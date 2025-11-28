Vinamilk tinh tuyển giống bò thuần chủng để sản xuất sữa tươi A2 cho trẻ em Việt

Chọn sữa chất lượng: Bài toán khó của cha mẹ Việt

Chị Minh Anh (32 tuổi, Hà Nội), mẹ của một bé trai 3 tuổi, chia sẻ: “Vì muốn tìm cho con một sản phẩm tốt mà tôi đã rất lo lắng và phân vân. Nhìn các hộp sữa được rao bán khắp nơi, không thể biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, nguồn gốc có thực sự đáng tin cậy hay không”.

Việc tìm kiếm một loại sữa tươi có nguồn gốc rõ ràng và đạt an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu với nhiều phụ huynh.

Hiểu được nhu cầu của cha mẹ, Vinamilk minh bạch quy trình sản xuất và khắt khe thẩm định chất lượng, để mang đến dòng sữa tươi A2 ngay tại Việt Nam, đảm bảo sữa chứa đạm A2 tinh khiết.

Để có được một hộp sữa Green Farm A2 tinh khiết, Vinamilk đã áp dụng quy trình 4 chốt chặn kiểm định nghiêm ngặt.

Hành trình bắt đầu bằng việc nhập khẩu những đàn bò thuần chủng, sở hữu nguồn gen A2/A2 quý hiếm, trực tiếp từ các trang trại bò sữa hàng đầu thế giới như Mỹ và châu Úc.

Đây là một quá trình sản xuất đòi hỏi sự đầu tư lớn và lâu dài từ việc lựa chọn giống, kiểm định chất lượng gen, đến xây dựng hệ thống chăm sóc, dinh dưỡng và môi trường sống đạt chuẩn, bởi trong tự nhiên, tỷ lệ bò mang gen A2/A2 thuần chủng khá hiếm.

Theo Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2020, khi nghiên cứu gen trên 500 con bò sữa, chỉ có 7,4% bò mang kiểu gen A2/A2 thuần chủng, ước tính chỉ chiếm khoảng 1 con trong 10 con bò.

Vinamilk nhập những đàn bò thuần chủng, sở hữu nguồn gen A2/A2 quý hiếm, trực tiếp từ các trang trại bò sữa hàng đầu thế giới như Mỹ và châu Úc (Ảnh: Vinamilk).

Toàn bộ đàn bò được nhập khẩu đều trải qua quá trình sàng lọc di truyền nhằm đảm bảo sự thuần khiết của nguồn gen quý A2/A2. Các mẫu gen của đàn bò được thẩm định qua viện kiểm nghiệm quốc tế. Chỉ những cá thể đạt chuẩn gen A2/A2 mới được giữ lại trong một khu vực chăn nuôi riêng biệt, tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe.

Chốt chặn cuối cùng và quan trọng nhất, từng lô sữa tươi từ đàn bò A2 đều được kiểm định chất lượng gắt gao để đảm bảo thành phẩm cuối cùng chỉ chứa duy nhất đạm A2. Kết quả các đợt kiểm định đều được công bố cho người tiêu dùng.

Kỹ lưỡng trong từng công đoạn để mang đến nguồn sữa chất lượng cho người dùng (Ảnh: Vinamilk).

Vinamilk Green Farm A2 mở ra cơ hội tiếp cận dòng sữa chứa đạm A2 chất lượng quốc tế cho trẻ em Việt Nam. Dù thuộc phân khúc cao cấp, sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Green Farm A2 vẫn duy trì mức giá hợp lý hơn so với các sản phẩm A2 nhập khẩu, nhờ vào lợi thế tự chủ nguồn nguyên liệu và sản xuất ngay tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường tràn lan hàng xách tay không qua kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng nhái, việc lựa chọn một sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế gây kích ứng đường tiêu hóa như Vinamilk Green Farm A2 trở thành một trong những yếu tố then chốt giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng.

An toàn cho con trẻ, an tâm cho cha mẹ

Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Green Farm A2 mang thành phần đạm phù hợp với hệ tiêu hoá nhạy cảm của bé, được sản xuất qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và khả năng phủ sóng tại thị trường nội địa, nhờ đó được nhiều phụ huynh tin dùng.

“Từ hồi sử dụng Vinamilk Green Farm A2 cho bé, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi được đọc các kết quả xét nghiệm gen bò của từng bạn bò và thẩm định sữa được đăng trên trang web, và của thương hiệu lớn như Vinamilk thì tôi tin chọn luôn”, chị Tuyết Vân (29 tuổi, TPHCM) cho hay.

Vinamilk không chỉ tập trung trong việc sản xuất sữa mà còn liên tục đổi mới với những giải pháp dinh dưỡng đột phá, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Với Green Farm A2, Vinamilk đã mang giống bò thuần chủng về gần hơn với trẻ em Việt, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng cao một cách dễ dàng.

Đó là hộp sữa dịu dàng cho hệ tiêu hóa non nớt, nhạy cảm, là sự an tâm cho cha mẹ và là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của ngành sữa Việt Nam trên bản đồ dinh dưỡng thế giới.