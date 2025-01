Trải nghiệm điện thoại gập 3 đầu tiên trên thế giới

Huawei Mate XT được ra mắt vào ngày 10/9/2024, đây là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới có thể gập làm 3 phần.

Thiết kế gập giống đàn accordion

Điểm đặc biệt nhất trên chiếc Mate XT chính là sản phẩm được trang bị 3 màn hình OLED, hay đúng hơn là một màn hình lớn có thể gập thành ba kiểu giống đàn accordion.

Nhà sản xuất Huawei "nịnh" người dùng khi tặng kèm nhiều phụ kiện đi kèm như củ sạc nhanh 66W, tai nghe không dây Huawei, bao da kèm bút cảm ứng, tẩu sạc xe hơi và 2 bộ dây sạc bao gồm (C to C và USB-A to USB-C).

Song với mức giá niêm yết từ 2.800 USD tới 3.369 USD, bộ phụ kiện này được coi là xứng đáng với số tiền người dùng chi để sử dụng sản phẩm trên.

Mate XT có thiết kế với hai phần bản lề và một màn hình rộng 6,4 inch (độ phân giải 1008 x 2232) ở bên ngoài để người dùng có thể sử dụng như một chiếc smartphone dạng thanh thông thường với độ dày là 12,8mm - hơn 0,7mm so với Samsung Galaxy Z Fold 6 - vốn gây ấn tượng về độ mỏng.

Người dùng có thể mở rộng Mate XT ở dạng màn hình gập đôi, lúc này sản phẩm sẽ trở thành chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ với kích thước 7,9 inch (độ phân giải 2048x2232).

Nếu mở rộng toàn bộ, Mate XT sẽ trở thành chiếc máy tính bảng màn hình cỡ lớn kích thước 10,2 inch (độ phân giải 3184x2232).

Nhược điểm dễ thấy trên smartphone gập ba là nếp gấp, Mate XT hiển thị rõ nếp gấp giữa các màn hình, nhất là khi nghiêng dưới ánh sáng có độ tương phản cao.

Mate XT được trang bị chip Kirin 9010 do chính Huawei phát triển, đi kèm với pin có dung lượng 5600mAh tương thích với sạc nhanh, đủ để người dùng có thể làm việc cả ngày mà không cần sạc.

Tuy nhiên, vẫn cần những trải nghiệm thực tế để kiểm chứng điều này, vì nếu máy hoạt động cùng lúc 3 màn hình sẽ tiêu tốn năng lượng rất lớn.

Huawei cho biết, đây là thỏi pin mỏng nhất từ trước đến nay, với độ dày chỉ 1,9mm. Điều này giúp Mate XT sở hữu độ mỏng ấn tượng khi mở ra cũng như khi gập lại.

Mate XT chạy trên hệ điều hành HarmonyOS, nhưng có một nhược điểm từ hệ điều hành này chính là chỉ các ứng dụng phổ biến tại Trung Quốc mới được tối ưu hóa cho màn hình gập ba.

Trải nghiệm nhanh, Huawei Mate XT cho thấy sự mượt mà khi lướt web, xem phim và chơi game đồ họa cao; việc chuyển tiếp ứng dụng, đóng mở, thu nhỏ, xoay ngang dọc khá mượt, hiệu ứng đẹp. Điều này chứng minh sức mạnh từ chip Kirin 9010.

Camera dễ trầy xước

Nhà sản xuất đã thiết kế cụm camera nằm trọn trong hình bát giác, lồi lên ở mặt sau chiếc Mate XT bao gồm camera với cảm biến chính 50 megapixel khẩu độ thay đổi f/1.4-4.0, cảm biến tiềm vọng 12 megapixel với zoom quang học 5.5x và góc siêu rộng 12 megapixel.

Hình ảnh chụp thực tế cho thấy có sự sắc nét, tuy nhiên thiếu những gam màu tươi sáng; ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng (với chế độ ban đêm) cho thấy hình ảnh chất lượng cao.

Một nhược điểm chính là, cụm camera hình bát giác dễ bị trầy xước do chúng được thiết kế lồi lên để có đủ không gian chứa các camera.

Trong khi camera trước của Mate XT có độ phân giải 8 megapixel, không quá lớn so với các mẫu smartphone phổ biến trên thị trường, nhưng cao hơn mức 4 megapixel của Samsung Galaxy Z Fold6.

Một trong những điểm đáng chú ý trên chiếc Huawei Mate XT chính là trí tuệ nhân tạo. Huawei trang bị cho sản phẩm trợ lý ảo tích hợp AI Celia, được Huawei phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn Pangu.

Trợ lý ảo này có thể giúp trả lời các câu hỏi của người dùng, dịch nội dung văn bản, kiểm tra chính tả và mức độ chính xác của thông tin trong văn bản.

Mate XT cũng được trang bị tính năng cho phép loại bỏ các chi tiết thừa trên ảnh hoặc mở rộng chi tiết xung quanh một hình ảnh bằng AI.

Song AI trên chiếc điện thoại này vẫn chưa có sự hoàn hảo, trải nghiệm thực tế từ phóng viên cho thấy việc xóa các chủ thể thừa từ AI vẫn còn một số trường hợp gặp lỗi.

Huawei Mate XT sau khi ra mắt đã tạo nên cơn sốt cháy hàng. Mức giá của sản phẩm đã bị đẩy lên tới 21.190 USD trên thị trường chợ đen.

Tại Việt Nam, một số đại lý bán lẻ đang đưa ra mức giá đặt trước cho sản phẩm này là 70 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 125 triệu đồng cho bản cao cấp với bộ nhớ 1TB. Người dùng phải đặt hàng, sản phẩm không có sẵn.

Ảnh: Quyết Thắng