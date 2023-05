Clip "khoảnh khắc em bé đi cheo leo trên lan can tầng 28" nổi bật tuần qua

Rợn người hình ảnh em bé đi cheo leo trên lan can tầng 28

Người phụ nữ họ Trương đã "chết lặng" khi phát hiện một em bé khoảng 4 tuổi đang đi cheo leo trên lan can tầng 28 của căn chung cư tại thị trấn Bạc Châu (tỉnh An Huy, Trung Quốc). Bà Trương lập tức thông báo sự việc cho ban quản lý của căn chung cư, nhưng khi họ lên tầng thượng, đứa trẻ đã không còn ở đây.

Theo quản lý của căn chung cư, một người đàn ông họ Đào, là cư dân tại đây, đã dẫn các cháu của mình lên tầng thượng của chung cư để chơi.

Ông Đào cho biết các cháu của ông đều còn nhỏ, chỉ từ 3 đến 4 tuổi nên ông không thể ngờ rằng đứa trẻ lại có thể leo lên lan can cao như vậy. Ông Đào cho rằng những đứa trẻ đã giúp nhau trèo lên lan can để chơi. May mắn không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra trong tình huống này.

Rợn người hình ảnh em bé đi cheo leo trên lan can tầng 28 (Video: Weibo).

Tên trộm xe máy bị… mất luôn xe máy của chính mình khi người dân truy đuổi

2 tên trộm thực hiện phi vụ lấy cắp xe máy nhưng bị người dân phát hiện và rượt đuổi, khiến chúng hoảng hốt bỏ lại chiếc xe máy của chính mình để chạy trốn. Vụ trộm xe máy hy hữu được camera giám sát ghi lại tại Jakarta (Indonesia).

Tên trộm xe máy bị… mất luôn xe máy của chính mình khi người dân truy đuổi (Video: Twitter).

Bật cười với những khoảnh khắc hài hước và đáng yêu của trẻ em

Trẻ em luôn đáng yêu và hài hước, ngay cả khi những đứa trẻ bày trò nghịch ngợm. Đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc đáng yêu và vô cùng hài hước của trẻ em khiến người xem phải bật cười.

Bật cười với những khoảnh khắc hài hước và đáng yêu của trẻ em (Video: VT).

Cô gái bất cẩn suýt khiến người thân gặp tai nạn nguy hiểm

Giữ thang cho người thân trèo lên cao, tuy nhiên, cô gái lại mất tập trung khiến thang bị đổ sập, suýt chút nữa khiến người đàn ông bị ngã từ trên cao xuống.

Cô gái bất cẩn suýt khiến người thân gặp tai nạn nguy hiểm (Video: HKN).

Mô hình xe cứu hỏa cực kỳ chi tiết và sắc sảo

Hệ thống mô hình xe cứu hỏa được thiết kế một cách sắc sảo và hết sức chi tiết, không chỉ khiến trẻ em mà ngay cả những người trưởng thành cũng mong muốn được sở hữu một bộ mô hình đẹp mắt như vậy.

Mô hình xe cứu hỏa cực kỳ chi tiết và sắc sảo (Video: Twitter).

Cậu bé 13 tuổi trở thành "người hùng" khi xử lý kịp thời giúp xe buýt tránh gặp tai nạn

Tài xế chiếc xe buýt chở học sinh lên cơn đau tim đột ngột dẫn đến bất tỉnh khi chiếc xe đang di chuyển nhanh trên đường.

Dillon, một học sinh 13 tuổi đang ngồi ở hàng ghế thứ 5, đã nhìn thấy tài xế ngã ra ghế bất tỉnh nên lập tức lao đến giữ chặt tay lái và đạp phanh, giúp chiếc xe buýt dừng lại trước khi lao sang làn đường ngược chiều. Nếu không có phản ứng nhanh của cậu bé Dillon, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã có thể xảy ra.

Sau khi dừng xe, Dillon đã kêu gọi các học sinh khác trong xe nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cảnh sát. Tài xế xe buýt sau đó được đưa đến bệnh viện và hiện sức khỏe đã ổn định.

Cậu bé Dillon được nhiều cư dân mạng ngợi khen vì hành động dũng cảm và kịp thời của mình. Sự việc xảy ra tại thành phố Warren (bang Michigan, Mỹ).

Cậu bé 13 tuổi trở thành "người hùng" khi xử lý giúp xe buýt tránh tai nạn (Video: Instagram).

Tranh cãi việc mẹ đặt trứng dưới chân để ép con ngồi yên học bài

Một người phụ nữ họ Vương sống tại thành phố Bảo Định (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đã có cách thức đặc biệt để ép con phải ngồi yên học bài, đó là đặt những quả trứng sống xung quanh chân của con gái, để cô bé không thể đứng dậy rời khỏi bàn học.

Cô Vương cho biết con gái của mình rất hiếu động và dễ bị phân tâm khi làm bài tập, do vậy cô đã phải sử dụng cách thức này để ép con gái phải ngồi yên. Đoạn clip cho thấy cô bé vừa khóc vừa học bài một cách gượng ép.

Cư dân mạng tại Trung Quốc đã nổ ra những tranh cãi về cách làm của cô Vương. Nhiều người cho rằng đây là một giải pháp tốt với những đứa trẻ hiếu động, nhưng không ít ý kiến cho rằng cô Vương đang ép con mình học quá sức và điều này không tốt cho một đứa trẻ.

Tranh cãi việc mẹ đặt trứng dưới chân để ép con ngồi yên học bài (Video: QQ).

Bé gái phản ứng nhanh giúp kịp thời tránh được tai nạn nguy hiểm

Khi vừa bước chân vào phòng, bé gái đã kịp thời phát hiện điều bất thường nên nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Chỉ một khoảnh khắc ngắn sau đó, toàn bộ tấm la phông của căn phòng sập xuống. Nếu không kịp phản ứng nhanh, bé gái hoàn toàn phải hứng chịu một vụ tai nạn nguy hiểm.

Bé gái phản ứng nhanh giúp kịp thời tránh được tai nạn nguy hiểm (Video: NLDM).

Cậu bé gặp sự cố… tuột quần khi dùng máy chạy bộ

Sử dụng máy chạy bộ với tốc độ quá nhanh, cậu bé đã không thể tự đứng lại mà phải chạy theo tốc độ của máy, đến mức tuột cả quần. May mắn một người lớn trong nhà đã kịp thời phát hiện và giúp cậu bé dừng lại trước khi một sự cố nguy hiểm có thể xảy ra.

Cậu bé gặp sự cố… tuột quần khi dùng máy chạy bộ (Video: TikTok).

Đôi tất với họa tiết đặc biệt để giúp đôi chân trở nên thon gọn hơn

Nếu muốn sở hữu một đôi chân thon gọn hơn, bên cạnh việc tập luyện hay ăn kiêng, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của đôi tất với họa tiết độc đáo và đầy hài hước này.