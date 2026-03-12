Vợ sinh nở đau nhiều hơn khi chồng chưa kịp trưởng thành đã vội làm cha

Ở vai trò người chồng, người cha, sự hiện diện, đồng hành cùng người vợ trong suốt thai kỳ và thời khắc sinh nở đã quyết định “số phận” của nhiều cuộc hôn nhân.

Sau hàng chục năm làm nghề và đỡ đầu hàng nghìn ca sinh nở, ThS.BS Phùng Đức Nhật Nam, Phó Trưởng khoa Dịch vụ D5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã quan sát, chứng kiến nhiều câu chuyện về cảm xúc, hành động của những ông chồng khi vợ đang trải qua thời khắc sinh nở thiêng liêng nhưng không kém phần gian nan, đau đớn.

Chính kiến và bản lĩnh của người đàn ông trong giờ phút ấy không chỉ thể hiện tình yêu, mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần của cả mẹ và em bé. Lời động viên đúng lúc hay đơn giản là sự hiện diện vững vàng bên cạnh sản phụ cũng có thể trở thành điểm tựa quan trọng trong khoảnh khắc vượt cạn gian nan.