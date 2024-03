Điện thoại 2G "lậu" không thể sử dụng tại Việt Nam từ ngày 1/3

Trong một báo cáo mới đây của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G (2G only) kết nối vào mạng viễn thông di động từ ngày 1/3.

Các thiết bị di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G (2G only) và không có chứng nhận hợp quy, sẽ không thể nhập mạng di động từ ngày 1/3 (Ảnh: Medium).

Cụ thể, doanh nghiệp di động sẽ không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ TT&TT công bố.

Hiện tại, danh sách này bao gồm hơn 4.000 thiết bị di động 2G. Trong đó, phần lớn các mẫu máy đều là thiết bị đời cũ, được sản xuất từ lâu. Trên thực tế, các mẫu điện thoại 2G only đã bị cấm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam từ tháng 7/2021.

Elon Musk kiện Sam Altman và OpenAI

Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án San Francisco, luật sư của Musk cho biết Altman và Greg Brockman, người đồng sáng lập OpenAI, đã tiếp cận Musk vào năm 2015 để cùng tham gia thành lập một phòng thí nghiệm phi lợi nhuận "vì lợi ích chung của nhân loại".

Musk cáo buộc OpenAI đã vi phạm thỏa thuận thành lập ban đầu (Ảnh: Business Insider).

Tuy nhiên, Musk đã rời khỏi hội đồng quản trị của OpenAI vào năm 2018 với tuyên bố rằng AI "có khả năng nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân".

"Cho đến hiện tại, trang web của OpenAI vẫn tuyên bố rằng mục tiêu phát triển AGI (siêu trí tuệ nhân tạo tổng hợp) nhằm mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Dù vậy, trên thực tế, OpenAI đã được chuyển đổi thành một công ty con và phục vụ cho lợi ích của Microsoft", đơn kiện cho biết.

Redmi Note 13 Pro ra mắt

Redmi Note 13 Pro được trang bị hệ thống 3 camera với ống kính chính 200MP, ống kính góc siêu rộng 8MP và ống kính macro 2MP. Ống kính của máy được thiết kế dạng 7P, giúp giảm hiện tượng bóng ma và lóa, nâng cao chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Redmi Note 13 Pro có giá bán từ 7,29 triệu đồng tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Máy sử dụng bộ xử lý MediaTek Helio G99-Ultra, màn hình AMOLED với kích thước 6,67 inch, độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 120Hz. Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W.

MeKo phân phối phụ kiện công nghệ SteelSeries

Ngày 1/3, SteelSeries đã công bố Meko trở thành nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2001, SteelSeries đã trở thành thương hiệu lớn trong việc sản xuất các phụ kiện chơi game bao gồm tai nghe, bàn phím, chuột máy tính, lót chuột, microphone và nhiều loại phụ kiện khác.

SteelSeries Dragon Arctis Nova 7 sở hữu thiết kế đặc biệt (Ảnh: Thế Anh).

Bên cạnh đó, SteelSeries cũng giới thiệu mẫu tai nghe phiên bản đặc biệt Dragon Arctis Nova 7. Thiết bị hỗ trợ đa kết nối và được tích hợp nhiều tính năng chuyên dụng dành cho người dùng chơi game.

Giá Bitcoin tăng cao

Tuần qua, Bitcoin đã liên tục tăng giá và vượt qua mức 64.000 USD. Hiện tại, giá Bitcoin đang rất gần với mức đỉnh 69.000 USD mà đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới từng đạt được vào tháng 11/2021.

Giá Bitcoin liên tục tăng trong 7 ngày qua (Ảnh : CNBC).

Theo Reuters, có rất nhiều động lực khác nhau giúp thúc đẩy giá Bitcoin tăng trưởng mạnh trong những ngày qua. Sau khi quỹ ETF Bitcoin được phê duyệt, dòng tiền lớn từ các quỹ đã liên tục đổ vào thị trường tiền điện tử.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Điều này khiến các nhà đầu tư mong muốn sở hữu những tài sản có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Facebook và Instagram bị "tố" tiếp tay cho những kẻ ấu dâm

Theo các báo cáo riêng biệt do 2 tờ báo lớn của Mỹ là The New York Times và The Wall Street Journal thực hiện, Facebook và Instagram đã trở thành một nền tảng sinh lợi tiềm năng cho nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng "bán con" cho những kẻ mắc bệnh ấu dâm.

Meta bị tố cáo phớt lờ và thậm chí tiếp tay cho những kẻ ấu dâm trên Facebook và Instagram (Ảnh: CNN).

Các báo cáo cho biết nhiều cha mẹ đã chia sẻ những hình ảnh gợi cảm của con mình vẫn ở độ tuổi thiếu niên, đặc biệt là các bé gái, lên mạng xã hội Facebook và Instagram để "câu tương tác". Thậm chí, những người này còn truy cập vào nhóm riêng của những kẻ ấu dâm để "chào hàng".

Đôi khi, những người này không chia sẻ những nội dung khỏa thân hay khiêu dâm trực tiếp. Thay vào đó, họ nhắn tin với các nội dung "khiêu khích" và mang tính chất tình dục về con cái của họ với những người theo dõi.

iPhone mất danh hiệu "smartphone tốt nhất năm 2023"

Tại ngày bế mạc của Hội nghị Di động Thế giới (Mobile World Congress - MWC), ban tổ chức của triển lãm này đã công bố giải thưởng "smartphone tốt nhất năm".

Pixel 8 (phải) đã vượt mặt iPhone 15 Pro để giành danh hiệu "smartphone tốt nhất năm" tại MWC 2024 (Ảnh: CNet).

Theo đó, loạt Pixel 8 (bao gồm Pixel 8 và Pixel 8 Pro) của Google là cái tên được ban tổ chức MWC 2024 vinh danh "smartphone tốt nhất năm 2023".

Theo Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu (GSMA), đơn vị tổ chức của MWC, loạt Pixel 8 của Google đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn để được vinh danh "smartphone tốt nhất năm", bao gồm hiệu suất vượt trội, các tính năng đổi mới, sáng tạo và tạo nên được xu hướng trên thị trường.