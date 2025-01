Những tính năng thiết thực và hữu ích trên ứng dụng VNeID

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS.

Ứng dụng này được Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới và hữu ích vào ứng dụng VNeID.

Dưới đây là những tính năng thiết thực và hữu ích được tích hợp trên VNeID mà bạn nên biết để sử dụng.

Sử dụng VNeID để tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật

Ứng dụng VNeID cho phép người dân có thể tố giác nhiều hành vi vi phạm pháp luật từ rất nghiêm trọng như giết người, đe dọa giết người, cưỡng hiếp, bắt cóc con tin, cướp tài sản… đến các hành vi phạm tội có phần nhẹ hơn như sử dụng lao động dưới 16 tuổi, cố ý gây nhiễu có hại, cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính…

Toàn bộ các thông tin của công dân gửi phản ánh sẽ được bảo mật, không chia sẻ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào… giúp đảm bảo an toàn cho người tố giác tội phạm thông qua ứng dụng VNeID.

Các hành vi vi phạm pháp luật mà người dùng có thể gửi tố giác thông qua VNeID (Ảnh chụp màn hình).

Dựa vào các thông tin do người dùng khai báo như địa điểm, kiểu hành vi vi phạm pháp luật… VNeID sẽ gửi thông tin đến cơ quan chức năng tương ứng. Trong trường hợp người dùng không khai báo về địa điểm xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, thông tin phản ánh sẽ được VNeID gửi về cơ quan công an quản lý địa bàn người phản ánh đang sinh sống.

Trong thời hạn tối đa 24 giờ từ khi nhận được thông tin do người dùng phản ánh qua ứng dụng VNeID, công an cấp phường, xã, thị trấn sẽ phải phân loại và thông báo tiếp nhận hoặc từ chối thông tin được phản ánh.

Nếu từ chối, cơ quan công an phải đưa ra lý do để người dân được rõ. Ngược lại, cơ quan công an sẽ thực hiện xử lý và điều tra sự việc dựa vào những thông tin do người dân phản ánh. Công dân có thể theo dõi quá trình xử lý, giải quyết tin báo tố giác của mình và gửi phản hồi cho cơ quan công an để cung cấp thêm thông tin vụ việc nếu cần.

Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để gửi các phản ánh hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng VNeID.

Tích hợp bằng lái xe để xuất trình khi được yêu cầu

Theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT, kể từ ngày 1/6/2024, thông tin các loại giấy phép lái xe đã được tích hợp và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ được xem là giấy tờ hợp lệ và có giá trị sử dụng tương đương với bằng lái vật lý.

Khi có kiểm tra hành chính, người dân có thể trình thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID cho lực lượng chức năng, thay vì phải trình giấy phép lái xe bản cứng như trước đây.

Thông tin giấy phép lái xe được tích hợp và xác thực trên ứng dụng VNeID sẽ có giá trị tương đương bằng lái vật lý (Ảnh: Đình Nam).

So với bằng lái xe truyền thống, hầu hết mọi người đều luôn nhớ mang theo smartphone bên mình mỗi khi ra đường. Do vậy, nếu tích hợp thông tin giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID sẽ giúp người dùng không còn gặp phải tình trạng quên bằng lái ở nhà, giúp dễ dàng xuất trình khi cần.

Người dùng có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID để dùng thay bản cứng.

Kiểm tra thông tin điểm giấy phép lái xe

Theo quy định tại Điều 58 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1, mỗi Giấy phép lái xe (GPLX) có 12 điểm/năm để đánh giá mức độ tuân thủ luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện.

Người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ điểm của GPLX dựa trên tính chất và mức độ nghiêm trọng của lỗi vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Nếu còn điểm trong năm, GPLX sẽ được phục hồi lại đủ 12 điểm vào năm sau. Trường hợp bị trừ hết điểm trong một năm, người vi phạm sẽ không được phép điều khiển phương tiện giao thông theo loại giấy phép đã đăng ký.

Sau 6 tháng kể từ khi bị trừ hết điểm, người điều khiển phương tiện nếu muốn phục hồi điểm thì phải tham gia khóa kiểm tra kiến thức do cảnh sát giao thông tổ chức.

Để kiểm tra thông tin về điểm giấy phép lái xe, đầu tiên, người dùng thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để tích hợp thông tin GPLX vào ứng dụng VNeID.

Sau khi tích hợp thành công thông tin GPLX, người dùng truy cập và đăng nhập vào ứng dụng VNeID, nhấn chọn mục "Giấy phép lái xe" từ giao diện chính của ứng dụng, điền mật khẩu bảo vệ 6 ký tự mà người dùng đã khởi tạo trong lần đầu sử dụng VNeID.

Thông tin về GPLX sẽ hiện ra trên giao diện ứng dụng, bao gồm cả thời hạn giá trị của GPLX, ngày cấp, nơi cấp và điểm số còn lại của GPLX.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thông tin về số điểm còn lại của GPLX chỉ mới được hiển thị với ứng dụng VNeID trên nền tảng Android, còn nền tảng iOS vẫn chưa được cập nhật đầy đủ cho người dùng.

Tích hợp thẻ BHYT vào VNeID để sử dụng khi đi khám, chữa bệnh

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là một loại giấy tờ rất quan trọng, được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế, dùng trong trường hợp đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thẻ BHYT là căn cứ để hưởng các quyền lợi về khám, chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Trước đây, người dùng sẽ phải luôn mang theo thẻ BHYT bên mình mỗi khi đi khám, chữa bệnh. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ thẻ BHYT bị thất lạc, hư hỏng hoặc quên mang khi đi khám, chữa bệnh.

Hiện tại, người dùng có thể tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID trên smartphone, giúp các thông tin được lưu trữ dễ dàng hơn và có thể xuất trình thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID khi đi khám, chữa bệnh mà không cần mang theo thẻ giấy.

Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để tích hợp thẻ BHYT vào VNeID cũng như cách thức để xuất trình thông tin của thẻ trên ứng dụng khi cần.

Mua thuốc trực tuyến trên ứng dụng VNeID

Kể từ ngày 1/1, người dân có thể mua thuốc trực tuyến từ hệ thống nhà thuốc của FPT Long Châu từ ứng dụng VNeID. Quy trình mua thuốc được tối ưu hóa với các bước đăng nhập nhanh chóng, giúp hoàn tất giao dịch chỉ trong vài thao tác đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian.

Việc triển khai mua thuốc trực tuyến qua VNeID không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mà còn hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc giám sát và kiểm soát thị trường dược phẩm.

Việc định danh người mua, người bán bằng mã số định danh và các tính năng xác thực, cùng với thông tin chi tiết về đơn hàng, lịch sử giao dịch, giúp tăng cường tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc thuốc, góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Quy trình các bước mua thuốc trực tuyến trên ứng dụng VNeID (Ảnh: FPT Long Châu).

Để mua thuốc từ VNeID, người dùng thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone, chọn "Hồ sơ sức khỏe", sau đó chọn "Nhà thuốc" từ menu hiện ra.

- Chọn "Mua thuốc", sau đó chọn "Long Châu" từ danh sách nhà thuốc.

- Đồng ý và xác nhận chia sẻ thông tin để đăng nhập vào hệ thống Nhà thuốc Long Châu.

- Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể bắt đầu mua thuốc tại hệ thống Nhà thuốc Long Châu.

Lịch sử mua thuốc cũng sẽ được lưu trữ trên VNeID, giúp người dân có thể dễ dàng ghi nhớ các loại thuốc mình đã mua và sử dụng.

Tra cứu thông tin thuế cá nhân trên ứng dụng VNeID

Kể từ tháng 11/2024, người dùng đã có thể tích hợp và tra cứu thông tin về thuế trên ứng dụng VNeID. Để tích hợp thông tin của người nộp thuế vào ứng dụng, bạn nhấn chọn "Ví giấy tờ" ở menu bên dưới, sau đó chọn "Thông tin thuế" từ menu hiện ra.

Bạn điền mật khẩu bảo vệ ví giấy tờ gồm 6 ký tự trên VNeID để tiếp tục.

Nếu chưa từng tích hợp thông tin về người nộp thuế trên VNeID, bạn tích vào tùy chọn "Tôi muốn tích hợp thông tin thuế vào tài khoản định danh điện tử", sau đó nhấn nút "Gửi yêu cầu". Quá trình gửi yêu cầu sẽ được diễn ra tự động mà người dùng không cần phải khai báo thêm thông tin.

Tổng cục Thuế sau khi nhận được yêu cầu của người dùng sẽ tự động cập nhật thông tin về người nộp thuế vào ứng dụng VNeID, như mã số thuế, cơ quan thuế quản lý... Người dùng sẽ nhận được thông báo sau khi thông tin được cập nhật.

Trong trường hợp thông tin thuế cập nhật nhưng không chính xác, người dùng có thể gửi yêu cầu cập nhật lại thông tin mới trên ứng dụng VNeID.