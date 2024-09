Clip "vụ giật điện thoại manh động và cái kết bất ngờ" nổi bật tuần qua

Vụ giật điện thoại manh động và cái kết bất ngờ

Ba bé gái đang ngồi chơi trên lề đường thì một thanh niên đi xe máy tiếp cận, bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại trên tay của cô bé ngồi ngoài cùng và rú ga bỏ chạy.

Tình huống xảy ra hết sức bất ngờ, nhưng bé gái vẫn kịp nắm chặt chiếc điện thoại trên tay khiến tên cướp không thể thực hiện được hành vi của mình.

Vụ giật điện thoại manh động và cái kết bất ngờ (Video: HKN).

Đoạn clip được camera giám sát ghi lại tại TPHCM. Sự manh động của tên cướp trong tình huống này đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ.

Tuy nhiên, một chi tiết khác khiến nhiều cư dân mạng phải bất ngờ đó là thái độ hết sức bình thản của ba cô bé trong đoạn clip, dù mình vừa suýt trở thành nạn nhân của một vụ cướp giật tài sản.

Máy bay hạ cánh với phần càng đáp rung lắc dữ dội

Chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines khi đang thực hiện đường bay nội địa từ Seattle đến Redmond, Mỹ, đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Portland vì gặp sự cố về hệ thống thủy lực.

Máy bay hạ cánh với phần càng đáp rung lắc dữ dội (Video: NYP).

Video được ghi lại cho thấy chiếc máy bay hạ cánh với phần càng đáp phía trước rung lắc dữ dội. May mắn chiếc máy bay vẫn dừng lại an toàn mà không xảy ra sự cố nào.

Các hành khách sau đó được chuyển sang một máy bay thay thế để tiếp tục hành trình. Đại diện hãng hàng không Alaska Airlines cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Sự cố bất ngờ và hài hước khi đầu bếp đang biểu diễn trước mặt thực khách

Đầu bếp đang biểu diễn chế biến món ăn trực tiếp ngay tại bàn cho thực khách, nhưng ngọn lửa từ đèn khò của người này đã gây ra một sự cố bất ngờ và hài hước.

Sự cố bất ngờ và hài hước khi đầu bếp đang "biểu diễn" trước mặt thực khách (Video: LadBible).

10 chiếc mô-tô cùng trình diễn mạo hiểm trong lồng sắt cỡ nhỏ

10 vận động viên đã cùng nhau thực hiện màn diễn chạy mô-tô tốc độ cao và mạo hiểm bên trong chiếc lồng sắt cỡ nhỏ khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình. Để thực hiện thành công màn diễn này đòi hỏi những người tham gia phải có sự phối hợp hết sức ăn ý.

10 chiếc mô-tô cùng trình diễn mạo hiểm trong lồng sắt cỡ nhỏ (Video: Instagram).

Khoảnh khắc máy bay trực thăng bị rơi do mưa to và gió mạnh

Đoạn clip do một nhân chứng ghi lại tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, cho thấy khoảnh khắc chiếc máy bay trực thăng loại Leonardo AW139 đã bị mất độ cao và rơi xuống hàng cây ở phía dưới. Khói và bụi đã bốc lên nghi ngút sau khi chiếc trực thăng bị rơi.

Khoảnh khắc máy bay trực thăng bị rơi do mưa to và gió mạnh (Video: NDTV).

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên máy bay có bốn người. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Nguyên do ban đầu của vụ tai nạn được xác định là vì mưa to và gió mạnh khiến chiếc máy bay bị mất kiểm soát và rơi. Quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục để xác định xem có lỗi phi công hoặc sự cố về kỹ thuật trong vụ rơi máy bay này hay không.

Trần cửa hàng tạp hóa bất ngờ đổ sập xuống đầu khách

Camera giám sát bên trong một cửa hàng tạp hóa tại tỉnh Buriram, Thái Lan, đã ghi lại được khoảnh khắc thót tim khi trần thạch cao bất ngờ đổ sập xuống vị trí ba vị khách đang đứng bên trong cửa hàng.

Trần cửa hàng tạp hóa bất ngờ đổ sập xuống đầu các khách mua hàng (Video: VPress).

Trần thạch cao trước khi bị đổ sập đã phát ra âm thanh lớn, thu hút sự chú ý của ba người phụ nữ này. Họ lập tức bỏ chạy vào bên trong và những kệ hàng đã cản lại phần trần thạch cao, giúp những người này không bị trần nhà đè vào người.

Cả ba người phụ nữ may mắn không bị thương sau vụ việc, nhưng nhiều hàng hóa bên trong cửa hàng đã bị hư hại. Nguyên do của vụ sập trần thạch cao được xác định là do mưa lớn, mái nhà bị dột khiến nước chảy xuống làm nặng phần thạch cao.

"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện, nuốt chửng ô tô trên đường

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện trên một tuyến phố ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, nuốt chửng một chiếc ô tô đang di chuyển.

"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện, nuốt chửng ô tô trên đường (Video: Newsflare).

May mắn vào thời điểm này, trên đường đang có đông phương tiện nên chiếc ô tô gặp nạn cũng di chuyển với tốc độ không quá nhanh. Video do các nhân chứng ghi lại tại hiện trường cho thấy chiếc xe màu trắng bị lật nghiêng và nằm gọn bên trong hố sâu vừa xuất hiện.

Truyền thông địa phương cho biết "hố tử thần" sâu khoảng 2m. Sự việc khiến hai người trên xe bị thương nhẹ.

Nguyên do của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cô gái vô tình quay được khoảnh khắc sét đánh trúng cây cọ

Nữ du khách có tên Sally đang có mặt tại một resort nghỉ dưỡng ở bờ biển Altea la Vella, Tây Ban Nha, trong khi đang sử dụng smartphone để quay lại hình ảnh cơn mưa ngoài trời đã vô tình ghi được khoảnh khắc tia sét đánh trúng một cây cọ giữa sân.

Cô gái vô tình quay được khoảnh khắc sét đánh trúng cây cọ (Video: Twitter).

Sally đã rất hoảng sợ, lập tức chạy vào bên trong phòng và đóng chặt cửa sổ.

Đoạn clip đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng Sally đã quay lại được cảnh tượng rất hiếm gặp bởi vì không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc tia sét đánh gần vị trí của mình như vậy.

Người đàn ông nằm ngủ giữa đường sắt khiến tàu phải phanh gấp

Một tình huống hy hữu xảy ra trên tuyến đường sắt đi qua thành phố Allahabad, Ấn Độ, khi lái tàu đã phải phanh gấp vì phát hiện một người đàn ông đang nằm trên đường ray.

Người đàn ông nằm ngủ giữa đường sắt khiến tàu phải phanh gấp (Video: TOI).

Một nhân viên trên tàu sau đó đã tiếp cận người đàn ông và nhận ra người này đang ngủ say. Người đàn ông sau đó được yêu cầu tránh xa đường tàu để đảm bảo an toàn.

Truyền thông địa phương cho biết người đàn ông trong sự việc này đã ngủ quên sau khi uống rượu say. Trong trường hợp lái tàu không phát hiện ra người đàn ông và không kịp thời phanh lại, một vụ tai nạn đáng tiếc đã hoàn toàn có thể xảy ra.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi hai xe va chạm gây ra vụ nổ như bom trong đường hầm

Đoạn clip về vụ nổ kinh hoàng được camera hành trình ghi lại trên đường cao tốc nối giữa Thượng Hải và Côn Minh, Trung Quốc. Đoạn clip cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe SUV trong khi đang cố gắng vượt xe tải trong đường hầm đã bất ngờ bị mất lái, húc mạnh vào đuôi xe tải.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi hai xe va chạm gây ra vụ nổ như bom trong đường hầm (Video: QQ).

Vụ va chạm mạnh đã khiến xe tải bị xoay ngang, đâm vào thành của đường hầm, gây ra một vụ nổ lớn và lửa bùng lên dữ dội. Vụ nổ khiến khói bốc lên dày đặc từ bên trong đường hầm.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức được huy động đến hiện trường để chữa cháy và giúp giải cứu những người bị mắc kẹt trong hầm. Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Nguyên do của vụ nổ kinh hoàng này vẫn đang được điều tra làm rõ.