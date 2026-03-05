Việt Nam sẽ thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị sốt xuất huyết

Dịch bệnh sốt xuất huyết ngày càng khó dự báo

Ngày 5/3, tại Hà Nội diễn ra lễ công bố khởi động thử nghiệm lâm sàng thuốc kháng virus điều trị sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm tương tự. Các đơn vị tham gia gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: B.L).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, cho biết sốt xuất huyết dengue hiện là một trong những thách thức y tế công cộng lớn trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 390 triệu ca nhiễm, trong đó khoảng 100 triệu trường hợp có biểu hiện lâm sàng và hàng chục nghìn ca tử vong.

Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành mạnh của sốt xuất huyết. Năm 2025, nước ta ghi nhận hơn 168.000 ca mắc, tăng 26% so với năm 2024.

Xu hướng dịch tễ ngày càng khó dự báo do biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và sự lưu hành đồng thời 4 type virus dengue. Đến nay, vẫn chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu điều trị bệnh, chủ yếu dựa vào điều trị triệu chứng, chăm sóc hỗ trợ.

Theo Thứ trưởng Thuấn, trước khi được nghiên cứu tại Việt Nam, thuốc đã được nghiên cứu tại Hàn Quốc với những kết quả bước đầu tích cực. Các nghiên cứu trên bệnh nhân Covid-19 cho thấy thuốc có khả năng giảm đáng kể tải lượng virus và rút ngắn thời gian phục hồi triệu chứng lâm sàng.

“Thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam là bước cần thiết để đánh giá đầy đủ tính an toàn và hiệu quả của thuốc trên người bệnh Việt Nam.

Bộ Y tế cam kết tạo điều kiện tối đa về cơ chế, chính sách để các nghiên cứu khoa học chất lượng cao được triển khai tại Việt Nam, đồng thời giám sát chặt chẽ để bảo đảm mọi nghiên cứu lâm sàng tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đạo đức, khoa học và an toàn cho người tham gia nghiên cứu”, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Cần một loại thuốc kháng virus để ngăn bệnh chuyển nặng

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết thêm, sốt xuất huyết không còn là căn bệnh xa lạ, nhưng sự nguy hiểm và gánh nặng bệnh tật của nó chưa bao giờ giảm bớt. Với sự biến đổi của khí hậu và áp lực đô thị hóa, dịch bệnh này vẫn xảy ra kéo dài quanh năm ở nhiều địa phương với nhiều ca bệnh nặng.

Đứng trước thực trạng đó, một loại thuốc kháng virus đặc hiệu để ngăn chặn chuyển nặng vẫn là "cơn khát" của ngành y tế nói chung và các nhà khoa học nói riêng.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: B.L).

“Nếu thử nghiệm thành công, đây sẽ là bước ngoặt vĩ đại, giúp chúng ta chủ động hơn trong việc điều trị, giảm tỷ lệ tử vong và giảm tải cho các bệnh viện tuyến dưới”, TS Thạch nói.

Mục tiêu thử nghiệm hướng tới phát triển thuốc kháng virus đường uống toàn diện đầu tiên trên thế giới.

Thử nghiệm không chỉ nhằm điều trị một bệnh đơn lẻ, mà mở ra kỷ nguyên quản lý chủ động nhiều bệnh truyền nhiễm, chuyển từ phòng ngự sang tấn công trực diện vào virus. Việt Nam có thể trở thành trung tâm thử nghiệm lâm sàng cho thuốc điều trị sốt xuất huyết, thuốc kháng virus toàn diện đầu tiên, đánh dấu bước đi quan trọng để trở thành một trong những trung tâm điều trị kháng virus toàn cầu.

Đến nay, các thủ tục phê duyệt tại Bộ Y tế cùng các nội dung liên quan đến nghiên cứu thuốc đã hoàn tất. Nghiên cứu được khởi động vào đầu tháng 3 để chuẩn bị triển khai trên bệnh nhân theo đúng quy định.

Đây không phải là thuốc mới. Thuốc được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh do ký sinh trùng như giun sán. Theo y văn và ghi nhận của Bộ Y tế, thuốc khá an toàn, ít tác dụng phụ.