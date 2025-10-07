Xu hướng sử dụng mỹ phẩm bền vững, thuần chay

Đón đầu trào lưu này, Sukin - thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên, thuần chay tại Úc trở lại Việt Nam dưới sự phân phối độc quyền của Greenoly. Với gần 20 năm phát triển và hiện diện ở hơn 15 quốc gia, Sukin hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng Việt những giải pháp chăm sóc da xanh - sạch - bền vững, bắt kịp chuẩn mực toàn cầu.

Cuộc gặp gỡ hợp tác giữa Greenoly và các đối tác toàn cầu tại Hội nghị Sukin 2025 (Ảnh: Greenoly).

Xu hướng tiêu dùng mới: Mỹ phẩm xanh - bền vững

Khi làm đẹp không còn dừng ở việc chăm chút cho làn da, mà còn trở thành một phần trong phong cách sống, xu hướng mỹ phẩm xanh và bền vững ngày càng được ưa chuộng. Người tiêu dùng Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang dần ưu tiên những sản phẩm an toàn, không gây hại cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Đây là lý do Sukin trở thành lựa chọn nổi bật. Là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực mỹ phẩm thiên nhiên và thuần chay tại Úc, Sukin đáp ứng nhu cầu không chỉ làm đẹp từ thiên nhiên mà còn góp phần bảo vệ hành tinh xanh. Vì thế, sự trở lại của Sukin tại Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giải pháp làm đẹp trong cộng đồng.

Sukin - thương hiệu tiên phong tại Úc và quốc tế

Ra mắt từ năm 2007, Sukin nhanh chóng trở thành thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên thuần chay được yêu thích tại Úc, hiện diện tại hơn 15 quốc gia trên 4 châu lục, bao gồm cả những thị trường nổi tiếng khắt khe như Anh, Mỹ và Canada.

Greenoly - nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, vốn nổi tiếng với sự chọn lọc khắt khe và minh bạch trong từng sản phẩm, nhờ đó, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng và nguồn gốc khi lựa chọn Sukin.

Sự hợp tác này là sứ mệnh đưa mỹ phẩm bền vững đến gần hơn với cộng đồng Việt Nam, nơi ngày càng nhiều người theo đuổi lối sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường.

Sản phẩm nổi bật

Sukin mang đến Việt Nam những sản phẩm đã chinh phục hàng triệu tín đồ làm đẹp trên thế giới, như: Aquaboost Hyaluronic Mist - xịt khoáng cấp ẩm tức thì, giữ làn da căng mọng; Glow Vitamin C Brightening Mist - xịt dưỡng sáng da, chống oxy hóa, hỗ trợ phục hồi da khỏe mạnh; Facial Moisturiser - kem dưỡng ẩm nhẹ dịu, giúp nuôi dưỡng và cân bằng da hằng ngày.

Để đánh dấu sự trở lại, Sukin mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng ra mắt. Người tiêu dùng có thể mua sản phẩm Sukin chính hãng tại sukinvietnam.vn và greenoly.vn, hoặc tại gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử lớn.

“Sự trở lại của Sukin không chỉ mở ra một hành trình làm đẹp mới cho phụ nữ Việt, mà còn khẳng định cam kết lâu dài: đồng hành cùng những người tiêu dùng có ý thức, trân trọng sức khỏe, sắc đẹp và môi trường. Với Sukin, mỗi bước chăm sóc da là cách yêu bản thân và cũng là cách bạn gửi lời tri ân đến trái đất”, đại diện đơn vị phân phối chia sẻ.