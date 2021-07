Cha bán ô tô để trả nợ khoản tiền con mua sắm các vật phẩm trong game

Dân trí Một người đàn ông đã phải bán đi chiếc ô tô của gia đình sau khi con trai 7 tuổi chi ra số tiền lớn để mua đồ trong game.

Muhammad Ashaz và cậu con trai 7 tuổi.

Không ít bậc phụ huynh để cho con em của mình chơi game trên smartphone hay máy tính bảng mà không giám sát quá trình sử dụng máy của trẻ, để rồi dẫn đến những tình huống "dở khóc, dở cười", chẳng hạn như trường hợp mới xảy ra dưới đây.

Theo đó, Muhammad Ashaz, một bác sĩ sống tại thị trấn Colwyn Bay (phía bắc xứ Wales) đã "tá hỏa" khi phát hiện cậu con trai 7 tuổi của mình chi ra số tiền lên đến gần 1.300 bảng Anh (tương đương 41,3 triệu đồng) để mua các vật phẩm khác nhau trong tựa game di động Dragons: Rise of Berk.

Dragons: Rise of Berk là một tựa game dành cho trẻ em, được xây dựng dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng How to Train Your Dragons.

Ban đầu, Ashaz tưởng rằng mình đang trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo khi nhận được hóa đơn thanh toán 1.289,7 bảng Anh từ kho ứng dụng iTunes của Apple. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được vỡ lẽ khi Ashaz nhận được 29 email hóa đơn được gửi đến từ Apple, cho thấy tài khoản tín dụng của anh đã chi ra các khoản tiền từ 1,99 bảng đến 99,99 bảng Anh để mua các vật phẩm trong game.

Ashaz cho biết cậu con trai 7 tuổi của mình đã mượn iPhone để chơi game miễn phí, nhưng bản thân cậu bé không hay biết bên trong game có thể mua được những vật phẩm bằng thẻ tín dụng. Cậu bé đã thực hiện các giao dịch mua sắm mà không hề hay biết số tiền này sẽ bị trừ vào thẻ tín dụng của cha mình.

"Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình đã bị lừa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một game dành cho trẻ em lại có thể thu nhiều tiền như vậy", Muhammad Ashaz chia sẻ.

Ashaz cho biết anh đã rất tức giận với Apple và có cảm giác như con trai của mình bị lợi dụng. Ashaz đã gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple để xin hoàn lại tiền, nhưng yêu cầu đã bị từ chối. Bộ phận Hỗ trợ của Apple chỉ đưa ra lời khuyên Ashaz nên thay đổi thiết lập thanh toán trên iPhone để con mình không tự ý mua hàng bằng thẻ tín dụng trong tương lai.

Muhammad, hiện đang sống cùng người vợ Fatima và 3 người con, không còn cách nào khác đã bán đi chiếc xe Toyota Aygo của gia đình để có đủ kinh phí trả cho khoản tiền mà con trai đã mua sắm đồ trong game.

Chiếc Toyota Aygo mà Ashaz phải bán đi để trả cho khoản tiền mà con trai đã "đốt" vào game.

Đây được xem là một bài học cho các bậc phụ huynh, không nên để trẻ tự do và thoải mái sử dụng các thiết bị công nghệ như smartphone, máy tính bảng… mà cần phải có sự giám sát để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên thiết lập các tính năng hạn chế thanh toán để trẻ không tự ý mua sắm trên Internet hoặc trong các trò chơi.

T.Thủy

Theo T.S