Chọn mua iPhone 16: Phiên bản nào phù hợp với bạn?

Apple đã chính thức bán ra loạt iPhone 16 mới nhất tại 58 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… vào ngày hôm nay, 20/9. Trong khi đó, người dùng tại Việt Nam sẽ được phép đặt hàng trước từ hôm nay và chờ đến ngày 27/9 mới có thể mua iPhone 16 chính hãng.

Với những ai có điều kiện kinh tế dư dả hơn, bạn hoàn toàn có thể mua các mẫu iPhone 16 được xách tay từ thị trường nước ngoài, với mức giá đắt hơn đáng kể so với các mẫu sản phẩm được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Trong trường hợp bạn đang phân vân không biết nên lựa sản phẩm nào trong số 4 phiên bản iPhone 16 vừa được Apple trình làng, bài viết dưới đây có thể sẽ hữu ích cho bạn.

So sánh cấu hình 4 phiên bản iPhone 16 của Apple

Để tiện so sánh và lựa chọn giữa các phiên bản iPhone 16, hãy cùng xem qua bảng so sánh sơ bộ về cấu hình của các sản phẩm dưới đây.

Bảng so sánh cấu hình của các phiên bản iPhone.

Dựa vào bảng so sánh cấu hình này có thể thấy bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max có những ưu điểm vượt trội như chip mạnh hơn, camera tốt hơn… nhưng bù lại các tính năng mới như trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, nút điều khiển camera hay tính năng liên lạc qua vệ tinh… đều được trang bị trên tất cả các phiên bản iPhone 16.

Mua iPhone 16 Max Pro nếu bạn cần một chiếc smartphone màn hình lớn, pin lâu

Với kích thước màn hình 6,9-inch, iPhone 16 Pro Max là chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từ trước đến nay của Apple. Thậm chí, đây còn là một trong những smartphone có màn hình lớn nhất thị trường hiện nay.

iPhone 16 Pro Max là chiếc iPhone màn hình lớn và thời lượng pin lâu nhất hiện nay của Apple (Ảnh: Thế Anh).

Bên cạnh đó, Apple còn cho biết iPhone 16 Pro Max là chiếc iPhone có thời lượng pin sử dụng lâu nhất của hãng, với khả năng xem video ngoại tuyến liên tục trong 33 giờ hoặc xem video trực tuyến liên tục trong 29 giờ.

Do vậy, iPhone 16 Pro Max sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone màn hình lớn, pin sử dụng lâu và hiệu suất mạnh mẽ. Dĩ nhiên, để sở hữu chiếc iPhone này đòi hỏi người dùng cần phải chi ra một số tiền không hề nhỏ và đắt hơn đáng kể so với các phiên bản còn lại.

iPhone 16 Pro - Chiếc iPhone cân bằng tất cả

iPhone 16 Pro là phiên bản có nhiều sự nâng cấp nhất trong năm nay. Apple đã nâng cấp kích thước màn hình sản phẩm lên 6,3-inch, giúp iPhone 16 Pro không còn quá nhỏ gọn như iPhone 15 Pro trước đây (màn hình 6,1-inch).

iPhone 16 Pro là phiên bản có nhiều sự nâng cấp ấn tượng nhất năm nay (Ảnh: Future).

Bên cạnh đó, Apple cũng nâng cấp camera tele trên iPhone 16 Pro, cho phép hỗ trợ zoom quang học 5x, thay vì chỉ zoom quang học 3x như phiên bản cũ.

Về cơ bản, iPhone 16 Pro được xem là phiên bản thu nhỏ của iPhone 16 Pro Max, chỉ khác biệt về kích thước màn hình, dung lượng pin và bộ nhớ lưu trữ (iPhone 16 Pro có bộ nhớ khởi điểm 128GB, còn iPhone 16 Pro Max có bộ nhớ khởi điểm 256GB).

iPhone 16 Pro có giá thấp hơn 6 triệu đồng so với iPhone 16 Pro Max và chỉ nhỉnh hơn 3 triệu đồng so với iPhone 16 Plus, do vậy có thể nói iPhone 16 Pro là chiếc iPhone cân bằng tất cả để người dùng cân nhắc lựa chọn.

iPhone 16 Plus - Chiếc iPhone cho những ai cần smartphone màn hình lớn

Apple vẫn giữ nguyên kích thước màn hình 6,7-inch trên iPhone 16 Plus, nhưng nâng cấp sản phẩm lên chip A18, chứ không tận dụng lại chip đời cũ như iPhone 15 trước đây.

Ngoài ra, iPhone 16 Plus cũng được trang bị các tính năng mới nhất như trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, nút điều khiển camera… do vậy, đây là một chiếc iPhone đáng cân nhắc cho những ai yêu thích smartphone màn hình cỡ lớn.

iPhone 16 Plus phù hợp với những ai yêu thích smartphone màn hình lớn (Ảnh: TheVerge).

Nhược điểm của iPhone 16 Plus đó là trang bị màn hình với tần số quét chỉ 60Hz, trong khi các mẫu smartphone hiện có trên thị trường, bao gồm cả smartphone tầm trung, đều đang có màn hình quét 90Hz hoặc 120Hz. Dù vậy, Apple vẫn đã tối ưu tốt nền tảng iOS để giúp mang lại trải nghiệm mượt mà trên sản phẩm, bất chấp việc màn hình có tần số quét thấp.

Tuy nhiên, iPhone 16 Plus chỉ có mức chênh lệch 3 triệu đồng so với iPhone 16 Pro, do vậy, không ít người sẽ cân nhắc nâng cấp lên iPhone 16 Pro, thay vì lựa chọn iPhone 16 Plus.

iPhone 16 - Phù hợp với những ai yêu thích smartphone màn hình cỡ nhỏ

Tương tự iPhone 16 Plus, Apple vẫn giữ nguyên kích thước màn hình 6,1-inch trên iPhone 16, đưa sản phẩm trở thành một trong những smartphone có màn hình nhỏ nhất thị trường hiện nay.

iPhone 16 (trái) có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với iPhone 16 Plus (phải) (Ảnh: TH).

Dù có mức giá rẻ nhất trong loạt iPhone mới ra mắt (khởi điểm 22,99 triệu đồng), iPhone 16 vẫn được trang bị các tính năng mới như chip A18, nút điều khiển camera, tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence…

Do vậy, iPhone 16 không chỉ là chiếc iPhone phù hợp với những ai yêu thích smartphone màn hình cỡ nhỏ, mà còn là sản phẩm phù hợp cho những ai lần đầu sử dụng iPhone hoặc muốn trải nghiệm các tính năng mới nhất trên iPhone mà không phải chi ra số tiền quá lớn.

***

Trên đây là những so sánh sơ bộ để người dùng có thể chọn ra chiếc iPhone 16 nào phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện kinh tế của mình.

Dĩ nhiên, bài viết sẽ chỉ phù hợp với những ai có kinh phí không quá dư dả và vẫn đang phân vân để lựa chọn mẫu iPhone 16 phù hợp nhất cho mình. Trong trường hợp tài chính không phải là vấn đề, hẳn nhiều người sẽ dễ dàng lựa chọn ngay mẫu iPhone 16 Pro Max để sử dụng mà không cần phải mất công so sánh giữa các phiên bản.