Vinmec Phú Quốc cứu sống bệnh nhân cao tuổi người Đức có nguy cơ ngừng tim

Cuộc chạy đua từng phút trước thách thức chồng thách thức

Một ngày trước khi nhập viện, bà Wiegand Baerbel (81 tuổi, quốc tịch Đức) đột ngột ngất xỉu rồi tự tỉnh lại. Do có tiền sử suy tim, nhồi máu cơ tim, đã đặt 3 stent mạch vành, bà tiếp tục dùng thuốc điều trị định kỳ nhưng triệu chứng khó thở, chóng mặt ngày càng tăng nặng, buộc phải nhập viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc, kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, nhịp tim rất chậm (khoảng 30 lần/phút), huyết áp tụt sâu (60/40 mmHg), kali máu tăng rất cao, có thể gây ngừng tim đột ngột. Đồng thời, bệnh nhân còn bị suy thận cấp trên nền suy thận mạn và suy tim nặng.

Hơn một giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng tim đập chậm bất thường. “Nguyên nhân có thể do thuốc chống loạn nhịp bị tích tụ trong cơ thể, nhất là khi bệnh nhân bị suy thận, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp nặng và ngừng tim”, BS.CKII Mai Xuân Đạt - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - cho biết.

Theo bác sĩ Đạt, thời điểm tiếp nhận, tính mạng bệnh nhân được đánh giá ở mức “ngàn cân treo sợi tóc”, chỉ cần chậm trễ trong xử trí, nguy cơ tử vong hoặc tổn thương não không hồi phục là rất cao.

Bác sĩ Mai Xuân Đạt và bệnh nhân người Đức khi đã hồi phục (Ảnh: BVCC).

Trước áp lực thời gian tính bằng phút, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp hồi sức nội khoa tích cực. Bệnh nhân được truyền thuốc vận mạch liều cao nhằm duy trì nhịp tim và huyết áp tối thiểu, bảo đảm tưới máu cho các cơ quan quan trọng. Song song với đó, các biện pháp hạ kali khẩn cấp được tiến hành nhằm hạn chế độc tính lên cơ tim.

Tuy nhiên, tình trạng suy thận mạn khiến cơ thể không thể tự đào thải kali và các chất độc, bệnh nhân vẫn phải đối mặt với nguy cơ tim ngừng đập bất cứ lúc nào. Do đó, các bác sĩ quyết định tiến hành lọc máu cấp cứu qua đường tĩnh mạch đùi nhằm nhanh chóng loại bỏ kali máu và các chất độc, đồng thời hỗ trợ chức năng thận đang suy kiệt.

Bác sĩ Đạt cho biết, việc lọc máu cho bệnh nhân đang sốc tim, huyết áp phụ thuộc vào thuốc vận mạch là thách thức lớn về mặt chuyên môn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cấp cứu, tim mạch và hồi sức - thận nhân tạo. Việc thực hiện thành công kỹ thuật này ngay tại Phú Quốc giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ suy đa tạng tiến triển, thậm chí tử vong khi phải chuyển viện trong tình trạng huyết động không ổn định.

5 ngày hồi phục ngoạn mục

Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch với các can thiệp hồi sức và lọc máu cấp cứu, tình trạng huyết động của bệnh nhân dần được kiểm soát. Sang ngày thứ 2 sau nhập viện, nhịp tim bệnh nhân tăng lên 50 lần/phút, huyết áp ổn định hơn, cho phép tiếp tục giảm liều thuốc vận mạch. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhịp tim tăng lên 65 lần/phút, chức năng thận được kiểm soát, không ghi nhận biến chứng thần kinh hay hô hấp.

Đến ngày thứ 3, bệnh nhân không còn đau ngực, không khó thở. Ê-kíp điều trị quyết định ngưng thuốc vận mạch. Sau khi ngưng thuốc, huyết áp bệnh nhân vẫn ổn định, cho thấy tim đã phục hồi khả năng tự điều hòa. Bệnh nhân bắt đầu ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi sát.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở khí phòng, nhịp tim đều (khoảng 70 lần/phút), huyết áp ổn định, sinh hoạt cơ bản bình thường.

“Các bác sĩ thật tuyệt vời”, bà Wiegand Baerbel xúc động chia sẻ sau khi thoát khỏi “cửa tử” và bình phục.

“Đây là ca bệnh điển hình của vòng xoáy bệnh lý giữa tim và thận. Suy tim làm giảm tưới máu thận, khiến thận suy nặng hơn; suy thận làm kali máu tăng cao; kali cao lại gây rối loạn nhịp, đe dọa tim ngừng đập. Từ trạng thái có thể tử vong bất cứ lúc nào khi nhập viện, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định mà không cần tiếp tục hỗ trợ bằng thuốc trợ tim hay lọc máu”, bác sĩ Đạt chia sẻ.

Không chỉ cứu sống một bệnh nhân cao tuổi người nước ngoài, ca bệnh còn cho thấy năng lực hồi sức tim mạch và lọc máu cấp cứu chuyên sâu của Vinmec Phú Quốc ngay tại đảo. Đây là yếu tố quan trọng mang lại sự an tâm cho người dân và du khách khi cần tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời, theo chuẩn mực quốc tế.