Viết di chúc trước mổ vẫn quyết giải thoát ngực "khủng" sau hơn 20 năm

Ngày 4/9, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa thực hiện ca mổ thu gọn tuyến vú phì đại cho nữ bệnh nhân hơn 50 tuổi.

Ở tuổi ngũ tuần, chị T.T.T.T. (Hà Nội) quyết định vào viện phẫu thuật, dù chị luôn ám ảnh với mổ xẻ do cơ địa phản vệ với thuốc gây mê. Chị T. chia sẻ, hơn 20 năm mang bộ ngực "khủng", đôi gò bồng kéo gù cả vai và lưng, luôn bị bạn bè, đồng nghiệp bông đùa, chị quyết định "giải thoát" khỏi bộ ngực này.

Chị T. cho biết, ngay từ thời còn trẻ, chị đã sở hữu bộ ngực to hơn so với các bạn cùng trang lứa. Sau khi lập gia đình, sinh bé thứ 2 thì ngực càng phát triển lớn hơn gấp 2-3 so với ban đầu, khiến chị khó khăn trong sinh hoạt, mặc đồ bất tiện, mùa hè nóng bức, khó thở.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ chữa phì đại tuyến vú cho bệnh nhân (Ảnh: M.T).

Chị cũng nghĩ mình có bất thường ở ngực, sau chị tự tìm hiểu biết mình bị phì đại tuyến vú, nhưng không dám nghĩ đến chuyện đi cắt. Tuy nhiên, sức nặng của bộ ngực ngày càng khiến chị ngột thở, khó chịu, gù vai, lưng... chị bắt đầu ao ước được phẫu thuật cắt bỏ một phần ngực.

Năm 2021, trong một lần đi viện, chị bị sốc phản vệ với thuốc gây mê, dị ứng với thuốc gây tê khi tiểu phẫu, cộng thêm bệnh trạng rối loạn lo âu, mất ngủ nên dù vẫn khát khao cắt bỏ một phần ngực, chị vẫn chưa dám thực hiện.

Tình trạng đau vai gáy của chị ngày càng trầm trọng vì ngực "khủng", nên cuối cùng, chị quyết định đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám.

"Khi được tư vấn và quyết định đặt lịch mổ, tôi "đặt cược số phận, giao phó mạng sống" cho các bác sĩ. Thậm chí trước khi đi mổ, tôi đã chuẩn bị cả di chúc dặn dò chồng con, tâm thế sẵn sàng trước những biến cố xấu có thể xảy ra khi phẫu thuật", chị T. chia sẻ.

PGS Dung cho biết, ca mổ phì đại tuyến vú của bệnh nhân đã diễn ra an toàn. Các bác sĩ cắt đi quá nửa ngực cho bệnh nhân, tạo hình lại đôi gò bồng đảo phù hợp về kích cỡ cho người bệnh.

PGS Dung khuyến cáo, tình trạng phì đại tuyến vú không chỉ khiến người phụ nữ mặc cảm, mà độ nặng của đôi gò bồng đảo còn kéo gù vai, lưng, đau vai gáy, ảnh hưởng đến cột sống.

Ngày nay, với kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, căn bệnh phì đại tuyến vú có thể được phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ dễ dàng, sớm trả lại vẻ đẹp cho người phụ nữ. Chị em khi gặp tình trạng này nên đến cơ sở chuyên khoa uy tín để được tư vấn, phẫu thuật sớm.