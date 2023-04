Advantech tổ chức ngày hội công nghệ đánh dấu 5 năm phát triển tại Việt Nam

Ngày hội công nghệ "The Future of Smart City & Smart Manufacturing in the AIoT Era" là hoạt động lớn nhất của Advantech Việt Nam trong năm 2023, được tổ chức ở khách sạn Grand Plaza Hanoi, bao gồm hai phiên sáng - chiều.

Sự kiện thu hút hơn 500 lượt khách tham dự hội thảo, tổ chức hơn 20 phiên thảo luận đột phá với các chuyên gia đầu ngành, bao gồm diễn giả đến từ Advantech tại nhiều quốc gia và các tập đoàn công nghệ và giải pháp thông minh hàng đầu trong nước và quốc tế như: Intel Việt Nam, HwaCom, VinBigData cùng với đại diện đơn vị giáo dục về công nghệ thông minh như Đại học Việt Đức, Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa…

Đại diện tập đoàn Advantech chia sẻ, sự kết hợp này giúp doanh nghiệp nắm bắt giá trị của việc chuyển đổi số - quá trình tất yếu nếu doanh nghiệp Việt muốn có bước chuyển mình nhanh chóng và mạnh mẽ, từ đó tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Sự kiện quy tụ những chuyên gia đầu ngành đến từ Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc,… (Ảnh: Advantech).

Thông qua sự kiện lần này, Advantech Việt Nam mong muốn mang đến cho khách hàng một cái nhìn tổng quát và toàn diện về ứng dụng công nghệ IoT, từ đó có thể xác định hướng tiếp cận và áp dụng phù hợp vào doanh nghiệp của mình. Vì vậy, sau khi kết thúc phiên sáng, khách hàng có thể hiểu được bức tranh chung về hoạt động kinh doanh và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên AIoT. Trong khi đó, tại phiên chiều, các chuyên gia đi vào chuyên sâu hơn về từng lĩnh vực thông qua hai hội thảo riêng biệt, sản xuất thông minh và xây dựng thành phố thông minh, đánh đúng vào những vấn đề mà khách hàng Việt đang quan tâm.

Tại sự kiện, ông Đỗ Đức Hậu - Tổng giám đốc Advantech Việt Nam cho biết, từ những ngày đầu thành lập, Advantech đã xác định sứ mệnh thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu. Với việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, Advantech kỳ vọng sẽ đồng hành đưa doanh nghiệp Việt đến gần hơn với những giải pháp công nghệ mới nhất, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và góp phần vào tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

"Giữa công nghệ và các bài toán ứng dụng có khoảng cách khá xa và cần nhiều thời gian để có thể đưa các công nghệ áp dụng vào thực tế ở quy mô lớn. Song song với đó, công nghệ không tự tồn tại mà không đi kèm các điều kiện khác như: chính sách của cơ quan quản lý, hệ sinh thái các nhà phát triển ứng dụng, vai trò của các nhà cung cấp nền tảng phần cứng, sự chia sẻ từ các đơn vị sử dụng thụ hưởng công nghệ", ông Đỗ Đức Hậu cho biết thêm.

Ông Đỗ Đức Hậu - Tổng giám đốc Advantech Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện (Ảnh: Advantech).

Theo ông Hậu, trong quá trình phát triển, tập đoàn đã nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp Việt trong các sự kiện thông tin về các giải pháp công nghệ. Vì vậy, ngày hội công nghệ được tổ chức nhằm chia sẻ thêm những góc nhìn khác nhau từ chuyên gia, các đơn vị làm giải pháp và những đơn vị thụ hưởng đã thành công trong áp dụng công nghệ vào chuyển đổi số. Advantech mong muốn chia sẻ về cách thức tiếp cận thực tế hơn với các bài toán của doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái hay cộng đồng chuyển đổi số; từ đó góp phần tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

"Thành công của ngày hội công nghệ do Advantech Việt Nam tổ chức đã thể hiện cho sức hút của các giải pháp công nghệ tại thị trường trong nước. Từ phía ban tổ chức, Advantech Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vai trò là người đồng hành của doanh nghiệp nước nhà trên hành trình chuyển đổi số toàn diện", ông Hậu nói.

Sản phẩm và giải pháp công nghệ trưng bày tại sự kiện thu hút sự quan tâm của khách tham dự (Ảnh: Advantech).

Tập đoàn Advantech được thành lập từ năm 1983, từng bước xây dựng vị thế hàng đầu thế giới về các nền tảng máy tính công nghiệp, máy tính nhúng và đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nhiều năm.

Với tầm nhìn "Kiến tạo một hành tinh thông minh", được thành lập từ 4/2018, trong 5 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Advantech đã đồng hành cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ cao, trong nhiều lĩnh vực từ thành phố thông minh, năng lượng, y tế đến giáo dục.

Những thành tựu được đối tác bảo chứng qua các dự án nổi bật như hợp tác cùng VinBus, Petrolimex... "Advantech kỳ vọng tiếp tục là đối tác của nhiều doanh nghiệp Việt trên hành trình số hóa và đồng sáng tạo để cùng phát triển", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Để biết thêm về Advantech Việt Nam, truy cập: https://www.advantech.com/vi-vn.