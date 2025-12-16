Vì sao ngủ đủ giấc vẫn đau đầu khi thức dậy?

Đau đầu buổi sáng: Không chỉ do thiếu ngủ

Trong suy nghĩ của nhiều người, đau đầu thường gắn liền với việc ngủ muộn, ngủ không đủ giấc hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người dù duy trì thời gian ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày vẫn gặp phải các cơn đau đầu ngay sau khi thức dậy.

Tình trạng này có thể xuất hiện rải rác hoặc lặp đi lặp lại nhiều ngày liên tiếp, gây ảnh hưởng đến tinh thần, khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Đặc biệt, khi bước vào mùa lạnh, số người than phiền về đau đầu buổi sáng có xu hướng gia tăng.

Theo BS.CKI Hồ Thanh Lịch - Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn với hơn 16 năm kinh nghiệm về việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nội thần kinh, tình trạng đau đầu không chỉ phụ thuộc vào số giờ ngủ mà còn chịu tác động bởi chất lượng giấc ngủ và nhiều yếu tố sinh hoạt khác. Những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng kéo dài có thể âm thầm “kích hoạt” cơn đau đầu mỗi ngày.

Những thói quen dễ gây đau đầu dù ngủ đủ giấc

Một trong những nguyên nhân phổ biến là ngủ sai tư thế, khiến vùng cổ - vai - gáy bị căng cứng trong thời gian dài. Khi các cơ và mạch máu ở khu vực này bị chèn ép, lưu lượng máu lên não có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến cảm giác đau đầu, nặng đầu khi thức dậy.

Bên cạnh đó, nghiến răng khi ngủ - tình trạng nhiều người không nhận ra - cũng là yếu tố góp phần gây đau đầu buổi sáng. Việc cơ hàm hoạt động liên tục trong lúc ngủ có thể làm căng các cơ vùng mặt và đầu, từ đó gây đau lan lên thái dương hoặc đỉnh đầu.

Ngoài ra, căng thẳng kéo dài cũng là nguyên nhân. Áp lực công việc, lo âu, stress khiến hệ thần kinh luôn trong trạng thái “cảnh giác”, khiến giấc ngủ kém sâu và não bộ không được nghỉ ngơi hoàn toàn, dù thời gian ngủ vẫn đủ.

Thời tiết lạnh và mối liên quan đến đau đầu

Vào những ngày trở lạnh, tình trạng đau đầu buổi sáng càng trở nên phổ biến hơn. Nguyên nhân là khi nhiệt độ môi trường giảm, mạch máu có xu hướng co lại để giữ nhiệt cho cơ thể. Sự co mạch này có thể làm giảm lượng máu lên não, đồng thời kích thích các dây thần kinh cảm giác, gây ra cảm giác căng tức, đau đầu.

Đối với người lớn tuổi, tác động của thời tiết lạnh càng cần được lưu ý. Sự thay đổi nhiệt độ có thể khiến huyết áp dao động, từ đó làm tăng nguy cơ đau đầu và tiềm ẩn những biến chứng sức khỏe nguy hiểm nếu không được theo dõi và kiểm soát kịp thời.

4 cách đơn giản giúp xoa dịu cơn đau đầu tại nhà

Trong phần lớn trường hợp, các cơn đau đầu mức độ nhẹ đến trung bình có thể được cải thiện bằng những biện pháp đơn giản, dễ thực hiện tại nhà.

Thứ nhất, chườm nóng: Nhiệt độ ấm giúp các mạch máu giãn ra, tăng cường lưu thông máu, từ đó làm giảm cảm giác căng tức ở vùng đầu và cổ.

Thứ hai, massage nhẹ nhàng da đầu: Việc xoa bóp giúp thư giãn các dây thần kinh đang bị kích thích, đồng thời hỗ trợ giảm căng cơ và mang lại cảm giác dễ chịu.

Thứ ba, uống đủ nước: Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, máu sẽ không bị đặc, tuần hoàn ổn định hơn, góp phần hạn chế các cơn đau đầu liên quan đến mất nước.

Thứ tư, vận động nhẹ nhàng: Các hoạt động như đi bộ chậm, giãn cơ hoặc tập thể dục nhẹ giúp máu lưu thông đều khắp cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng đau đầu.

Người bệnh không nên chủ quan với những cơn đau đầu kéo dài, cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp (Ảnh: BVCC).

Đừng chủ quan với những cơn đau đầu tái đi tái lại nhiều lần

Dù đa số các cơn đau đầu có thể thuyên giảm nhờ điều chỉnh sinh hoạt và áp dụng các biện pháp hỗ trợ tại nhà, người bệnh không nên chủ quan nếu tình trạng đau đầu kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc không cải thiện.

Theo bác sĩ Lịch, đau đầu đôi khi không chỉ là biểu hiện sinh lý đơn thuần mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý tiềm ẩn liên quan đến thần kinh. Việc thăm khám sớm giúp xác định chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp, tránh bỏ sót các nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Thăm khám chuyên khoa Thần kinh với hệ thống hiện đại

Tại Phòng khám Nội Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, người bệnh được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thần kinh. Cùng với đó là hệ thống trang thiết bị hiện đại như MRI 3.0 Tesla, đo điện cơ… hỗ trợ chẩn đoán chính xác và toàn diện.

Trên cơ sở kết quả thăm khám, người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, bám sát ba tiêu chí: toàn diện - chính xác - phù hợp từng người, giúp quá trình điều trị diễn ra hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.