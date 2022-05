Clip người dân giúp nhặt tiền rơi rải đầy đường khiến dân mạng cảm động

Như Dân trí đã đưa tin, sự việc xảy ra trong hầm chui Điện Biên Phủ, thuộc địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng), khi anh Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1993), trú quận Cẩm Lệ, chở theo mẹ đi giao hàng gia cầm cho các tiểu thương ở chợ, thì vô tình làm rơi ví tiền có chứa giấy tờ tùy thân và gần 10 triệu đồng để trả tiền cho các đại lý.

Khoảnh khắc anh Dương làm rơi ví tiền xuống đường mà không hay biết (Ảnh cắt từ clip).

Khi ví tiền rơi ra, do gió to và nhiều phương tiện chạy qua khiến tiền rơi rải khắp đường. Lo sợ số tiền này sẽ bị những người đi đường lấy mất, anh Dương hô to: "Mọi người ơi, nhà em nghèo lắm, em làm ăn vất vả lắm. Mọi người đừng lấy của em".

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của mẹ con anh Dương, nhiều người đi đường đã chủ động dừng xe, phụ giúp hai người này nhặt hết toàn bộ số tiền trên đường rồi trao lại tận tay cho người làm rơi. Một số người còn ra hiệu cho các phương tiện khác nhường đường để giúp nạn nhân nhặt được tiền dễ dàng hơn.

Anh Dương cho biết, sau khi được những người đi đường phụ giúp, anh đã gom lại đủ số tiền bị đánh rơi mà không mất một đồng nào.

Người đi đường nhặt tiền bị rơi và trao lại cho mẹ anh Dương (Ảnh cắt từ clip).

Mới đây, đoạn clip về hành động đẹp của những người đi đường đã được chia sẻ lên mạng xã hội và lập tức "gây sốt". Đoạn clip này được camera giám sát bên trong hầm Điện Biên Phủ ghi lại, cho thấy khoảnh khắc khi anh Dương làm rơi ví tiền, một người đi xe máy ở phía sau đã đuổi theo để nhắc. Ngay sau đó là khoảnh khắc về hành động đẹp của những người đi đường, khi phụ giúp anh Dương nhặt nhạnh số tiền rồi xếp gọn gàng và trao lại cho anh.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm động và thán phục với hành động đẹp của người dân Đà Nẵng trong tình huống này.

Clip người dân giúp nhặt tiền rơi rải đầy đường khiến dân mạng cảm phục

"Một hình ảnh quá đẹp và cảm động, xin cảm ơn tất cả mọi người. Có thể khi nhặt được vài trăm, thậm chí vài triệu đồng khi người khác làm rơi sẽ khiến chúng ta vui trong khoảnh khắc đó vì có tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng hãy nghĩ xem nếu đó là số tiền mồ hôi nước mắt của người khác, thậm chí là số tiền để chữa bệnh, cứu mạng sống của một ai đó, liệu chúng ta có vui hay không? Hãy trả lại số tiền người khác làm mất để giúp cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn", tài khoản Facebook H.Việt bình luận và nhận được sự đồng tình của nhiều người khác.

"Ngay từ nhỏ, bố mẹ của tôi luôn dạy rằng hãy trả lại cho người mất những thứ họ đánh rơi, bởi lẽ đó không phải là thứ thuộc về mình và có thể nó sẽ là một thứ gì đó rất ý nghĩa với người làm mất. Dĩ nhiên, tiền bạc thì luôn quý giá và có ý nghĩa với bất cứ ai, do vậy, nếu nhặt được tiền rơi, hãy tìm cách trả lại cho người mất", người dùng Facebook V.Minh chia sẻ.

"Tình người chân chính, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu ai cũng sẵn sàng giúp đỡ người gặp hoạn nạn như những người trong tình huống này, hẳn cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều", tài khoản Facebook L.Phương bình luận.

Nhiều cư dân mạng khác cũng đồng tình rằng đoạn clip về hành động đẹp và ý nghĩa này cần được chia sẻ một cách rộng rãi hơn nữa để biến đây trở thành tấm gương, giúp mọi người có thể noi theo.