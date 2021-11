Apple sẽ ra mắt "thiết bị thay thế iPhone" vào cuối năm sau

Dân trí Apple nhiều khả năng sẽ ra mắt chiếc kính thực tế ảo của hãng vào cuối năm sau. Đây được xem là thiết bị sẽ đóng vai trò chủ lực trên thị trường của Apple, thay thế cho vai trò hiện nay của iPhone.

Theo những thông tin tiết lộ của Ming-Chi Kuo, chuyên gia phân tích thị trường và người thường xuyên công bố những dự đoán chính xác về các sản phẩm trong tương lai của Apple, "quả táo" sẽ cho ra mắt chiếc kính thực tế ảo của hãng vào cuối năm sau.

Apple sẽ "đặt cược" vào kính thực tế ảo để thay thế iPhone trong tương lai? (Ảnh minh họa: ADR).

Chiếc kính thực tế ảo của Apple sẽ được trang bị một bộ xử lý mạnh mẽ do chính Apple thiết kế, với sức mạnh tương đương với chip xử lý M1 mà hãng trang bị trên loạt máy tính MacBook ra mắt vào năm ngoái. Ngoài bộ xử lý chính, chiếc kính thông minh của Apple còn được trang bị một xử lý thứ 2 để phụ trách tính toán các dữ liệu của cảm biến.

"Chiếc kính thực tế ảo của Apple sẽ có khả năng xử lý mạnh mẽ tương tự như trên máy tính Mac, cho phép nó có thể hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào iPhone hay máy tính Mac, hỗ trợ nhiều chức năng và hàng loạt ứng dụng khác nhau", Ming-Chi Kuo cho biết.

Ming-Chi Kuo dự đoán rằng Apple sẽ xây dựng một hệ sinh thái độc lập cho chiếc kính thông minh của hãng, thay vì phải phụ thuộc vào iPhone hay máy tính Mac, giúp mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn và khai thác tối đa chiếc kính thông minh của hãng.

Thậm chí, Ming-Chi Kuo tin rằng Apple sẽ "đặt cược" vào kính thông minh và đây sẽ là sản phẩm thay thế iPhone trong vòng 10 năm tới, đóng vai trò sản phẩm chiến lược và mang về lợi nhuận lớn nhất cho công ty, tương tự như những gì iPhone đang đạt được hiện nay.

Thông tin do Ming-Chi Kuo công bố khá trùng hợp với thông tin do trang tin The Information đăng tải. Theo đó, một cuộc họp bí mật giữa ban lãnh đạo và các nhân viên của Apple đã thống nhất rằng Apple cần một thiết bị để thay thế iPhone trong vòng 10 năm tới, khi mà thị trường di động đã trở nên bão hòa và cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn. Kính thực tế ảo đã được lựa chọn để làm "sản phẩm chiến lược" thay thế Apple.

Hiện vẫn chưa rõ thiết kế chiếc kính thực tế ảo của Apple sẽ như thế nào, nhưng các thông tin bị rò rỉ cho biết hiện có 2 phiên bản đang được phát triển, bao gồm phiên bản giống như chiếc kính thực tế ảo Oculus Quest của Facebook, đeo qua đầu và trùm kín mắt. Phiên bản thứ 2 có thiết kế gọn nhẹ và thời trang hơn, giống như một mắt kính râm, nhưng phải đến 2023 phiên bản này mới được giới thiệu.

Qualcomm đã từng dự đoán kính thực tế ảo sẽ thay thế smartphone để trở thành tương lai của ngành di động (Ảnh: Q.H).

Ngoài Apple, nhiều hãng công nghệ khác cũng đã "đặt cược" kính thực tế ảo sẽ được xem là tương lai của ngành di động. Chẳng hạn như Qualcomm, tại Hội nghị Snapdragon Summit diễn ra vào cuối năm 2019 đã khẳng định rằng kính thực tế ảo sẽ là thiết bị "kế thừa" smartphone trong tương lai theo một cách hoàn toàn mới mẻ.

Với việc Facebook thực hiện tham vọng xây dựng đa vũ trụ ảo (metaverse) và hứa hẹn sẽ có hàng tỷ người dùng trong vòng 10 năm tới, không quá ngạc nhiên khi nhiều hãng công nghệ khác cũng sẽ đầu tư mạnh hơn vào kính thực tế ảo để bắt kịp xu hướng này.

T.Thủy

Theo T.I/DTrends