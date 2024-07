Dân mạng tổng kết Euro 2024 bằng loạt ảnh chế hài hước

Huấn luyện viên Gareth Southgate được ví như nhân vật truyện tranh "Siêu nhân may mắn" khi đưa đội tuyển Anh đi đến trận chung kết Euro 2024 bằng may mắn nhiều hơn là nhờ vào lối chơi thuyết phục (Ảnh: Just Toon It).