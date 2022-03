Apple sẽ bán iPhone theo dạng dịch vụ, cho phép trả phí thuê bao theo tháng

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một nguồn tin thân cận từ Apple cho biết "quả táo" sẽ bắt đầu bán iPhone và iPad dưới dạng một dịch vụ từ năm sau. Theo đó, thay vì trả tiền để sở hữu một chiếc iPhone hay iPad, người dùng có thể trả phí thuê bao hàng tháng để sử dụng thiết bị của Apple.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, mức phí hàng tháng không đơn giản chỉ là giá của một chiếc iPhone hoặc iPad chia cho 12 hoặc 24 tháng, mà mức phí này sẽ có sự khác biệt, tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng có muốn nâng cấp lên phiên bản thiết bị mới khi sản phẩm được ra mắt hay không. Hiện mức phí thuê bao iPhone, iPad hàng tháng vẫn chưa được Apple quyết định.

Trong tương lai, người dùng có thể trả phí hàng tháng để thuê bao sử dụng iPhone, thay vì phải mua sản phẩm như hiện nay? (Ảnh: WireImage).

Cũng như các dịch vụ khác của Apple, dịch vụ thuê bao iPhone và iPad cũng sẽ gắn liền với tài khoản Apple ID của người dùng và sẽ được tích hợp vào các dịch vụ khác của Apple như AppleCare hoặc Apple One.

Động thái này của Apple được cho là phù hợp với nỗ lực của "quả táo" để phát triển các mảng kinh doanh dịch vụ của công ty. Trong vài năm qua, Apple đã đầu tư mạnh mẽ vào các gói đăng ký dịch vụ như Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus hay Apple Arcade… nhiều dịch vụ trong số này đã được gộp chung vào gói Apple One của công ty. Hiện mảng kinh doanh dịch vụ được Apple định hướng là nguồn thu chính, thay vì phụ thuộc vào nguồn thu từ iPhone như những năm qua.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple áp dụng hình thức thuê bao dịch vụ vào lĩnh vực phần cứng của hãng. Trước đó, vào năm 2019, Apple cũng đã cho phép người dùng đăng ký dịch vụ mở rộng bảo hành AppleCare dưới dạng thuê bao từng tháng. Vào năm 2015, Apple cũng đã giới thiệu dịch vụ iPhone Upgrade Program, cho phép người dùng có thể trả phí kết hợp chương trình bảo hành AppleCare và giá mua iPhone trong vòng 24 tháng, cùng với tùy chọn đổi sang phiên bản iPhone mới sau 12 tháng trả phí.

Hiện thông tin chi tiết về dịch vụ trả phí thuê bao iPhone, iPad theo tháng vẫn chưa được tiết lộ và liệu Apple có quy định khoảng thời gian tối thiểu để cho thuê thiết bị hay không? Chẳng hạn với những người dùng có nhu cầu thuê iPhone hoặc iPad để sử dụng chỉ trong vòng một tháng, liệu Apple có chấp nhận cho họ thuê trong thời gian ngắn hạn như vậy hay không?

Theo các nhà phân tích thị trường, hình thức thuê bao thiết bị theo từng tháng sẽ giúp Apple tạo điều kiện để người dùng tiếp cận sản phẩm của mình dễ dàng hơn, thay vì phải chi ra một khoản tiền lớn để sở hữu một chiếc iPhone, iPad như trước đây.

"Nhiều người dùng sẽ cân nhắc về hình thức thuê bao sử dụng iPhone, thay vì mua đứt sản phẩm. Đây thực sự là một món hời mà nhiều người dùng sẵn sàng chi tiền để sử dụng. Điều này sẽ giúp tăng lợi nhuận đáng kể cho Apple", Toni Sacconaghi, chuyên gia phân tích thị trường của hãng tài chính Sanford C. Bernstein & Co. (Mỹ), bình luận.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Apple sẽ bắt đầu áp dụng hình thức thuê bao dịch vụ iPhone và iPad vào năm sau. Nếu mô hình này hoạt động thành công, Apple nhiều khả năng sẽ áp dụng cho cả các thiết bị phần cứng khác của hãng như MacBook hay máy tính Mac…

Hiện Apple vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin do Bloomberg đăng tải.

Theo Bloomberg/ALZA