Doanh nghiệp kế toán bắt kịp cuộc đua chuyển đổi số

Kế toán - kiểm toán là một lĩnh vực kinh tế vốn mang tính nguyên tắc và ít có sự thay đổi. Có thể nói, chuyển đổi số là một bước ngoặt lớn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này khi phải chuyển đổi mô hình từ làm việc thủ công, giấy tờ sang làm việc với hệ thống máy móc và các giải pháp công nghệ. Trong buổi tọa đàm "Tác động của công nghệ số tới lĩnh vực kế toán - kiểm toán" do HP và AMD tổ chức, CEO của Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VHA, Nguyễn Thị Thanh Hiền đã có những chia sẻ thiết thực xoay quanh vấn đề này.

VHA là một công ty kế toán tiềm năng.

Theo CEO Thanh Hiền, công nghệ số thúc đẩy các tổ chức tài chính, kế toán Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên chọn lựa thiết bị công nghệ như thế nào để phù hợp với nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, cùng với đó là nhân sự chuyên môn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số một cách trọn vẹn là điều các chủ doanh nghiệp quan tâm.

Khó khăn về mặt thiết bị công nghệ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp.

Để thiết bị công nghệ tương thích với nhu cầu công việc, CEO Thanh Hiền đã chọn thử nghiệm bộ giải pháp dành riêng cho doanh nghiệp kế toán của thương hiệu HP gồm: Máy in đa chức năng LaserJet M236dw, máy scan chuyên dụng ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1, laptop ProBook 455 G8, laptop 245 G8 và màn hình dòng E.

Do đặc thù ngành nghề cần scan và in chứng từ, sổ sách thường xuyên, các công ty kế toán rất quan tâm đến thiết bị máy in và máy scan. Mẫu máy in LaserJet M236dw thuộc dòng máy in laser HP vừa đạt giải thưởng Editor's Choice Awards 2021 là một sự lựa chọn tối ưu nhờ có tốc độ in hai mặt tự động cực nhanh, cho ra các bản in chuyên nghiệp với chất lượng cao, văn bản đậm, rõ ràng và hình ảnh sắc nét. Máy in có hỗ trợ in ấn từ xa với ứng dụng HP Smart, cho phép in không dây ngay từ điện thoại một cách nhanh chóng, hỗ trợ thúc đẩy năng suất công việc ở mọi nơi.

Máy in doanh nghiệp nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ LaserJet M236dw.

Trong thời đại chuyển đổi số cần số hóa các chứng từ, bảng tính kế toán với độ chính xác cao, một chiếc máy scan chất lượng là điều rất quan trọng. Máy scan ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 tích hợp công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR cho phép chuyển các hình ảnh quét thành các văn bản tài liệu có thể chỉnh sửa, tập tin pdf có thể tìm kiếm và nhiều định dạng khác như word, excel và power point… Nhờ vậy, quá trình số hóa tài liệu sẽ dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và nhân công hơn rất nhiều.

ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1giúp số hóa tài liệu với độ chính xác cao.

Laptop 245 G8 và ProBook 455 G8 là các dòng máy tính doanh nghiệp được HP trang bị Bộ xử lý AMD Ryzen™ 5000 Series tân tiến có thiết kế gọn nhẹ nhưng hiệu năng mạnh mẽ, xử lý mượt mà nhiều tác vụ cùng lúc, tương thích với các phần mềm liên quan đến kế toán và đáp ứng được khối lượng công việc đồ sộ của ngành. Hai dòng máy tính này được thiết kế để người dùng có thể tự nâng cấp dễ dàng theo nhu cầu sử dụng có thể gia tăng trong tương lai, giúp tối ưu vòng đời của khoản đầu tư.

Được tích hợp hàng loạt tính năng bảo mật mạnh mẽ, đa cấp độ từ phần cứng, phần mềm đến BIOS, như cảm biến vân tay một chạm, nhận diện khuôn mặt bằng camera hồng ngoại, màn hình chống nhìn trộm Sure View, bảo mật trình duyệt web Sure Click và BIOS tự phục hồi Sure Start, dòng máy tính bảo mật hàng đầu thế giới HP ProBook 400 là một sự lựa chọn không thể tốt hơn trong tầm giá khi cần ưu tiên bảo vệ an toàn thông tin.

Trong khi đó, với chi phí sở hữu thấp hơn mà vẫn đảm bảo những yêu cầu về hiệu năng và tính ổn định, mẫu laptop 245 G8 được CEO Thanh Hiền đánh giá là hết sức phù hợp để trang bị một số lượng lớn cho nhân viên của công ty.

ProBook 455 G8 có hiệu năng, tính bảo mật và độ bền bỉ mạnh mẽ và 245 G8 có mức giá dễ tiếp cận là những sự lựa chọn hợp lý để sử dụng lâu dài dành cho startup.

Ngoài ra, trang bị thêm màn hình HP dòng E có kích thước lớn giúp mở rộng không gian làm việc và công nghệ Eye Ease giảm lượng ánh sáng xanh giúp mắt thoải mái khi làm việc trong thời gian dài cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên kế toán.

Màn hình dòng E với công nghệ Eye Ease mang đến sự thoải mái cho mắt.

Nhờ các thiết bị công nghệ thích hợp đến từ HP, VHA đang bước vào cuộc đua chuyển đổi số một cách mạnh mẽ và tràn đầy tự tin. "Các doanh nghiệp nên đầu tư vào trang thiết bị công nghệ để đảm bảo chất lượng công việc, cũng như xây dựng một mô hình doanh nghiệp chuyên nghiệp, tự động hóa, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn do công nghệ số mang lại", nữ CEO chia sẻ.

