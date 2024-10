Việt Nam có 3 loại hạt là "thuốc quý" cho gan

Gan là cơ quan quan trọng của cơ thể, đóng vai trò chính trong việc giải độc, chuyển hóa và sản xuất năng lượng.

Để giữ cho gan luôn khỏe mạnh, chế độ ăn uống đóng vai trò không nhỏ, đặc biệt là việc bổ sung các loại thực phẩm hỗ trợ chức năng gan. Ở Việt Nam, có ba loại hạt quen thuộc với chúng ta, nhưng ít ai biết rằng chúng lại là những "thần dược" tự nhiên giúp bảo vệ và cải thiện chức năng gan.

Hạt sen - Dưỡng gan và thanh nhiệt

Hạt sen giúp dưỡng gan, thanh nhiệt (Ảnh: Getty).

Hạt sen không chỉ là một món ăn truyền thống giàu giá trị dinh dưỡng mà còn có tác dụng rất tốt đối với gan. Hạt sen chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, chất xơ và các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C.

Đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ gan khỏi sự tổn hại do các gốc tự do gây ra.

Trong Đông y, hạt sen được xem là một dược liệu có tính thanh nhiệt, giúp giải độc gan và làm dịu các tổn thương ở gan do nhiệt độc gây ra.

Theo nghiên cứu từ Journal of Medicinal Food, chiết xuất từ hạt sen có khả năng chống viêm và bảo vệ gan khỏi các tác nhân độc hại từ môi trường, cũng như từ chế độ ăn uống không lành mạnh.

Ngoài ra, hạt sen còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó giúp cơ thể và gan phục hồi sau một ngày dài.

Hạt sen có thể được sử dụng trong nhiều món ăn như: chè hạt sen, cháo hạt sen, hoặc thậm chí sấy khô để ăn vặt. Bạn có thể pha trà hạt sen, uống thường xuyên để giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể.

Đậu xanh - Bảo vệ gan khỏi tác nhân oxy hóa

Đậu xanh giúp bảo vệ gan khỏi tác nhân oxy hóa (Ảnh: Getty).

Các loại đậu nói chung luôn là nguồn cung cấp protein và chất xơ tuyệt vời. Đậu cũng luôn nằm trong top các thực phẩm tốt cho sức khỏe được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng.

Trong đó, đậu xanh với vị ngọt, tính hàn, không độc là loại hạt có khả năng giải độc và bồi bổ nguyên khí, đặc biệt tốt cho gan.

Đậu xanh là một loại thực phẩm quen thuộc trong các món ăn vặt và món tráng miệng Việt Nam như: chè đậu xanh, bánh đậu xanh hay nước đậu xanh.

Theo nghiên cứu từ Nutrition and Metabolism, đậu xanh chứa nhiều hợp chất phenolic và flavonoid, có khả năng chống lại sự tổn thương gan do các gốc tự do gây ra.

Các chất này giúp giảm viêm, bảo vệ gan khỏi các tác nhân oxy hóa và ngăn chặn sự phát triển của các bệnh về gan như: gan nhiễm mỡ hay viêm gan. Đồng thời, đậu xanh còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan và giúp cơ thể loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.

Đậu xanh có thể được dùng để nấu chè, làm bánh hoặc uống nước đậu xanh thường xuyên. Đậu xanh rang khô cũng là một món ăn vặt giòn ngon, dễ chế biến và bảo quản, rất tốt cho sức khỏe gan.

Mè đen - Chống độc tố cho gan

Mè đen mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Mè đen giàu chất chống oxy hóa như sesamin và sesamolin. Hai chất có khả năng bảo vệ gan khỏi sự tổn thương do độc tố và các yếu tố oxy hóa gây ra.

Nghiên cứu từ Journal of Agricultural and Food Chemistry chỉ ra rằng, sesamin có khả năng giảm lượng mỡ tích tụ trong gan, ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ và cải thiện chức năng gan.

Đồng thời, mè đen còn giàu vitamin E và axit béo omega-3, giúp nuôi dưỡng tế bào gan, cải thiện quá trình tái tạo tế bào và tăng cường chức năng lọc độc tố của gan.

Hạt mè đen có thể được rang chín và rắc lên các món ăn như salad, cơm, hoặc các loại bánh. Bạn có thể sử dụng mè đen trong món chè hoặc xay thành bột uống cùng với nước để tận dụng tối đa lợi ích cho gan.