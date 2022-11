Black Friday: Dân đổ xô "săn" đồ công nghệ, iPhone 14 chỉ từ 22 triệu đồng

Một đại lý bán lẻ trên đường Tam Trinh đông khách tại thời điểm diễn ra giờ vàng, ưu đãi sốc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một số đại lý bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, lượng người đến tìm và mua những món đồ công nghệ rất đông, đặc biệt trong thời điểm diễn ra khung giờ vàng, Flash Sale,...

Đồ công nghệ giảm sâu, "sập giá"

Cụ thể, tại một đại lý trên đường Tam Trinh (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ chức chương trình ngày thứ Sáu đen tối với nhiều ưu đãi sốc, nhiều mặt hàng được giảm sâu, sập giá. Phụ kiện chỉ từ 6 nghìn đồng, tai nghe, chuột máy tính từ 66k, điện thoại từ 666 nghìn đồng và TV chỉ từ 3,666 triệu đồng...

Nhiều mặt hàng công nghệ được ưu đãi cao.

Anh Trí, 31 tuổi (Long Biên, Hà Nội) hứng khởi chia sẻ: "Mình có mặt tại cửa hàng rất sớm, thấy rằng chương trình Black Friday tại đây đang được ưu đãi, giảm giá sâu rất nhiều các mặt hàng. Mình cũng rất vui khi đã "săn" được một củ sạc chỉ với giá 6 nghìn đồng".

Chia sẻ với PV, vị đại diện hệ thống cho biết: "Ngay trong đêm chuyển giao sang ngày 25, nhiều khách hàng đã đặt online các sản phẩm như điện thoại, laptop... trong đêm để đảm bảo còn hàng và săn được ưu đãi tốt nhất. Đặc biệt trong khung giờ sáng 9-12h, lượng traffic (lưu lượng truy cập) tại các shop của hệ thống và website rất đông".

Dòng sản phẩm SmartWatch, máy tính bảng cũng nhận ưu đãi sốc vào giờ vàng.

Ghi nhận tại một đại lý khác trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, nhiều món đồ công nghệ nhận ưu đãi cao như điện thoại iPhone 14 256GB, giảm còn 22,99 triệu đồng, Xiaomi Redmi 10 64GB có giá 2,89 triệu đồng hay mẫu Samsung S22 Series chỉ từ 13.49 triệu đồng.

Một số phụ kiện khác như Apple Airpods 2, giảm còn 2,39 triệu đồng (khung giờ Flash Sales). Chuột máy tính MSI giảm sốc còn 20k, Apple iPad 10.2 2021 WIFI 64GB giảm còn 7,39 triệu đồng hay TV Xiaomi, chỉ từ 3,29 triệu đồng.

"Trong ngày đầu tiên triển khai chương trình Black Fire-Day tại hệ thống, sức mua iPhone 14 series gấp 2,5 lần so với ngày thường, lượng người dùng truy cập vào website hệ thống cũng tăng 3 lần. Trong đó, iPhone 14 là sản phẩm trong danh sách sale mạnh, bản 256GB giảm đến 5 triệu so với giá niêm yết, ghi nhận lượng đơn tăng 2 lần so với ngày thường", vị đại diện truyền thông cho biết.

Ngoài ra, hai phiên bản cao cấp iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang được mở bán ở mức giá ưu đãi ngày thường, không nằm trong sale Black Fire-day. Nhưng vẫn duy trì sức nóng do nhu cầu lớn. Cụ thể iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang ưu đãi tại hệ thống có giá từ 28,99 đến 32,99 triệu.

iPhone 14 Pro và Pro Max vẫn đang trong tình trạng khan hàng.

Nguyên nhân hai phiên bản này không nhận nhiều ưu đãi do vẫn đang trong tình trạng thiếu hàng, đặc biệt trong thời điểm cuối năm, cận Tết khi nhu cầu mua sắm từ phía người dùng cao.

Trong khi đó các dòng đời thấp hơn như iPhone 13 Pro Max nhận tín hiệu tích cực khi nằm trong danh sách sản phẩm sale Black Fire-Day, sản phẩm có giá từ 26.99 triệu.

Kệ hàng di động dịp Black Friday được một đại lý chuẩn bị trước để mang ra ngoài cửa hàng nhằm thu hút người dùng.

Lưu ý rằng, mức giá khuyến mãi sốc các sản phẩm sẽ khác nhau tùy vào từng khung giờ, và được áp dụng trên toàn bộ cửa hàng của các hệ thống, cũng như trên website.

Bên cạnh đó, ngày Black Friday còn là dịp để các hệ thống xả hàng tồn dịp cuối năm.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý lựa chọn những hệ thống uy tín, tránh giao dịch những món đồ công nghệ qua mạng xã hội, có thể mua phải những món đồ kém chất lượng, cũng như không được bảo hành khi xảy ra hỏng hóc.