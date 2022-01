Apple đã làm được gì trong 15 năm qua?

*Bài viết được Dân trí lược dịch theo quan điểm của cây viết Mark Spoonauer từ trang Tom's Guide.

Tôi vẫn nhớ cảm xúc khi tham gia buổi ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Khi lần đầu nhìn thấy chiếc điện thoại này, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là "Bàn phím của nó ở đâu?", "Còn kết nối 3G thì sao?".

Thời điểm đó, tôi đã bỏ lỡ nhiều điều mà Steve Jobs muốn truyền tải khi giới thiệu chiếc điện thoại này vào năm 2007. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh. Đó là việc tái định nghĩa điện thoại thông minh và thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển.

Chiếc iPhone đầu tiên: Tái định nghĩa smartphone

Vào thời điểm ra mắt, việc loại bỏ bàn phím vật lý được xem là quyết định vô cùng mạo hiểm của Apple. Đây là tính năng xuất hiện trên rất nhiều mẫu điện thoại phổ biến khi đó như BlackBerry, Moto Q, Palm Tree và Nokia E62.

Steve Jobs và chiếc iPhone đầu tiên (Ảnh: Getty Images).

Công ty đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác khi áp dụng giao diện cảm ứng đa điểm hoàn toàn mang tính cách mạng, cùng với đó là bàn phím cảm ứng. Định hướng này đã được chứng minh là hoàn toàn đúng khi 15 năm sau, iPhone 13 đã trở thành dòng điện thoại tốt nhất trên thị trường.

Đó cũng là lần đầu tiên mà người dùng có thể sử dụng thao tác chụm đầu ngón tay để thu phóng trang web và ảnh, hay cuộn nhanh các danh sách dài chỉ bằng một lần vuốt nhẹ. Chiếc iPhone đầu tiên mang lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn với tất cả điện thoại khác cùng thời kỳ.

"Một chiếc iPod, một chiếc điện thoại và một thiết bị có khả năng kết nối Internet", đây là điều mà Steve Jobs đã nói về chiếc iPhone đầu tiên trong buổi thuyết trình của mình.

Đó thực sự là một sản phẩm được kết hợp lại từ 3 thiết bị khác. Tôi vẫn nhớ khi Jobs chuyển chiếc iPhone sang chế độ màn hình ngang và truy cập vào trang The New York Times bằng trình duyệt Safari. Đó không phải là giao diện web di động dành cho những chiếc điện thoại, mà là giao diện web phiên bản đầy đủ và người dùng có thể nhấn đúp để phóng to.

Tất cả mang lại trải nghiệm vô cùng phấn khích. Dĩ nhiên, Apple cũng mất khá nhiều thời gian để có thể hoàn thiện phần cứng và phần mềm trên những chiếc điện thoại của hãng. Chiếc iPhone đầu tiên không có MMS, không thể quay video. Thậm chí, kho ứng dụng App Store phải đến năm 2008 mới xuất hiện, và nó cũng chỉ có 500 phần mềm ở thời gian đầu.

Tuy vậy, chiếc iPhone đầu tiên đã trở thành lá cờ tiên phong của Apple và khiến nhiều ông lớn trong ngành phải dè chừng. Vào thời điểm đó, Steve Jobs còn khẳng định rằng Apple đã đi trước bất cứ chiếc điện thoại nào khoảng thời gian 5 năm. Tôi cho rằng khoảng cách không xa như vậy, nhưng cũng sẽ mất một thời gian dài các đối thủ của Apple mới có thể theo kịp.

Một trong những đối trọng đầu tiên là Motorola Droid, nhưng cũng phải đến tháng 11/2009 mẫu máy này mới được giới thiệu. Trong khi đó, Samsung không thực sự được xem là đối thủ của Apple cho đến khi hãng ra mắt chiếc Galaxy S3 vào năm 2012.

Apple từ khi có iPhone: Vẫn dẫn đầu nhưng cũng học hỏi không ít

Sau 15 năm kể từ khi Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, Apple có còn là nhà phát minh, dẫn đầu thị trường hay chỉ là kẻ học hỏi, bắt chước các hãng khác?

Theo tôi, khi CEO Tim Cook giới thiệu chiếc Apple Watch đầu tiên, công ty đã tái định nghĩa đồng hồ thông minh. Trong khi những hãng khác cố gắng làm đồng hồ giống như một chiếc điện thoại thu nhỏ (Samsung Galaxy Gear và Moto 360 đời đầu), Apple lại đi theo một hướng hoàn toàn khác khi tập trung vào tính dễ sử dụng và chú trọng đến các tính năng theo dõi sức khỏe.

Apple Watch được xem là thiết bị tái định nghĩa đồng hồ thông minh (Ảnh: Future).

AirPods hiện cũng đã trở nên vô cùng phổ biến. Những chiếc tai nghe không dây của Apple đã làm được một điều mà rất nhiều thiết bị khác trước đây chưa làm được, đó là chúng rất dễ ghép nối. Tất cả những gì mà bạn phải làm chỉ đơn giản là mở hộp tai và đeo tai nghe lên tai. Đây là lợi thế cực lớn của Apple khi công ty nắm giữ cả phần cứng lẫn phần mềm, điều mà các hãng khác rất khó học hỏi theo.

Dù vậy, trong những năm qua, một số dòng sản phẩm của Apple cũng không đạt được thành công. Chiếc loa HomePod sở hữu chất âm tuyệt vời, nhưng không mang lại giá trị khác biệt so với các đối thủ như Amazon Echo và Google Nest. Thậm chí, trợ lý ảo Siri của Apple đã ra mắt từ năm 2011 nhưng cũng không được đánh giá cao bằng Alexa và Google Assistant.

Dòng sản phẩm MacBook cũng gần như dậm chân tại chỗ trong nhiều năm khi sở hữu rất ít nâng cấp. Apple chỉ gây được sự chú ý khi giới thiệu con chip Silicon M1, giúp tái định nghĩa dòng máy tính Mac, mở ra kỷ nguyên mới của những chiếc laptop có hiệu năng mạnh mẽ cùng thời lượng sử dụng pin dài.

Điều gì tiếp theo sau iPhone?

Apple được cho là đang phát triển một chiếc kính thực tế ảo và sẽ ra mắt trong năm 2022. Với những gì mà công ty đã làm được trong những năm qua, tôi tin rằng Apple sẽ một lần nữa cách mạng hóa lĩnh vực này.

Chiếc kính thực tế ảo mà Apple đang phát triển được đồn đoán là có mức giá trên 1.000 USD. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là thứ khiến người dùng phải "wow" khi nhìn thấy, giống như cách Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên.

Bản dựng kính thực tế ảo của Apple (Ảnh: MacRumors).

Chiếc kính thực tế ảo của Apple sẽ được trang bị một bộ xử lý mạnh mẽ do chính Apple thiết kế, với sức mạnh tương đương với chip xử lý M1 mà hãng trang bị trên loạt máy tính MacBook. Ngoài bộ xử lý chính, chiếc kính thông minh của Apple còn được trang bị một xử lý thứ 2 để phụ trách tính toán các dữ liệu của cảm biến.

"Chiếc kính thực tế ảo của Apple sẽ có khả năng xử lý mạnh mẽ tương tự như trên máy tính Mac, cho phép nó có thể hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào iPhone hay máy tính Mac, hỗ trợ nhiều chức năng và hàng loạt ứng dụng khác nhau", nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết.

Ming-Chi Kuo dự đoán rằng Apple sẽ xây dựng một hệ sinh thái độc lập cho chiếc kính thông minh của hãng, thay vì phải phụ thuộc vào iPhone hay máy tính Mac, giúp mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn và khai thác tối đa chiếc kính thông minh của hãng.

Thậm chí, Ming-Chi Kuo tin rằng Apple sẽ "đặt cược" vào kính thông minh và đây sẽ là sản phẩm thay thế iPhone trong vòng 10 năm tới, đóng vai trò sản phẩm chiến lược và mang về lợi nhuận lớn nhất cho công ty, tương tự như những gì iPhone đang đạt được hiện nay.