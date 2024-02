Apple từng muốn mua lại Tesla, sử dụng Siri lái xe thay cho vô lăng

Apple "khai tử" dự án phát triển ô tô dù đã đầu tư hàng chục tỷ USD

Trong một thập kỷ qua, nhiều nhân viên của Apple đã làm việc trong một dự án bí mật của công ty nhằm phát triển chiếc xe điện thông minh của riêng hãng. Dự án có tên gọi "Titan", tuy nhiên, nhiều nhân viên của Apple lại đặt cho dự án tên gọi "Titanic", vì họ biết rằng dự án này sẽ thất bại và chìm nghỉm như con tàu Titanic nổi tiếng.

Dự án Titan được ra đời nhằm mục đích cạnh tranh với hãng xe điện Tesla của Elon Musk và dự án xe tự lái Waymo được Google ra mắt từ năm 2009. Tuy nhiên, dự án này đã gặp không ít bất trắc khi nhiều lần bị tạm hoãn, sau đó tái khởi động khiến hàng loạt nhân viên của Apple bị sa thải.

Đầu tư hàng chục tỷ USD và mất hàng thập kỷ, cuối cùng Apple cũng đã phải ngậm ngùi "khai tử" dự án phát triển xe điện mà không đưa ra được bất kỳ sản phẩm nào (Ảnh minh họa: Getty).

Cuối cùng, mới đây số phận của dự án Titan cũng đã được định đoạt, khi các nguồn tin từ nội bộ của Apple cho biết công ty đã quyết định "khai tử" dự án này. Vào thời điểm Titan bị khai tử, Apple đã đầu tư hơn 10 tỷ USD cho dự án này, nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào.

Các nguồn tin từ nội bộ Apple cho biết nhiều nhân viên của Apple làm việc tại dự án Titan đã được chuyển sang các bộ phận và dự án khác tại Apple, còn một số người khác đã bị cho nghỉ việc.

Những nguồn tin cho biết nguyên do khiến dự án Titan bị sụp đổ là vì những bất đồng quan điểm trong ban lãnh đạo công ty về việc định hình chiếc xe điện thông minh, đặc biệt việc phát triển phần mềm và thuật toán cho một chiếc ô tô có tính năng tự lái là quá phức tạp.

Apple từ chối đưa ra bình luận về thông tin dự án xe điện thông minh của hãng bị hủy bỏ.

Trên thực tế, từ trước đến nay Apple cũng chưa bao giờ thừa nhận việc hãng đang phát triển xe điện thông minh. Các thông tin về dự án này đều chỉ bị rò rỉ dưới dạng các thông tin nội bộ của công ty.

Apple từng có tham vọng thâu tóm hãng xe Tesla của Elon Musk để nhanh chóng đặt chân vào thị trường xe điện

Năm 2009, Google giới thiệu dự án xe tự lái Waymo. Ban đầu, dự án này sẽ phát triển các phần mềm để tích hợp tính năng tự lái trên các mẫu xe sẵn có. Nhưng đến 2014, Google đã giới thiệu nguyên mẫu xe điện thông minh đầu tiên do hãng tự phát triển. Năm 2018, các mẫu xe điện thông minh của Google bắt đầu được chạy ngoài đường công cộng.

Trong khi chiếc xe tự lái của Google đã chạy trên đường công cộng, Apple vẫn loay hoay tìm cách đặt chân vào thị trường xe (Ảnh: Google).

Rõ ràng, Apple không muốn bị bỏ lại phía sau và thua kém đối thủ, nhưng cũng phải đến 2014, nghĩa là 5 năm sau khi Google giới thiệu dự án Waymo, ban lãnh đạo Apple mới bắt đầu khởi động dự án xe điện thông minh của riêng mình.

Vào thời điểm đó, Apple cũng cần phải tìm ra những hướng đi mới để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, khi các nhà phân tích thị trường dự báo cho thấy doanh số của iPhone sẽ ngày càng giảm trong những năm tiếp theo, còn xe điện thông minh là một phân khúc thị trường đầy hứa hẹn.

Tờ báo The New York Times dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Apple, những người đã từng tham gia vào dự án Titan, cho biết các thành viên tham gia dự án không thực sự tin tưởng vào sự thành công của một chiếc xe điện do Apple thiết kế.

Những người này cho rằng một chiếc xe do Apple thiết kế và sản xuất sẽ có giá ít nhất 100.000 USD khi bán ra thị trường, nhưng vẫn sẽ mang lại lợi nhuận rất nhỏ cho công ty so với smartphone, máy tính bảng, laptop hay tai nghe… Bên cạnh đó, để chiếc xe này có thể cạnh tranh với các mẫu xe của Tesla, đang thống trị trên thị trường xe điện vào thời điểm đó, là điều không dễ dàng.

Apple từng muốn thâu tóm Tesla của Elon Musk, nhưng thương vụ đã không thể xảy ra (Ảnh minh họa: Pinterest).

Nguồn tin của The New York Times cũng cho biết Apple đã có những cuộc đàm phán và thảo luận với Elon Musk để thâu tóm Tesla. Động thái này sẽ giúp Apple rút ngắn thời gian đặt chân vào thị trường xe điện, tận dụng các sản phẩm và công nghệ sẵn có của Tesla.

Tuy nhiên, thương vụ này đã không thành sự thật khi Apple quyết định rằng việc tự sản xuất chiếc xe của riêng mình sẽ hợp lý hơn là sáp nhập với một doanh nghiệp khác.

Phía Apple lẫn Elon Musk đã không đưa ra bình luận gì về thông tin do The New York Times đăng tải.

Giấc mơ xe điện của Apple "tan vỡ" vì những bất đồng của ban lãnh đạo

Những nguồn tin nội bộ của Apple cho biết ngay từ khi bắt đầu, dự án phát triển xe điện của "quả táo" đã gặp rắc rối khi ban lãnh đạo có những quan điểm khác nhau về mẫu xe điện này.

Steve Zadesky, Phó chủ tịch cao cấp phụ trách mảng thiết kế phần mềm của Apple, được bổ nhiệm làm trưởng dự án thiết kế xe điện. Trong khi Zadesky muốn chế tạo chiếc xe điện để cạnh tranh với Tesla, thì Jony Ive - "cánh tay phải" của Steve Jobs và là một trong những người quyền lực nhất tại Apple - muốn phát triển một chiếc xe thông minh với tính năng tự lái.

Cựu Giám đốc thiết kế Jony Ive của Apple muốn một chiếc xe không có vô lăng và điều khiển bằng Siri (Ảnh: Apple Insider).

Jony Ive, lúc đó là Phó chủ tịch thiết kế của Apple, đã phác họa ý tưởng về một chiếc xe điện cỡ nhỏ với nhiều đường cong. Điểm đặc biệt của mẫu xe này đó là không được trang bị vô lăng, mà sẽ được tự lái hoàn toàn hoặc người dùng có thể điều hướng cho chiếc xe bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Siri.

Apple, vào thời điểm đó đang có 155 tỷ USD tiền mặt, đã chi ra rất nhiều tiền để thuê hàng trăm người có kinh nghiệm về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác để có thể tạo ra một chiếc xe tự lái. Có thời điểm, đội ngũ phát triển ô tô của Apple tăng lên 2.000 nhân viên, bao gồm các kỹ sư từng làm việc cho NASA hay các hãng xe lớn khác.

Tuy nhiên, đến năm 2016, Steve Zadesky bất ngờ rời khỏi Apple. Jony Ive sau đó cũng rời khỏi Apple vào năm 2019, càng khiến dự án phát triển xe điện của công ty lâm vào bế tắc.

Bob Mansfield, Phó chủ tịch công nghệ của Apple, được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo dự án phát triển xe điện để thay Steve Zadesky. Vào thời điểm này, Mansfield nói với các nhân viên trong dự án rằng Apple sẽ chuyển trọng tâm từ chế tạo xe điện sang xây dựng phần mềm cho ô tô tự lái.

Apple sau đó đã có những cuộc thảo luận với các nhà sản xuất ô tô lớn như BMW, Nissan, Mercedes-Benz… để có thể cung cấp hệ thống tự lái của mình cho các hãng xe này. Apple cũng nhận được giấy phép từ chính quyền bang California để bắt đầu chạy thử hệ thống xe tự lái của hãng trên đường công cộng.

Đến năm 2018, Doug Field - cựu giám đốc của Tesla - lên thay Bob Mansfield để đứng đầu dự án phát triển xe điện của Apple. Ngay khi nhậm chức, Doug Field đã sa thải hơn 200 nhân viên làm việc trong dự án.

Tuy nhiên, đến năm 2020, khi John Giannandrea lên đứng đầu dự án Titan, ông lại đảo ngược kế hoạch của công ty và quay trở lại tham vọng ban đầu là chế tạo xe điện, thay vì chỉ tập trung vào phát triển hệ thống phần mềm tự lái.

Những định hướng khác biệt của ban lãnh đạo Apple đã khiến dự án xe thông minh của hãng "tan vỡ" (Ảnh: X).

Dường như ban lãnh đạo Apple đã không tìm được tiếng nói chung và loay hoay tìm hướng đi cho dự án phát triển xe điện của hãng.

Đầu năm nay, khi AI đang trở nên một xu thế trên toàn cầu, ban lãnh đạo Apple đã quyết định rằng tập trung nhân lực của công ty để phát triển AI sẽ tốt hơn là tìm cách để tạo ra một chiếc xe điện thông minh.

Cuối cùng, Apple đã quyết định "khai tử" dự án xe điện thông minh và chuyển các nhân viên làm việc tại dự án này sang các công việc liên quan đến phát triển AI, một số nhân viên của dự án cũng bị sa thải.

Sự sụp đổ của dự án ô tô thông minh là minh chứng cho thấy Apple vẫn đang phải vật lộn để phát triển và cho ra mắt những phân khúc sản phẩm mới của hãng kể từ sau khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011.

