Xông hơi giải cảm mùa mưa hiệu quả, nhưng ai không nên thực hiện?

Trong những ngày thời tiết mưa nhiều như hiện nay, cảm lạnh, ho sốt thất thường là điều rất dễ xảy ra với nhiều người.

Theo dược sĩ Phan Trung Nguyên, Đơn vị Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, phương pháp xông hơi bằng dược liệu dân gian được nhiều người lựa chọn như một cách hỗ trợ đơn giản, hiệu quả để đẩy lùi triệu chứng cảm nhẹ. Tuy nhiên, việc này cần được áp dụng đúng cách để tránh rủi ro sức khỏe.

Mùa mưa bão không chỉ mang theo không khí ẩm ướt mà còn tăng nguy cơ nhiễm phong hàn từ môi trường bên ngoài, dẫn đến tình trạng cảm lạnh. Trong Y học cổ truyền, cảm lạnh thường thuộc nhóm bệnh "ngoại cảm phong hàn", với các biểu hiện như sốt nhẹ, ớn lạnh, ho, nghẹt mũi, không ra mồ hôi, đau đầu, mỏi cổ gáy và đau mình mẩy.

Ho cảm là hiện tượng dễ mắc phải mỗi khi thời tiết thay đổi, mưa nhiều (Ảnh: Freepik).

"Đối với trường hợp cảm nhẹ, mới mắc và chưa có triệu chứng nặng, xông hơi là biện pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp cơ thể ra mồ hôi thông qua hơi nước mang tinh dầu từ các vị thuốc có tính tân ôn (cay ấm)", dược sĩ Nguyên chia sẻ.

Phương pháp xông hơi hoạt động bằng cách mở lỗ chân lông, tăng tuần hoàn máu ngoại vi, điều hòa thân nhiệt và giảm nhẹ các triệu chứng. Người dân có thể sử dụng các loại lá cây phổ biến có tinh dầu, tính ấm và vị cay nhẹ như bạc hà, kinh giới, tía tô, hương nhu, sả, lá chanh, lá bưởi, vỏ bưởi, cam hoặc quýt.

Quy trình thực hiện cũng rất đơn giản: Đun sôi hỗn hợp lá với nước, sau đó trùm chăn kín để hít thở hơi nước trong khoảng 10-15 phút.

Xông hơi giúp giãn mạch ngoại vi, tăng tuần hoàn máu, giải tỏa tắc nghẽn ở mũi, họng và phế quản, đồng thời làm vã mồ hôi để đẩy tà khí ra ngoài. Sau khi xông, cơ thể thường cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tuy nhiên, DS Nguyên nhấn mạnh, xông hơi chỉ phù hợp cho cảm nhẹ, không sốt cao và không có bệnh nền nghiêm trọng.

Ngoài ra, trong lúc xông hơi, mọi người cần tránh để mặt hoặc chân quá gần nồi nước sôi để phòng bỏng; sau khi xông, lau khô người, thay quần áo khô và nghỉ ngơi nơi ấm áp, không tắm hoặc ra gió ngay lập tức. Tần suất khuyến nghị là 1-2 lần khi mới chớm cảm, tránh xông liên tục nhiều ngày vì dễ gây mất nước và hao khí.

Ngoài ra, theo DS Nguyên, không phải ai cũng nên áp dụng phương pháp này, cụ thể gồm:

- Người đang sốt cao trên 38,5 độ C hoặc ra nhiều mồ hôi.

- Người mất nước, mất máu, tiêu chảy cấp; huyết áp cao hoặc dao động, có bệnh tim mạch nặng.

- Người già yếu, thể trạng suy kiệt, mới ốm dậy.

- Phụ nữ mang thai hoặc đang trong chu kỳ kinh nguyệt.

- Trẻ nhỏ dưới 12 tuổi do cơ chế điều nhiệt chưa ổn định.

- Người có bệnh ngoài da lở loét, viêm nhiễm lan rộng.

- Người có bệnh tâm thần hoặc không tự kiểm soát hành vi.

- Những trường hợp cảm do nắng nóng, mệt lả, say nắng.

"Việc xông sai đối tượng có thể dẫn đến tụt huyết áp, mất nước, sốc nhiệt hoặc thậm chí ngất xỉu", DS Nguyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, xông hơi chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc men nếu bệnh không thuyên giảm sau 2 ngày. Người có bệnh nền hoặc triệu chứng nặng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Mọi người cũng tuyệt đối không nên xông ngay sau khi ăn no hoặc đang đói để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.