Clip "tai nạn bất ngờ và đáng sợ trong phòng gym" gây sốc internet tuần qua

Vụ tai nạn bất ngờ và đáng sợ trong phòng tập gym gây sốc dân mạng

Đoạn clip được camera giám sát ghi lại tại một phòng tập gym ở khu đô thị Juazeiro do Norte (bang Ceará, Brazil) cho thấy khoảnh khắc chiếc máy tập squat bất ngờ bị sập xuống, đập mạnh vào phần lưng và cổ của Rigelanio da Silva, 42 tuổi.

Sự việc xảy ra khi trên chiếc máy tập squat này đang gắn khối lượng tạ 150kg. Mặc dù được nhanh chóng mang đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết nạn nhân chỉ còn 1% cơ hội đi lại được sau vụ tai nạn.

Đại diện của phòng tập gym khẳng định hệ thống máy móc bên trong phòng đều mới được trang bị và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn. Nguyên do vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và phòng tập gym này cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân chi phí chữa trị.

Đoạn clip đã gây sốc mạng xã hội và là lời cảnh báo cho những ai thường xuyên đến phòng tập gym, giúp họ đề phòng để tránh được những tai nạn tương tự.

Vụ tai nạn bất ngờ và đáng sợ trong phòng tập gym gây sốc dân mạng (Video: LB).

Người hùng liều lĩnh mạng sống cứu em bé mắc kẹt trong đám cháy

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn chung cư ở thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng khiến một bé gái 13 tuổi bị mắc kẹt trong căn hộ ở tầng 4.

Khi thấy bé gái thò đầu ra ngoài cửa sổ để kêu cứu, một người đàn ông có tên Từ Lượng đã nhanh chóng trèo lên phía bên ngoài căn hộ, tiếp cận cửa sổ nơi bé gái bị mắc kẹt và kéo cô bé ra ngoài.

Người đàn ông họ Từ sau đó đỡ bé gái ngồi xuống một vị trí an toàn, tránh bị ngạt khói do đám cháy gây ra và chờ cho đến khi lực lượng cứu hộ đến nơi. Cả 2 sau đó đã sử dụng xe thang của lực lượng cứu hỏa để xuống đất an toàn.

Theo truyền thông địa phương, Từ Lượng là một cựu cảnh sát mới xuất ngũ. Từ cho biết khi sự việc xảy ra, anh quan sát phía bên ngoài tòa nhà và nhận thấy có thể tiếp cận vị trí bé gái bị mắc kẹt nên lập tức leo lên phía trên mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Thực sự không có gì đáng kể, tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ một đứa trẻ. Leo lên đó thực sự rất nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ mình phải làm điều đó để cứu cô bé", Từ Lượng chia sẻ.

Điều tra ban đầu cho biết nguyên do của vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một chiếc xe máy điện đang cắm sạc trong chung cư và bất ngờ phát nổ. May mắn không có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này.

Cư dân mạng tại Trung Quốc đã không tiếc lời khen ngợi Từ Lượng và gọi anh là người hùng.

Người hùng liều lĩnh mạng sống cứu em bé mắc kẹt trong đám cháy (Video: Newsflare).

Chó thả rông gây tai nạn cho người đi đường và cái kết khó ngờ

Chó thả rông chạy băng qua đường khiến 2 cô gái đi xe máy tông trúng và trượt ngã. Những người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến để hỗ trợ các nạn nhân, nhưng vô tình dẫn đến một sự cố khác.

Tình huống được camera giám sát ghi lại tại thành phố Thái Nguyên.

Chó thả rông gây tai nạn cho người đi đường và cái kết khó ai ngờ (VIdeo: HKN).

Nữ tài xế đậu xe ngang ngược làm cản trở giao thông gây bức xúc

Tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình khi đi vào đoạn đường hẹp đã chủ động nhường đường giúp chiếc ô tô ngược chiều có đủ khoảng trống để di chuyển. Tuy nhiên, nữ tài xế chiếc xe sang Mercedes-Benz này lại đậu xe ngay giữa đường, như một cách để trêu ngươi tài xế đi ngược chiều và gây cản trở giao thông.

Kiểu đậu xe ngang ngược của nữ tài xế này khiến nhiều người chứng kiến phải bức xúc. Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Nữ tài xế đậu xe ngang ngược làm cản trở giao thông gây bức xúc (Video: Otofun).

Khoảnh khắc người đàn ông đỡ em bé 1 tuổi bị ngã từ tầng 3

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một người đàn ông dùng tay đỡ thành công em bé 1 tuổi bị ngã xuống từ ban công tầng 3.

Sự việc xảy ra tại một chung cư cao tầng ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Nhiều người đã hoảng hốt khi nhìn thấy một em bé treo lơ lửng bên ngoài ban công căn hộ tầng 3.

Những người đi đường đã tập trung ở phía dưới, chờ sẵn để đỡ trong trường hợp em bé bị ngã xuống. Sau một lúc bám chặt vào ban công, em bé đã bị tuột tay và rơi xuống phía dưới.

Tài xế xe buýt họ Vương là người đã đưa tay ra đỡ trúng em bé. Dù không bắt gọn được em bé, cánh tay của Vương đã giúp giảm bớt lực khi em bé va chạm với nền đá cứng bên dưới. Em bé sau đó được người dân mang đến bệnh viện với một vài vết bầm tím trên cơ thể và may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Tài xế họ Vương bị thương ở cánh tay sau tình huống đỡ em bé. Anh Vương cho biết bản thân mình cũng là cha của 2 đứa trẻ nên khi thấy cậu bé treo lơ lửng bên ngoài ban công tầng 3 đã lập tức lao đến để tìm cách đỡ cậu bé mà không suy nghĩ gì nhiều.

Cha của em bé cho biết khi sự việc xảy ra, anh này đang đi ra ngoài để mua thuốc và cậu bé ngủ một mình ở nhà.

Anh này cho biết cậu bé thường sẽ ngủ đến sau 10 giờ sáng, nên anh đã chủ quan không khóa cửa ban công khi đi ra ngoài. Không ngờ vào ngày xảy ra sự việc, cậu bé đã dậy sớm và một mình đi ra ban công rồi bị ngã.

Cha của cậu bé đã gửi quà cảm ơn tài xế Vương vì đã cứu mạng con mình, nhưng Vương đã từ chối nhận quà và cho biết bất kỳ ai cũng sẽ làm như anh khi nhìn thấy em bé gặp nguy hiểm như vậy.

Khoảnh khắc người đàn ông đỡ em bé 1 tuổi bị ngã từ tầng 3 (Video: Weibo).

Gà hung hăng lĩnh bài học thích đáng vì "chọc nhầm" bé gái dũng cảm

Gà mái hung hăng đòi tấn công bé gái, tuy nhiên, cô bé không thể hiện thái độ hoảng sợ mà thậm chí còn "đánh đòn" và dạy cho con gà hung dữ một bài học.

Đoạn clip đã gây sốt mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã phải thán phục trước sự bình tĩnh và dũng cảm của cô bé.

Gà hung hăng lĩnh bài học thích đáng vì "chọc nhầm" bé gái dũng cảm (Video: HKN).

Khoảnh khắc sư tử cái trèo lên xe chở du khách khiến nhiều người thót tim

Sư tử cái trong một khu bảo tồn thiên nhiên đã tò mò trèo lên chiếc xe chở đầy khách tham quan, khiến các du khách phải ngồi yên không dám cử động mạnh. Đoạn clip cũng đã khiến nhiều người chứng kiến phải thót tim.

Khoảnh khắc sư tử cái trèo lên xe chở du khách nhiều người thót tim (Video: Twitter).

Cậu bé lém lỉnh tranh chỗ ngủ cạnh mẹ với em mới sinh

Cậu bé đã khiến nhiều người phải bật cười khi thể hiện sự thông minh, lém lỉnh và đáng yêu để giành chỗ ngủ cạnh mẹ với em sơ sinh của mình. Dường như cậu bé vẫn còn quá nhỏ nên không muốn "chia sẻ" mẹ của mình với bất cứ ai khác.

Cậu bé lém lỉnh tranh chỗ ngủ cạnh mẹ với em mới sinh (Video: Douyin).

Nhiều người gặp nạn chỉ vì cửa kính quá sạch

Có lẽ cửa kính tại cửa tiệm cắt tóc này đã liên tục được lau sạch đến mức nhiều người không thể quan sát rõ nên thường xuyên bị cụng đầu.

Nhiều người gặp nạn chỉ vì cửa kính quá sạch (Video: OFFB).

Người đàn ông suýt gặp tai nạn nguy hiểm khi điều khiển xe tự chế

Những chiếc xe tự chế không đảm bảo an toàn luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn nguy hiểm cho những người đi đường và cho chính những người điều khiển. Đoạn clip dưới đây đã khiến cư dân mạng phải rùng mình khi tài xế suýt gặp tai nạn nguy hiểm bởi chính chiếc xe tự chế của mình.

Người đàn ông suýt gặp tai nạn nguy hiểm khi điều khiển xe tự chế (Video: OFFB).

Lợn "đi catwalk" giữa đường gây ùn tắc giao thông

Chú lợn có dáng đi mềm mại và uyển chuyển như một người mẫu chuyên nghiệp trên đường khiến các phương tiện không thể vượt lên, dẫn đến ùn tắc giao thông. Dù vậy các tài xế vẫn phải bật cười vì dáng đi độc đáo và đầy hài hước của chú lợn.

Lợn "đi catwalk" giữa đường gây ùn tắc giao thông (Video: Douyin).

Lực lượng cứu hộ nắm tóc để giải cứu cô gái muốn tự sát

Nhân viên cứu hộ đã âm thầm tiếp cận từ phía sau rồi nắm chặt vào mái tóc dài của cô gái để ngăn cô này không nhảy xuống phía dưới. Dù nhân viên cứu hộ có cách giải quyết khá thô bạo, người này vẫn đạt được mục đích khi kịp ngăn cô gái tự sát.