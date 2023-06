Yoga phù hợp với nhiều đối tượng

Người lớn tuổi

Yoga khá hiệu quả cho sức khỏe người lớn tuổi. Bộ môn này mang đến những tác dụng về giảm stress, góp phần nâng cao sức khỏe người có bệnh nền mạn tính như huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, rối loạn nhịp tim... Đây cũng là những yếu tố mà người lớn tuổi thường gặp phải và cần được cải thiện khi bước vào độ tuổi 50-60.

Yoga giúp người lớn tuổi cải thiện sức khỏe (Ảnh: Freepik).

Người già thường không thể tập những động tác quá mất sức hoặc vận động mạnh. Vì vậy, yoga là một giải pháp thích hợp khi có bài tập đa dạng, từ nhẹ nhàng, chậm rãi đến tăng cường độ nhanh và mạnh, tùy theo thể trạng người tập, giúp cải thiện hơi thở, định tâm và nâng cao trí nhớ.

Phụ nữ mang thai

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra, yoga khá phù hợp và hiệu quả cho phụ nữ mang thai. Vì ngoài việc giúp giảm đau khi mang thai, yoga còn cung cấp các bài tập hỗ trợ giãn cơ xương chậu, chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình chuyển dạ và sinh nở.

Cùng với đó, đứa trẻ lớn lên bên trong bạn từng ngày, khiến khung xương cơ thể chịu tải nặng nhiều hơn. Tập yoga thường xuyên sẽ giúp xây dựng sự dẻo dai cho xương và cơ bắp, cung cấp nhiều năng lượng và sức bền hơn.

Các chuyển động nhẹ nhàng và thở chậm cũng giúp bạn kiểm soát cảm xúc, hơi thở, giảm căng thẳng, trầm cảm trước, trong và sau sinh.

Yoga giúp các bà bầu giảm đau, thư giãn trong quá trình mang thai (Ảnh: Freepik).

Yoga còn có nhiều lợi ích trong việc ngăn ngừa tăng cân quá mức nguy hiểm khi mang thai, cũng như bệnh tiểu đường thai kỳ.

Yoga mang đến trạng thái tươi mới, khiến bạn cảm thấy có động lực để vượt qua mọi khó khăn hàng ngày, cải thiện tâm trạng và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Do đó, dù bạn có mệt mỏi đến đâu thì việc tập yoga nói riêng và tập thể dục nói chung trong thời kỳ mang thai vẫn rất quan trọng - đối với bạn và con bạn.

Người thừa cân, béo phì

Yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có giảm cân, cải thiện tâm trạng bằng cách giúp người tập cảm thấy gắn kết hơn với cơ thể, kiểm soát cảm giác đói và có thói quen ăn uống khoa học hơn.

Trong yoga, khi bạn giữ một tư thế trong khoảng thời gian dài là bạn đang kết nối, lắng nghe các tín hiệu từ cơ thể. Điều này giúp bạn hiểu cơ thể cần gì, từ đó xây dựng ý thức, lưu tâm hơn với sức khỏe.

Khi ăn uống, bạn sẽ biết cách sử dụng tâm trí của mình để nhìn vào bên trong, bên ngoài và xung quanh, xem xét mọi thứ có ảnh hưởng như thế nào tới chính cơ thể. Việc này giúp bạn thay đổi trong hành vi ăn uống có lợi cho sức khỏe hơn, cắt giảm chất béo trong chế độ ăn và bổ sung nhiều rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm làm từ đậu nành.

Cô nàng mũm mĩm Jessamyn Stanley tự tin tạo dáng với yoga (Ảnh: self.com).

Bên cạnh đó, căng thẳng cũng gây tăng cân theo nhiều cách, nhất là trầm cảm không được quản lý khiến bạn có thể ăn nhiều hơn và thiếu kiểm soát calo. Yoga có thể giúp giảm mức độ căng thẳng mãn tính này qua các bài tập hít thở và thiền định. Đây là nền tảng để thực hành yoga thúc đẩy cải thiện tâm trạng và giảm mức độ căng thẳng.

Người trẻ

Nhiều người thường có quan niệm bộ môn mềm mại và uyển chuyển như yoga chỉ thích hợp cho nữ giới. Tuy nhiên, nam giới hoàn toàn có thể tập luyện yoga vì những lợi ích mà bộ môn này mang đến.

Yoga giúp nam giới bền bỉ và tăng cường cơ bắp (Ảnh: Kiện tướng yoga Nguyễn Thành Nam).

Sự liên kết, luồng chuyển động của oxy qua hơi thở có thể kết nối cơ thể với tâm trí, lưu thông máu, tạo sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần, giải phóng năng lượng tiêu cực và thu nạp sự tươi mới cho người tập yoga.

Các bài tập thiền định của yoga khi kết hợp kỹ thuật thở đều đặn và sâu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân, làm chủ cảm xúc, bình tĩnh để nhìn nhận về sự việc, từ đó thông thái và thành công hơn trong công việc.

Yoga còn có khả năng tăng độ linh hoạt của cột sống qua các tư thế, bài tập giữ thăng bằng và cách hít thở trong yoga, vừa tạo nên sức mạnh, vừa giúp cơ thể dẻo dai.

Với các bài tập cường độ mạnh, linh hoạt nhiều, yoga sẽ giúp bạn đào thải mồ hôi qua da, đốt cháy calo, sở hữu ngoại hình săn chắc hơn.

Ngoài ra, có một số tư thế yoga còn giúp bơm oxy và máu đến xương chậu và cơ quan sinh dục tốt hơn, hỗ trợ đời sống vợ chồng thăng hoa hơn.

Trẻ em

Việc làm quen sớm với yoga cũng là một lợi thế ngay từ nhỏ. Những bài tập đơn giản không quá cầu kỳ và khó khăn, trẻ được rèn tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Ngoài ra, khi tiếp xúc sớm với bộ môn này, trẻ em sẽ trở nên dẻo dai, khỏe mạnh, điềm tĩnh hơn.

Yoga giúp trẻ tăng cường sự kết nối giữa tâm trí và thể chất, giải tỏa tinh thần sau những giờ học căng thẳng (Ảnh: BTC).

Yoga còn giúp nuôi dưỡng cơ thể và sức khỏe từ bên trong qua những bài tập cho trẻ để hạn chế thừa cân, tránh tăng động quá mức.

