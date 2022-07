Bằng cách nào LG đạt được vị thế hiện nay ở lĩnh vực thanh lọc không khí?

LG đánh thức nhu cầu thanh lọc không khí

Không thể chối bỏ xu hướng tiêu dùng thiết bị điện tử những năm gần đây ghi nhận sự xuất hiện ngày càng đa dạng của các thiết bị thanh lọc không khí. Điều này cho thấy người tiêu dùng đã có nhận thức nghiêm túc về vấn đề loại bỏ bụi bẩn, các tác nhân gây hại trong không khí, cải thiện chất lượng không gian sống. Thực tế tại Việt Nam, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm không khí ở mức cao so với các nước trong khu vực và đặc biệt đáng chú ý là tình trạng ô nhiễm không khí bên trong nhà, thế nhưng để nhận thức về thực trạng và đi đến hành động tìm kiếm giải pháp, người tiêu dùng Việt cần đến sự "nhắc nhở" của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Là một trong những thương hiệu điện tử hàng đầu trên thế giới, LG luôn tiên phong trong việc đưa ra những giải pháp công nghệ nhằm cải thiện sức khỏe người dùng, mang đến cho họ những trải nghiệm cuộc sống giá trị hơn. Góp phần đánh thức nhu cầu sử dụng các thiết bị thanh lọc không khí như một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe, LG nghiên cứu và liên tiếp cho ra đời các dòng sản phẩm máy lọc không khí chuyên biệt trong những năm qua. Những giải pháp đáng chú ý hiện có tại thị trường Việt Nam có thể kể đến như: Máy lọc không khí LG PuriCare 360 độ, máy lọc không khí tầm trung LG PuriCare Pro, khẩu trang lọc khí cá nhân LG PuriCare, máy lọc không khí kết hợp quạt LG AeroTower và một số thiết bị lọc khí di động khác.

Với màn "chào sân" đầu tiên của LG PuriCare 360 độ năm 2020, sản phẩm đã ngay lập tức tạo thành một cú "hit" trong mảng thanh lọc không khí. Không đơn thuần chỉ là một sản phẩm "tinh thần" giúp người dùng an tâm, LG PuriCare 360 độ đã chứng minh được hiệu quả vượt trội với các chứng nhận chất lượng uy tín trong việc lọc bụi mịn, giải quyết gần như triệt để các tác nhân hại có trong không khí, giúp người dùng thoải mái hít thở trong chính không gian nhà mình.

Đại diện LG chia sẻ về tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu trong việc mang đến cho người dùng Việt Nam những sản phẩm thanh lọc không khí hiệu quả nhất tại sự kiện ngày 25/6 vừa qua.

Hệ sinh thái lọc khí LG định hình

Là thương hiệu điện gia dụng Hàn Quốc, tiêu chí làm nên một thiết bị công nghệ của LG không nằm ngoài các chuẩn mực tính năng hiện đại và thiết kế tinh tế. Lý do nói LG đã thành công trong việc thiết lập nên một hệ sinh thái các sản phẩm lọc khí bởi lẽ LG có đầy đủ các dòng sản phẩm đáp ứng những phong cách sống khác nhau, nhu cầu sử dụng trong những hoàn cảnh riêng biệt khác nhau.

Vào ngày 25/6 vừa qua, sự kiện "The New Luxury - Thanh lọc nhịp thở nâng tầm nhịp sống" là dịp để LG trình làng những sản phẩm lọc khí mới nhất, cũng như những sản phẩm làm nên tên tuổi của thương hiệu, thu hút đông đảo sự quan tâm từ người dùng trong suốt thời gian qua. Có thể nói, so với các thương hiệu điện tử trên thị trường, LG là một thương hiệu cung cấp đa dạng các thiết bị thanh lọc không khí dành cho mọi đối tượng người dùng (từ trung cấp đến cao cấp). Sự kiện với sự tham gia của đông đảo báo giới và những gương mặt nổi tiếng như Diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến càng làm tăng thêm sức hút, sự lan tỏa về thông điệp nâng tầm chất lượng cuộc sống. Thanh lọc không khí không chỉ đơn thuần là một nhu cầu cơ bản, nó đang dần trở thành một xu hướng sống mới. Và sự hiện diện của các sản phẩm thanh lọc không khí chuyên biệt đáp ứng cả về tính năng và thiết kế càng truyền cảm hứng cho mọi người trong việc thiết lập một chuẩn mực cuộc sống cao hơn.

LG thành công tạo dựng uy tín nhờ hệ sinh thái các thiết bị thanh lọc không khí.

Sự hiện diện của LG PuriCare AeroTower là minh chứng cho thế mạnh của LG trên đường đua thanh lọc không khí.

Tại sự kiện, LG cũng lần đầu ra mắt công chúng thiết bị LG PuriCare AeroTower. Đây là máy lọc không khí kết hợp quạt cao cấp nhất của LG tính đến thời điểm hiện tại. LG PuriCare AeroTower được trang bị hệ thống lọc 3 màng, bao gồm Màng lọc thô, Màng lọc HEPA 360 độ và Màng lọc khử mùi giúp loại bỏ các phân tử bụi mịn có đường kính nhỏ đến 0.3 microns cũng như mùi hôi, hóa chất có hại trong không khí. Bên cạnh khả năng lọc khí, tính năng làm mát của sản phẩm cũng được chú trọng phát triển, cụ thể LG thiết kế 3 chế độ thổi gió tùy chỉnh: Chế độ Trực tiếp, Chế độ Góc rộng, Chế độ Phân tán. Dựa trên các chế độ quạt khác nhau, người dùng dễ dàng lựa chọn sử dụng dựa trên nhu cầu riêng biệt của mình.

LG PuriCare AeroTower được dự đoán nhanh chóng tạo tiếng vang tại thị trường Việt Nam.

Là thương hiệu thiết bị điện tử gia dụng nổi tiếng trên toàn thế giới và tạo dựng được uy tín đối với thị trường Việt Nam, những nỗ lực của LG không chỉ dừng lại ở hạng mục thanh lọc không khí nhưng có thể nói đây chính là minh chứng cho thấy sự thấu hiểu và sức sáng tạo không ngừng của thương hiệu trong việc nắm bắt nhu cầu cấp thiết của người dùng. Cùng chờ đón những thiết bị ưu việt mới của thương hiệu sẽ được trình làng trong thời gian tới!