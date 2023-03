Cậu bé 11 tuổi cứu sống em trai bằng động tác Heimlich gây sốt mạng xã hội

Đoạn clip cũng là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, nhất là với những gia đình có con nhỏ.

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại tại một căn hộ ở thành phố Sán Vĩ (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), cho thấy khoảnh khắc một cậu bé 5 tuổi đang ngồi chơi với viên kẹo ngậm trong miệng. Bất ngờ, cậu bé bị ho và không thể nói được.

Bà của em bé khi thấy hiện tượng lạ đã hỏi thăm cháu mình, nhưng dường như em không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình nên đã không nói gì. Tưởng rằng cháu mình không sao nên người bà đã bỏ đi.

Người anh trai 11 tuổi ngồi cạnh nhận thấy điều bất thường của em trai nên đã hỏi em mình có thở được không, đến lúc này em bé mới ra dấu mình không thở được.

Biết được em mình đã bị hóc kẹo, người anh trai lập tức ôm lưng em thực hiện động tác Heimlich. Sau khi người anh thực hiện động tác Heimlich liên tục, may mắn viên kẹo đã được đẩy ra ngoài, khi này cậu bé bắt đầu khóc và có thể thở lại được.

Clip cậu bé 11 tuổi phản ứng nhanh cứu mạng em trai khiến dân mạng nể phục (Video: Weibo).

Đến lúc này, người anh mới chạy đi để thông báo cho bà mình về sự việc xảy ra.

Truyền thông địa phương cho biết khi sự việc xảy ra, chỉ có 3 bà cháu ở nhà. Bà của 2 anh em đã kiểm tra tình trạng của cậu bé gặp nạn và nhận thấy không còn quá nguy hiểm, nên đã không phải mang cháu mình đến bệnh viện.

Đoạn clip về phản ứng kịp thời của cậu bé 11 tuổi giúp cứu mạng em mình đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục với hành động của cậu bé này.

"Thật không thể tin được một cậu bé 11 tuổi lại có thể thực hiện động tác Heimlich để cứu em mình như vậy. Có lẽ cậu bé đã được trải qua một lớp huấn luyện về sơ cứu hoặc xem người nào đó thực hiện động tác này, dù là gì thì cậu bé thật đáng ngưỡng mộ. Cậu bé kia thật may mắn vì có một người anh thực sự mạnh mẽ bảo vệ mình", một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận.

"Tôi từng bị mắc nghẹn thức ăn một lần và tôi biết cảm giác lúc đó đáng sợ như thế nào. Nếu không có người hỗ trợ, có thể tôi đã không còn ngồi ở đây để bình luận. Cậu bé nhỏ tuổi thật may mắn vì được phát hiện kịp thời trước khi tình hình trở nên xấu đi", một người dùng Weibo khác nhận xét.

"Động tác của cậu bé rất dứt khoát, tôi tin rằng cậu đã được hướng dẫn hoặc trải qua một lớp đào tạo. Ngay cả người lớn, không phải ai cũng biết thực hiện động tác Heimlich trong tình huống này. Cậu bé quả thật rất đáng khen", một cư dân mạng khác chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng đoạn clip là một lời cảnh báo cho những gia đình có con nhỏ, bởi lẽ những đứa trẻ có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào, ngay cả với những điều tưởng chừng bình thường như ngậm kẹo. Do vậy, người lớn trong gia đình luôn cần phải để mắt đến trẻ, giúp phát hiện và can thiệp kịp thời nếu không may tai nạn hoặc sự cố nào đó xảy ra với trẻ.

Đoạn clip cũng là một minh chứng cho thấy mức độ quan trọng của việc nắm bắt các kiến thức về sơ cứu, đặc biệt là các kỹ thuật khai thông đường thở với trẻ nhỏ, bởi lẽ trẻ em thường gặp phải tai nạn về đường thở do bị nghẹn khi ăn hoặc thói quen bỏ mọi thứ vào miệng.

Động tác Heimlich là gì?

Động tác Heimlich truyền thống (hình minh họa).

Động tác Heimlich thường cần đến khi bệnh nhân bị sặc thức ăn hoặc các vật khác khiến đường thở bị tắc nghẽn.

Thông thường, người sơ cứu sẽ ôm lấy nạn nhân từ đằng sau, và thúc vào bụng họ theo chiều từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong ở vùng bụng dưới xương sườn. Áp lực từ động tác này có thể đẩy bật dị vật ra ngoài, cho phép nạn nhân hít thở trở lại.