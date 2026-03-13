Xét nghiệm tinh trùng tại nhà YO 3.0 nâng cấp kết quả định lượng chuyên sâu

Ưu điểm của bộ xét nghiệm tinh trùng tại nhà

Nhận thức ngày càng cao về khả năng sinh sản là một trong những yếu tố chính thúc đẩy nam giới tìm hiểu về xét nghiệm tinh trùng. Trong đó, việc gia tăng khả năng cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm tinh trùng tại nhà thúc đẩy thị trường mạnh mẽ hơn với mức tăng trưởng kép 6,5%/năm (2025-2032).

Các bộ dụng cụ phân tích tinh dịch thế hệ mới cho phép nam giới tự kiểm tra chất lượng tinh trùng một cách dễ dàng, chính xác và riêng tư. Với YO Home Sperm Test 3.0, xét nghiệm trùng tại nhà đang dần bước sang mức độ đánh giá định lượng chi tiết, tiệm cận với các tiêu chuẩn phòng khám.

Điều này hỗ trợ người dùng nắm bắt sâu hơn tình trạng sức khỏe sinh sản, đồng thời cung cấp dữ liệu cho bác sĩ chuyên khoa tiền đánh giá khả năng sinh sản nam giới một cách nhanh chóng, chính xác.

YO Home Sperm Test nâng cấp khả năng đánh giá chất lượng tinh trùng tại nhà chuyên sâu bằng YO 3.0 (Ảnh: TMSC Việt Nam).

YO 3.0 - từ kết quả tổng quan đến định lượng chuyên sâu theo tiêu chuẩn y khoa

Điểm khác biệt lớn ở cập nhật mới nhất của YO 3.0 nằm ở khả năng đo và báo cáo 4 chỉ số tinh dịch đồ bên cạnh mật độ tinh trùng di động (MSC) ở phiên bản YO Sperm Wi-Fi 2.0. Bốn chỉ số mật độ tinh trùng (SC), tỷ lệ tinh trùng di động, tỷ lệ di động tiến tới và mật độ tinh trùng di động tiến tới (PMSC) được chuẩn hóa dựa trên các hướng dẫn tiêu chuẩn về xét nghiệm tinh dịch đồ của WHO (2021).

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (2023), mật độ tinh trùng di động tiến tới (PMSC) là yếu tố dự báo chính xác nhất về khả năng thụ thai tự nhiên. Trong đó, YO 3.0 là thiết bị xét nghiệm tại nhà tiên phong phân tách và hiển thị chỉ số này một cách rõ ràng, giúp người dùng biết được tỷ lệ tinh trùng đủ điều kiện đáp ứng.

YO 3.0 được FDA Hoa Kỳ công nhận đạt độ chính xác 97,8% qua nghiên cứu lâm sàng mù đôi trên 309 người dùng ở 3 địa điểm khác nhau vào năm 2025. Đặc biệt, báo cáo đánh giá phiên bản mới này khắc phục được hạn chế do thao tác của người dùng ảnh hưởng đến kết quả, với mức độ tương đồng của kết quả giữa người dùng và kỹ thuật viên đạt tới 88%, đủ điều kiện để phân phối và sử dụng thiết bị rộng rãi trên thị trường.

Toàn bộ quy trình xét nghiệm với bộ thiết bị YO Home Sperm Test mất khoảng 20-30 phút, trong đó thời gian phân tích kết quả thực tế của thiết bị khoảng 2 phút. Phiên bản ứng dụng YO 3.0 mã hóa và lưu trữ cục bộ tất cả lịch sử kiểm tra, video tinh trùng và kết quả xét nghiệm với mức độ bảo mật tối đa.

Kết quả được YO 3.0 lưu trữ làm dữ liệu phân tích và đánh giá sức khỏe nam giới dài hạn (Ảnh: TMSC Việt Nam).

Khi cần được tư vấn chuyên sâu, người dùng có thể xuất báo cáo PDF lâm sàng đính kèm video kết quả tinh trùng trực quan tại thời điểm kiểm tra. Điều này hỗ trợ rất lớn cho bác sĩ trong việc nắm bắt dữ liệu để đánh giá sơ bộ một cách nhanh chóng, chính xác, từ đó đưa ra hướng tư vấn và lộ trình cải thiện phù hợp hơn cho người bệnh.

Theo TMSC Việt Nam - đơn vị đại diện của MES Global cho biết, hiện nay YO 3.0 đã được tích hợp phiên bản tiếng Việt giúp người dùng dễ tiếp cận để theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản tại nhà nhanh và hiệu quả.

YO 3.0 và máy xét nghiệm tinh trùng tại nhà YO Home Sperm Test xác lập một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực xét nghiệm nam khoa tại nhà. Lần đầu tiên, một thiết bị phân tích tinh dịch đồ tại nhà có khả năng cung cấp định lượng 5 chỉ số theo tiêu chuẩn WHO cho bác sĩ chuyên khoa đọc và đánh giá sơ bộ.

Tại Việt Nam, trong bối cảnh các cặp đôi luôn trì hoãn việc thăm khám do rào cản tâm lý, YO 3.0 mang tới giải pháp có giá trị tiền chẩn đoán đắc lực, hỗ trợ nam giới chủ động hơn trong việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện nay.