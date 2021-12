Vụ tử vong sau hút mỡ bụng tại TPHCM: Tạm ngừng hoạt động Thẩm mỹ viện Vera

Dân trí Thẩm mỹ viện Vera ở TPHCM, nơi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho người phụ nữ 31 tuổi đã tử vong sau khi hút mỡ bụng vừa bị tạm ngừng hoạt động.

Trưa 8/12, nguồn tin tại Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) xác nhận với phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở "Viện thẩm mỹ quốc tế Vera" (nằm trên đường Nguyễn Công Trứ) tạm ngừng hoạt động, để điều tra sự việc một người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng tại nơi này.

Trước đó vào ngày 7/12, công an đã đến cơ sở thẩm mỹ tiến hành khám xét, lấy lời khai những người có liên quan. Nguồn tin cho biết, địa chỉ trụ sở thẩm mỹ viện trên là tòa nhà có nhiều đơn vị hoạt động.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 8/12, thẩm mỹ viện đặt biển quảng cáo lớn ở tầng trên, trong khi tầng dưới có một quán cà phê vẫn mở cửa. Thẩm mỹ viện Vera vẫn còn treo băng rôn quảng cáo "giảm béo trọn gói".

Thẩm mỹ viện Vera, quận 1, TPHCM sáng 8/12 (Ảnh: Hoàng Lê).

Hiện, Công an phường Nguyễn Thái Bình đã chuyển hồ sơ cho Công an quận 1 thụ lý vụ việc. Ngoài ra, phía Công an quận 8 (nơi ở của nạn nhân) cũng đã vào cuộc phối hợp điều tra.

Như đã thông tin, khoảng 14h chiều 5/12, chị N. (31 tuổi, quê Cà Mau, hiện sống tại quận 8, TPHCM) có thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1). Đến 22h cùng ngày, chị N. có dấu hiệu mệt, khó thở và tím tái nên được một người tự xưng là bạn đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Tại bệnh viện sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Bệnh nhân được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện. Đến hơn 3h sáng 6/12, sau 14 giờ đi hút mỡ bụng, bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn.

Vụ việc đã được bệnh viện báo cáo ngay đến Sở Y tế TPHCM. Thi thể chị N. cũng được chuyển sang Trung tâm Giám định pháp y TPHCM để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Hoàng Lê