Việt Nam có trên 5.000 loài cây thuốc

Chiều 8/4, Hội thảo khoa học quốc tế V.IMPACT với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong phát triển bền vững thuốc từ dược liệu” nhân dịp Kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Dược liệu (1961 - 2026) đã diễn ra tại Hà Nội.

TS Trần Minh Ngọc cho biết, hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, công bố các kết quả nghiên cứu mới, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, phát triển tài nguyên dược liệu; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm từ dược liệu...

Hội thảo cũng tập trung thảo luận về đổi mới sáng tạo trong bảo tồn và canh tác bền vững; hiện đại hóa thuốc cổ truyền bằng công nghệ tiên tiến.

Viện trưởng Viện Dược liệu cho biết, "Impact" không chỉ là chỉ số trích dẫn của một bài báo, mà là tác động thực tế, đó là tác động lâm sàng (thuốc từ dược liệu phải thực sự an toàn và hiệu quả); tác động kinh tế (chuyển hóa được tài nguyên bản địa thành giá trị thặng dư cao cho doanh nghiệp và quốc gia); tác động cộng đồng (tạo ra sinh kế bền vững cho người nông dân trên chính mảnh đất của họ).

Theo TS Ngọc, sự hội tụ đông đủ của các đại diện đến từ "bốn nhà", gồm nhà khoa học, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân thể hiện sự liên kết chặt chẽ, là chìa khóa then chốt để giải quyết những bài toán hóc búa của ngành dược liệu, từ đó cùng nhau xây dựng được một hệ sinh thái dược liệu Việt Nam thực sự vững mạnh và vươn tầm quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, Việt Nam sở hữu hơn 5.000 loài cây thuốc cùng nền y học cổ truyền lâu đời. Đây là tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển ngành dược liệu, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển y học cổ truyền và dược liệu, tạo nền tảng cho phát triển bền vững lĩnh vực này.

Trong đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền và dược liệu; đẩy mạnh phát triển vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn; bảo tồn tri thức truyền thống; nâng cao chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.

Ngoài ra, Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phát triển dược liệu theo hướng công nghiệp; quy hoạch vùng trồng; bảo tồn nguồn dược liệu quý; chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn trong phát triển dược liệu; gắn chặt giữa công tác bảo tồn với khai thác và phát triển bền vững; đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng loại dược liệu để có định hướng phát triển phù hợp, hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong toàn bộ chuỗi giá trị dược liệu, từ nghiên cứu, nuôi trồng, chế biến đến sản xuất thuốc; trong đó, cần đặc biệt chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, bảo đảm các kết quả nghiên cứu được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm cụ thể, có giá trị.

Tập trung phát triển vùng trồng dược liệu theo hướng chuẩn hóa, quy mô, bền vững; bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.

Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường cho dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.