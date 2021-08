5 mẫu smartphone độc đáo, có tiền cũng khó mua tại Việt Nam

Huawei P50 Pro - P50 Pro là smartphone cao cấp đầu tiên sử dụng nền tảng HarmonyOS do Huawei tự phát triển. Do lệnh cấm vận từ chính quyền Mỹ, phiên bản P50 Pro bán tại thị trường Trung Quốc sẽ chỉ được trang bị chip Kirin 9000 4G thế hệ cũ. Trong khi đó, phiên bản quốc tế sẽ được trang bị chip Snapdragon 888, nhưng bị cắt đi modem 5G. Máy có màn hình 6,6 inch, tần số làm tươi 120 Hz, sử dụng tấm nền OLED. Chia sẻ với Dân trí, đại diện Huawei cho biết, hiện tại hãng chưa có kế hoạch đưa smartphone này về thị trường Việt Nam. Do đó, người dùng hiện chỉ có thể có thể mua máy thông qua một số cửa hàng bán điện thoại xách tay. Tuy nhiên, số lượng máy được đưa về khá ít và mức giá cũng tương đối cao.