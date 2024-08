Xuyên đêm vượt biển cứu tính mạng người đàn ông bị rắn cắn (Video: Trung tâm cung cấp).

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn kịp thời cứu sống bệnh nhân bị rắn cạp nong cắn khi ra thăm ruộng

23h đêm 9/8, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã tiếp nhận bệnh nhân L.Đ.T. (62 tuổi) trú tại Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn nhập viện trong tình trạng chảy máu cổ chân phải do rắn cắn.

Qua khai thác bệnh sử, trong đêm 9/8, khi ra thăm ruộng, bệnh nhân T. bị rắn cạp nong quấn vào cổ chân phải, sau đó thấy máu chảy ra ở cổ chân phải.

Bệnh nhân được gia đình chuyển ngay vào Phòng khám Đa khoa khu vực Quan Lạn.

Bệnh nhân được đưa vào đất liền cấp cứu trong đêm (Ảnh: Trung tâm cung cấp).

Tại phòng Cấp cứu, bệnh nhân được xử trí cấp cứu truyền dịch, tiêm SAT, tiêm kháng viêm…

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có thể diễn biến nặng, nguy cơ cao… lập tức gọi đầu cầu Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn xin hội chẩn, để chuyển bệnh nhân lên trung tâm điều trị ngay.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin trong đêm, kíp cấp cứu thuộc Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn cử tổ cấp cứu do BS Hoàng Thị Phân Thoa, điều dưỡng Trần Thị Tuyến, cùng ông Lê văn Hân lái xuồng cứu thương, lập tức lên đường.

Sau hơn 2 giờ chạy xuồng liên tục trong đêm, tầm 1h30 phút sáng 10/8, kíp cấp cứu đã đón được bệnh nhân về Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn điều trị.

Tại đây, bệnh nhận lập tức được các y bác sĩ khám và xử trí rửa vết thương, truyền dịch, giảm đau, chống viêm và làm các xét nghiệm cơ bản để đánh giá toàn trạng cho bệnh nhân.

Sau một ngày theo dõi, chăm sóc và điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Dự kiến sang tuần bệnh nhân có thể được xuất viện.

BSCKI Nguyễn Khắc Mạnh, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và Chống độc cho biết: " Trường hợp bệnh nhân T. rất may được đưa đến viện sớm, để xử trí vết thương do rắn độc cắn kịp thời.

Do đó, bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngược lại, người bệnh có thể tử vong nhanh do tình trạng liệt cơ hô hấp hoặc để lại di chứng liệt và hôn mê vĩnh viễn do não thiếu oxy kéo dài.

Do đó, khi bị rắn cắn hoặc gặp trường hợp bị rắn cắn, người dân cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời, tránh tổn thất đến tính mạng".

Bác sĩ khuyến cáo để đề phòng rắn cắn cần:

- Biết về loại rắn trong vùng, biết khu vực rắn thích sống hoặc ẩn nấp.

- Đi ủng, giày cao cổ và quần dài, đặc biệt khi đi trong đêm tối, đội thêm mũ rộng vành nếu đi trong rừng hoặc đi ở khu vực nhiều cây cỏ.

- Càng tránh xa rắn thì càng tốt, đầu rắn đã chết vẫn có thể cắn người.

- Không sống ở gần các nơi rắn thích cư trú hoặc thích đến như các đống gạch vụn, đống đổ nát, đống rác, nơi nuôi các động vật của gia đình.

- Để tránh bị rắn biển cắn, người dân không nên bắt rắn ở trong lưới hoặc dây câu.

- Dùng đèn nếu ở trong bóng tối hoặc vào ban đêm.