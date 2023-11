Bảng LED tại nhiều địa phương bị hack, thay đổi nội dung

Trong quá trình giám sát trên không gian mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phát hiện tình trạng các bảng điện tử quảng cáo chạy LED của một số cá nhân, tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị.

Bảng điện tử tại nhiều địa phương trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị (Ảnh: Cục An toàn thông tin).

Chiều 20/11, nhiều người dân sống bên cổng chào xã An Sơn (TP Thuận An, Bình Dương) đã phát hiện trên bảng điện tử bất ngờ có dòng chữ "Nhà cái đến từ Châu Phi". Nội dung này khác hoàn toàn so với thông tin tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện quan trọng của xã, thành phố.

Trước đó, nhiều người dùng Internet cũng chia sẻ các hình ảnh về bảng điện tử chạy LED của một số trường học cũng bị thay đổi nội dung và hiển thị các dòng chữ khác nhau như "Fi Fai" hay "Chế độ sinh tồn chiến đấu".

Qua phân tích, điều tra các thông tin liên quan, Cục An toàn thông tin xác nhận rằng những bảng điện tử LED bị thay đổi nội dung thường là các bảng LED cũ hoặc bảng LED có xuất xứ không rõ nguồn gốc.

Các bảng LED này có chung một đặc điểm là cho phép quản lý thông qua WiFi và thường sử dụng các mật khẩu mặc định dễ đoán như 88888888, 11111111, 12345678,…

Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng trên điện thoại cho phép chỉnh sửa nội dung bảng điện tử LED. Người dùng chỉ cần kết nối vào WiFi của bảng LED và truy cập ứng dụng là có thể chỉnh sửa được nội dung hiển thị trên bảng điện tử LED.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người dùng chia sẻ hướng dẫn hack bảng hiển thị LED (Ảnh: Cục An toàn thông tin).

Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok hay Facebook, nhiều người còn chia sẻ rộng rãi cách thức thực hiện hành vi này. Các bạn trẻ coi đây là chiến tích để khoe khoang dẫn đến nhiều bạn học và làm theo khiến vấn nạn này xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước.

Để khắc phục vấn đề, Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện một số biện pháp như kiểm tra, rà soát lại mật khẩu WiFi của bảng điện tử đang sử dụng, thay đổi thành mật khẩu khác có tính phức tạp và khó đoán hơn. Đồng thời, người dùng cũng nên tắt WiFi trên thiết bị nếu chỉ quản trị qua kết nối có dây.