mô lớn hơn với khối lượng công việc có liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI, bao gồm cả những server backend dành cho doanh nghiệp. Giải pháp WD Purple Pro sẽ có hàng từ quý này trở đi tại những reseller của Western Digital.

Nhà phân phối ổ cứng giám sát WD chính hãng tại Việt Nam

Vuhoangtelecom là nhà phân phối hàng đầu trong ngành CCTV Việt Nam từ năm 2009 và tiên phong là đối tác chiến lược phân phối cung cấp sản phẩm ổ cứng WD giám sát chuyên dụng từ năm 2014. Với kinh nghiệm có sẵn và đội ngũ nhân viên tài năng, Vuhoangtelecom hứa hẹn sẽ mang tới dịch vụ phân phối, chăm sóc khách hàng và bảo hành hàng đầu Việt Nam cho các sản phẩm của Western Digital.

Các sản phẩm ổ cứng WD Purple Pro do Vuhoangtelecom phân phối sẽ được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi, bảo hành, hậu mãi chu đáo tại các trung tâm bảo hành chính hãng của Western Digital hoặc các chi nhánh Vuhoangtelecom trên toàn quốc.

Thông tin Công ty Cổ phần Vũ Hoàng Telecom:

- Trụ sở chính: Số 3A Trần Quý Cáp, P. 12, Q. Bình Thạnh, TPHCM

- Chi nhánh 2: Số 79/26 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TPHCM

- Chi nhánh 3: Số 23 Ngõ 113, Phố Vĩnh Hồ, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội

- Chi nhánh 4: Số 246 Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Hotline: 1900 9259

Website: https://vuhoangtelecom.vn

Trường Thịnh