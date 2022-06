Cô gái được Apple Watch cứu mạng trong tình huống nguy kịch

Sự việc xảy ra khi một cô gái, với danh tính không được tiết lộ, sống tại thành phố The Dalles (bang Oregon, Mỹ) đi bơi một mình trên sông Columbia. Trong khi bơi, cô gái này đã bị kẹt chân vào đá và không thể thoát ra được, trong khi nhiệt độ nước sông giảm xuống còn 13 độ C.

Sau 30 phút vật lộn nhưng không rút chân ra, cô gái sực nhớ đến tính năng gọi điện cứu hộ khẩn cấp được trang bị trên chiếc Apple Watch mà mình đang đeo. Chiếc Apple Watch sau đó đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp và thông báo về địa điểm cô gái đang bị mắc kẹt để nhờ hỗ trợ.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu cô gái. Khi đến nơi, nạn nhân đang bị mắc kẹt giữa sông và nước đang chảy xiết khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn để tiếp cận. Một nhân viên cứu hộ đã mặc áo phao và sử dụng cáp an toàn để tiếp cận nạn nhân, giúp gỡ chân bị mắc kẹt ra khỏi đá và đưa cô gái vào bờ an toàn.

Cô gái được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ sau khi bị mắc kẹt một thời gian dài dưới nước lạnh (Ảnh: Sở cảnh sát thành phố The Dalles).

Khi được giải cứu, cô gái đang trong tình trạng hạ thân nhiệt vì ngâm mình lâu dưới nước lạnh và nếu không được giải cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

"Nạn nhân cho biết mình đã bị mắc kẹt và ngâm mình dưới nước lạnh trong hơn 30 phút, cô mới sực nhớ và sử dụng Apple Watch để gọi điện cho lực lượng cứu hộ", một sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng cứu hộ cho biết. "Nạn nhân có dấu hiệu hạ thân nhiệt do nhiệt độ nước sông chỉ ở mức 13 độ C, nước cũng đang dâng cao do mưa. May mắn chúng tôi đã đến kịp thời".

Apple lần đầu tiên giới tính năng gọi cứu hộ khẩn cấp từ năm ngoái và trang bị trên các mẫu Apple Watch 5 hoặc Watch SE trở về sau. Để sử dụng tính năng này, người dùng nhấn và giữ nút ở cạnh bên của Apple Watch để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Đồng hồ thông minh của Apple sẽ gửi cả thông tin địa điểm cho lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, tính năng này chỉ sử dụng được với các mẫu Apple Watch có trang bị eSIM và đang có kết nối với mạng di động.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Apple Watch đóng vai trò "người hùng" giúp giải cứu chủ nhân của mình khỏi những tình huống nguy hiểm đến tính mạng, trong đó 2 tính năng phát hiện nhịp tim bất thường và phát hiện người đeo đồng hồ bị ngã bất tỉnh đã giúp cứu mạng nhiều trường hợp.

Chẳng hạn như vào tháng 10 năm ngoái, một thanh niên người Singapore bị thương nghiêm trọng và bất tỉnh sau một tình huống va chạm giao thông. Chiếc Apple Watch đã phát hiện người này bị ngã nên lập tức nhắn tin đến số điện thoại khẩn cấp, điều này đã giúp cứu mạng nạn nhân.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2021, một người đàn ông đi xe đạp tại Anh đã được cứu sống nhờ Apple Watch khi bị dòng nước lũ cuốn trôi. Trong những nỗ lực giành giật sự sống giữa dòng nước, người này đã nắm được một cành cây và sử dụng chiếc đồng hồ Apple Watch để gọi cứu hộ.

Cũng vào tháng 1/2021, cảnh sát tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ) đã giải cứu thành công một người phụ nữ bị bắt cóc nhờ sự trợ giúp của Apple Watch. Trong sự việc nêu trên, người phụ nữ đã nhanh trí sử dụng Apple Watch để liên lạc với con gái, và sóng GPS trên thiết bị đã giúp cảnh sát xác định vị trí chính xác của nạn nhân để giải cứu kịp thời.

Theo SoMag/Idp